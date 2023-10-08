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иллюстрация

Экс-тренер омского «Авангарда» Рябыкин возглавил подмосковный «Витязь»

8 октября 2023, 11:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Сейчас команда занимает 11 место Западной конференции КХЛ.

Дмитрий Рябыкин возглавил подмосковный хоккейный клуб «Витязь». О заключении контракта на сезон 2023/2024 сообщает команда. 8 октября — первая тренировка на «Арене Балашиха». Сейчас «Витязь» занимает 11 место Западной конференции КХЛ.

Напомним, 47-летний Дмитрий Рябыкин родился в Ташкентской области. Является заслуженным мастером спорта России, вице-чемпионом мира 2002 года. Выступал за омский «Авангард» с 1999 по 2007 годы. В качестве тренера вернулся в наш регион в 2016 году.

Дмитрий Рябыкин покинул клуб почти год назад, 10 октября 2022-го. Тогда в комментарии Городу55 тренер признался: увольнение стало неожиданностью. После «Авангарда» Рябыкин перешел в магнитогорский «Металлург». Но и там оставался недолго. Контракт расторгнут в феврале 2023 года.

Экс-тренера омского «Авангарда» Рябыкина уволили из магнитогорского «Металлурга»
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Россия#Москва#Новости#Дмитрий Рябыкин#Магнитогорск
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