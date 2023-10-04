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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

иллюстрация

Омские заключенные изготовят скамейки для привокзальной площади Исилькуля

4 октября 2023, 11:43
Фото: Город55
иллюстрация
На реализацию проекта потребуется порядка одного млн рублей.

В УФСИН РФ по Омской области сообщили, что заключенных будут привлекать к работе по благоустройству городской среды Исилькуля. Этот вопрос обсуждался на встрече замглавы Исилькульского городского поселения по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимира Мерешко и руководством регионального УФСИН.

Замначальника учреждения Виталий Журбенко рассказал подробнее о производстве, организованном в исправительных учреждениях. В скором времени исилькульская администрация заключит договор с ведомством на изготовление и поставку уличных скамеек с козырьком. Их установят на привокзальной площади города.

Техническая проектная документация уже подготовлена. По предварительным оценкам, на лавочки потребуется один млн рублей. С развитием этого проекта дополнительно устроят восемь осужденных, отметили в пресс-центре омского УФСИН.

Ранее заключенных было решено отправить в парк 30-летия ВЛКСМ, чтобы они занимались там исправительными работами.

Омских заключенных отправят отбывать наказание в парк имени 30-летия ВЛКСМ
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#Омск#Благоустройство#Омская область#Заключенные#Колония#УФСИН#Контракт#Новости#Алина Ясинская
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