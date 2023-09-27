В Омске собираются снести еще два аварийных дома

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Омске признали аварийными два многоквартирных дома. Здания располагаются по адресам: улица 27-я Северная, 14 и поселок Волжский, 6. Постановления о сносе домов, подписанные мэром Омска Сергеем Шелестом, опубликовали сегодня, 27 сентября, на сайте городской администрации.
«Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома до 31 декабря 2030 года», — говорится в документах.
Согласно открытым данным, двухэтажный кирпичный дом на 27-й Северной построен в 1963 году, а двухэтажное здание в Волжском — в 1956 году.
Ранее в мэрии признали аварийным и подлежащим сносу трехэтажный многоквартирный дом по адресу Маршала Жукова, 152.