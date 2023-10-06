Понадобилась помощь врачей. В Омской области водитель сбил 10-летнюю девочку

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Published Сегодня, 06:57
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В Омской области сегодня, 6 октября, около 11 часов утра водитель сбил ребенка, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 36-летний водитель за рулем Subaru Impreza ехал по улице Коммунистической в поселке Оконешниково. Возле дома № 97 он сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Ребенку потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.