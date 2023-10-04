Омские заключенные изготовят скамейки для привокзальной площади Исилькуля

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В УФСИН РФ по Омской области сообщили, что заключенных будут привлекать к работе по благоустройству городской среды Исилькуля. Этот вопрос обсуждался на встрече замглавы Исилькульского городского поселения по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимира Мерешко и руководством регионального УФСИН.
Замначальника учреждения Виталий Журбенко рассказал подробнее о производстве, организованном в исправительных учреждениях. В скором времени исилькульская администрация заключит договор с ведомством на изготовление и поставку уличных скамеек с козырьком. Их установят на привокзальной площади города.
Техническая проектная документация уже подготовлена. По предварительным оценкам, на лавочки потребуется один млн рублей. С развитием этого проекта дополнительно устроят восемь осужденных, отметили в пресс-центре омского УФСИН.
Ранее заключенных было решено отправить в парк 30-летия ВЛКСМ, чтобы они занимались там исправительными работами.