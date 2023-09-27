В Омске собираются снести еще два аварийных дома

В Омске признали аварийными два многоквартирных дома. Здания располагаются по адресам: улица 27-я Северная, 14 и поселок Волжский, 6. Постановления о сносе домов, подписанные мэром Омска Сергеем Шелестом, опубликовали сегодня, 27 сентября, на сайте городской администрации.