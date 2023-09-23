Переходила дорогу в неположенном месте. В Омске сбили 16-летнюю девушку

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Вчера, 22 сентября, в Старом Кировске произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка-подросток, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota ехала по улице Бетховена. В районе дома № 25 она сбила девушку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте.
В результате подростку потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее Город55 рассказывал, что на трассе в Омской области автомобиль сбил велосипедиста, который готовился к соревнованиям в Сочи. Сейчас спортсмен находится в больнице, ему требуется кровь.