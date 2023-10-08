Экс-тренер омского «Авангарда» Рябыкин возглавил подмосковный «Витязь»

Дмитрий Рябыкин покинул клуб почти год назад, 10 октября 2022-го. Тогда в комментарии Городу55 тренер признался: увольнение стало неожиданностью. После «Авангарда» Рябыкин перешел в магнитогорский «Металлург». Но и там оставался недолго. Контракт расторгнут в феврале 2023 года.