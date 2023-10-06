УДХБ готово заплатить 2 миллиона за снос аварийной омской двухэтажки в Порт-Артуре

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило торги на выполнение работ по сносу двухэтажного многоквартирного дома на 1-й Тепловозной, 6А. Двухэтажку на восемь квартир построили в 1961 году, а аварийным дом признали в октябре 2014 года.
Отметим, что это не первая попытка УДХБ найти подрядчика для сноса дома в Порт-Артуре. Подобный аукцион бюджетное учреждение проводило в августе. 22 августа контракт заключили с компанией «Тело», зарегистрированной в Ростовке. Фирма, которой владеет и руководит Тельман Ароян, снизила начальную цену с 2,2 млн до 1,4 млн рублей. Но уже 6 сентября заказчик и подрядчик решили расторгнуть контракт.
«На момент подписания настоящего соглашения Стороны друг к другу претензий не имеют», — говорится в документе.
Сейчас за снос двухэтажного дома готовы заплатить 2,176 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работу за 30 рабочих дней.