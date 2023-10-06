УДХБ готово заплатить 2 миллиона за снос аварийной омской двухэтажки в Порт-Артуре

Отметим, что это не первая попытка УДХБ найти подрядчика для сноса дома в Порт-Артуре. Подобный аукцион бюджетное учреждение проводило в августе. 22 августа контракт заключили с компанией «Тело», зарегистрированной в Ростовке. Фирма, которой владеет и руководит Тельман Ароян, снизила начальную цену с 2,2 млн до 1,4 млн рублей. Но уже 6 сентября заказчик и подрядчик решили расторгнуть контракт.