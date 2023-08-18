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Сэкономили больше миллиона. В Омске нашли подрядчиков для сноса еще двух «авариек»

18 августа 2023, 06:55
Фото: 1MI
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Еще два аварийных дома в Порт-Артуре и Московке-2 снесут омские компании

На торгах наблюдалась высокая конкуренция.

В Омске «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» нашло подрядчика для сноса частного дома по улице 5-я Путевая, 97 на Московке-2 и двухэтажного многоквартирного дома на 1-й Тепловозной, 6А в Порт-Артуре.

За лот на Московке-2 боролись шесть участников. Контракт в итоге УДХБ заключит с омской компанией «Евразиан процессинг компани», предложившей выполнить работу за 449 999 рублей, что на 346,5 тысяч ниже начальной цены. Руководит и владеет компанией Максим Манухов. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 30% до 8,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 1,5 млн рублей.

Снос двухэтажного дома в Порт-Артуре из пяти заявившихся участников доверили ООО «Тело», зарегистрированному в Ростовке. Фирма, учредителем и директором которой является Тельман Ароян, снизила начальную цену с 2,2 млн до 1,4 млн рублей. В прошлом году выручка и чистая прибыль компании сократилась на 32 и 33% соответственно.

На выполнение работ у компаний будет 30 дней. Проектную документацию для организации сноса разрабатывало «Строительно-производственное объединение „Урал“» из Екатеринбурга.

Напомним, что ранее были подведены итоги аукционов на снос других аварийных домов и самовольных построек. Три контракта от УДХБ получил индивидуальный предприниматель Николай Масленников из поселка Иртышский.

Третий контракт за два месяца. Предприниматель из Омского района снесет еще один дом
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#Юлия Истомина#Снос дома#Снос зданий#Аварийное жилье#УДХБ#Подрядчик#Общество#Город#Новости#Омск
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