Сэкономили больше миллиона. В Омске нашли подрядчиков для сноса еще двух «авариек»

За лот на Московке-2 боролись шесть участников. Контракт в итоге УДХБ заключит с омской компанией «Евразиан процессинг компани», предложившей выполнить работу за 449 999 рублей, что на 346,5 тысяч ниже начальной цены. Руководит и владеет компанией Максим Манухов. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 30% до 8,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 1,5 млн рублей.