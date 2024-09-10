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Стаханов

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«Безучастных нет вообще»: депутат омского Заксобрания Коренной о помощи Стаханову
10 сентября, 04:00
2023
Снегокат и экскурсия на «Полет». Мечты юных омичей исполнят на «Елке желаний»
22 декабря 2023, 03:44
Виталий Хоценко провел встречу с председателем правительства ЛНР
Обсуждались итоги работы по восстановлению Стаханова и планы на будущий год.
12 октября 2023, 05:21
Виталий Хоценко оценил ход ремонта родильного дома в подшефном Стаханове
12 октября 2023, 03:21
Виталий Хоценко осмотрел в Стаханове созданный омскими строителями МФЦ
Здание полностью отремонтировали, заменили коммуникации, завезли новую мебель.
12 октября 2023, 02:53
Хоценко проинспектировал работы по ремонту школы в Стаханове
Глава региона побывал в подшефном Омской области городе Стаханов Луганской Народной Республики сегодня, 11 октября.
11 октября 2023, 15:52
Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове
10 октября 2023, 05:29
Сотрудники «Омскэлектро» помогут восстановить энергетическую инфраструктуру Стаханова
26 сентября 2023, 13:00
Омский депутат Павел Коренной передал стахановским детям наборы первоклассников
Школьные принадлежности были собраны с помощью членов партии «Единая Россия».
29 августа 2023, 04:48
В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области
28 августа 2023, 05:09
Омские активисты отправили с «Единой Россией» новую партию гумпомощи на Донбасс
Первоклассники Стаханова пойдут в школу в принадлежностями, собранными неравнодушными омичами.
23 августа 2023, 06:20
Хоценко оценил мощность производства Омского завода инновационных технологий
Предприятие известно далеко за пределами своего региона.
1 августа 2023, 02:45
Омская область помогает восстанавливать Стаханов в ЛНР
Омичи восстановят жилые дома и роддом.
7 мая 2023, 12:28
Омская «Тепловая компания» помогает восстанавливать Стаханов
9 марта 2023, 06:58
Это деньги народа. Губернатор Омской области рассказал о помощи Стаханову
Глава региона сообщил, что для руководства области передача гуманитарной помощи вопрос скорее организационный.
1 марта 2023, 03:01
Александр Бурков рассказал о работе Единого гуманитарного центра в ЛДНР
23 февраля 2023, 08:07
Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации
Антон Гаак оказался в составе омской делегации в донецком городе Стаханове.
3 февраля 2023, 16:33

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