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Понадобилась помощь врачей. В Омской области водитель сбил 10-летнюю девочку

6 октября 2023, 06:57
Фото: 1MI
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Омич за рулем легковушки сбил 10-летнюю девочку

ДТП произошло на улице Коммунистической в Оконешниково.

В Омской области сегодня, 6 октября, около 11 часов утра водитель сбил ребенка, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 36-летний водитель за рулем Subaru Impreza ехал по улице Коммунистической в поселке Оконешниково. Возле дома № 97 он сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Ребенку потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Пострадавшие#Пострадал ребенок#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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