Пострадали мужчина и 7-летний ребенок. В Омске минивэн столкнулся с легковушкой

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Сегодня, 22 сентября, около полудня в Омске на пересечении улиц Иртышская набережная и Рождественского произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, легковой автомобиль KIA, за рулем которого находился 50-летний водитель врезался в минивэн Nissan, которым управлял 59-летний мужчина.
В результате аварии пассажирам минивэна, 47-летнему мужчине и 7-летней девочке, понадобилась помощь медиков. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее Город55 сообщал об аварии на улице Богдана Хмельницкого, в которой травмы получили женщина и 3-летний ребенок.