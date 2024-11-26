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Магнитогорск

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2024
«Авангард» спас игру за минуту до финальной сирены и был сильнее в серии буллитов
26 ноября, 16:24
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Омичам рассказали, сколько стоит снять квартиру во время ледовых соревнований
В Омск приедут много туристов, которые хотели бы увидеть соревнования по фигурному катанию.
21 октября, 08:17
Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать
13 октября, 03:33
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»
Команды сегодня поборются за первое место в Конференции.
2 февраля, 09:14
Битва за первое место в Конференции и Лиге. «Авангард» встретится с «Металлургом»
«Авангард» в настоящее время расположился на второй строчке в турнирной таблице как Восточной конференции, так и чемпионата КХЛ в целом.
2 февраля, 04:19
2023
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
Рома победил. Наставник омского «Авангарда» высказался о драке в игре с «Металлургом»
В третьем периоде встречи в кулачном бою сошлись Роман Абросимов и Люк Джонсон.
11 октября 2023, 18:41
Омский «Авангард» уверенно обыграл лидера Восточной конференции — «Металлург»
Встреча на льду G-Drive арены закончилась со счетом 4:1 в пользу «ястребов».
11 октября 2023, 16:28
Экс-тренер омского «Авангарда» Рябыкин возглавил подмосковный «Витязь»
Сейчас команда занимает 11 место Западной конференции КХЛ.
8 октября 2023, 11:30
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
26 марта 2023, 11:08
Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции
Серия между командами закончилась с «сухим» счетом 4:0 в пользу омичей.
23 марта 2023, 16:48
Происхождение наклеек. ХК «Металлург» прокомментировал арест болельщика в Омске
Болельщик из Магнитогорска был арестован в Омске за нацистскую символику на барабане. Инцидент прокомментировали в ХК «Металлург».
21 марта 2023, 07:30
Омский суд наказал хоккейного фаната из Магнитогорска за стикер на барабане
20 марта 2023, 08:56
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
19 марта 2023, 08:15
Определился соперник омского «Авангарда» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина
Подопечные Михаила Кравеча разыграют путевку в финал конференции с магнитогорским «Металлургом».
14 марта 2023, 17:24
2022
Дубль Буше помог «Авангарду» одержать пятую победу подряд
На выезде «ястребы» одолели магнитогорский «Металлург».
9 ноября 2022, 16:57

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