Экс-тренер омского «Авангарда» Рябыкин возглавил подмосковный «Витязь»

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Дмитрий Рябыкин возглавил подмосковный хоккейный клуб «Витязь». О заключении контракта на сезон 2023/2024 сообщает команда. 8 октября — первая тренировка на «Арене Балашиха». Сейчас «Витязь» занимает 11 место Западной конференции КХЛ.
Напомним, 47-летний Дмитрий Рябыкин родился в Ташкентской области. Является заслуженным мастером спорта России, вице-чемпионом мира 2002 года. Выступал за омский «Авангард» с 1999 по 2007 годы. В качестве тренера вернулся в наш регион в 2016 году.
Дмитрий Рябыкин покинул клуб почти год назад, 10 октября 2022-го. Тогда в комментарии Городу55 тренер признался: увольнение стало неожиданностью. После «Авангарда» Рябыкин перешел в магнитогорский «Металлург». Но и там оставался недолго. Контракт расторгнут в феврале 2023 года.