Омские заключенные вырастили 30 тонн капусты по госконтракту

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сумма контракта составляет 400 000 рублей. В пресс-службе УФСИН России по Омской области сообщили, что на участке по выращиванию овощей дополнительно трудоустроено 2 осужденных.
«Посевные площади учреждения позволяют совершенствовать и расширять производство различных видов овощей», — отметил заместитель начальника учреждения Роман Орлов.
Помимо овощей, здесь ежегодно производится около 361,8 тонн мясопродуктов, 360 тонн молока, почти миллион куриных яиц и другие продовольственные товары.