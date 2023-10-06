Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

На снос дома будет 30 дней

УДХБ готово заплатить 2 миллиона за снос аварийной омской двухэтажки в Порт-Артуре

6 октября 2023, 10:48
Фото: 1MI
На снос дома будет 30 дней
Контракт с предыдущим подрядчиком пришлось расторгнуть.

Городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило торги на выполнение работ по сносу двухэтажного многоквартирного дома на 1-й Тепловозной, 6А. Двухэтажку на восемь квартир построили в 1961 году, а аварийным дом признали в октябре 2014 года.

Отметим, что это не первая попытка УДХБ найти подрядчика для сноса дома в Порт-Артуре. Подобный аукцион бюджетное учреждение проводило в августе. 22 августа контракт заключили с компанией «Тело», зарегистрированной в Ростовке. Фирма, которой владеет и руководит Тельман Ароян, снизила начальную цену с 2,2 млн до 1,4 млн рублей. Но уже 6 сентября заказчик и подрядчик решили расторгнуть контракт.

«На момент подписания настоящего соглашения Стороны друг к другу претензий не имеют», — говорится в документе.

Сейчас за снос двухэтажного дома готовы заплатить 2,176 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работу за 30 рабочих дней.

В Омске собираются снести еще два аварийных дома
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Аварийное жилье#Подрядчик#Аварийные дома#Снос зданий#Новости#УДХБ#Юлия Истомина
Подпишитесь
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
Вчера, 10:06
На аэродроме «Омск-Северный» вырубят 270 мешающих полетам берез
Сегодня, 05:28
Октябрь с плюсом. Омичей ждет потепление до 20 градусов на выходных
Сегодня, 08:05
В Омске ипотека стала почти в 2 раза дороже стоимости аренды квартиры
Сегодня, 02:56
Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн
Вчера, 12:47
«Вода бьет целый месяц». Двор в Омске топит кипятком
Сегодня, 07:09