Омские заключенные изготовят скамейки для привокзальной площади Исилькуля

В УФСИН РФ по Омской области сообщили, что заключенных будут привлекать к работе по благоустройству городской среды Исилькуля. Этот вопрос обсуждался на встрече замглавы Исилькульского городского поселения по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимира Мерешко и руководством регионального УФСИН.