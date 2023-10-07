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Омские заключенные вырастили 30 тонн капусты по госконтракту

7 октября 2023, 09:55
Фото: 1MI
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Контракт на заключен между УФСИН России по Омской области и исправительной колонией №8.

Сумма контракта составляет 400 000 рублей. В пресс-службе УФСИН России по Омской области сообщили, что на участке по выращиванию овощей дополнительно трудоустроено 2 осужденных.

«Посевные площади учреждения позволяют совершенствовать и расширять производство различных видов овощей», — отметил заместитель начальника учреждения Роман Орлов.

Помимо овощей, здесь ежегодно производится около 361,8 тонн мясопродуктов, 360 тонн молока, почти миллион куриных яиц и другие продовольственные товары.

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