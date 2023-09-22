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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Омске в ДТП на Иртышской набережной пострадали мужчина и 7-летняя девочка

Пострадали мужчина и 7-летний ребенок. В Омске минивэн столкнулся с легковушкой

22 сентября 2023, 10:30
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске в ДТП на Иртышской набережной пострадали мужчина и 7-летняя девочка

ДТП в Ленинском округе произошло около полудня.

Сегодня, 22 сентября, около полудня в Омске на пересечении улиц Иртышская набережная и Рождественского произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, легковой автомобиль KIA, за рулем которого находился 50-летний водитель врезался в минивэн Nissan, которым управлял 59-летний мужчина.

В результате аварии пассажирам минивэна, 47-летнему мужчине и 7-летней девочке, понадобилась помощь медиков. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее Город55 сообщал об аварии на улице Богдана Хмельницкого, в которой травмы получили женщина и 3-летний ребенок.

В жестком ДТП на Богдана Хмельницкого в Омске пострадала женщина и трехлетний ребенок
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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#Ребенок#Авария#ГИБДД#Мужчина#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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