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Переходила дорогу в неположенном месте. В Омске сбили 16-летнюю девушку

23 сентября 2023, 02:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском Старом Кировске женщина на легковушке сбила 16-летнюю девушку

В результате ДТП несовершеннолетней понадобилась помощь медиков.

Вчера, 22 сентября, в Старом Кировске произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка-подросток, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota ехала по улице Бетховена. В районе дома № 25 она сбила девушку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате подростку потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее Город55 рассказывал, что на трассе в Омской области автомобиль сбил велосипедиста, который готовился к соревнованиям в Сочи. Сейчас спортсмен находится в больнице, ему требуется кровь.

Нужна кровь. Омского велосипедиста сбили на трассе при подготовке к соревнованиям
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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#ГИБДД#Пешеход#Несовершеннолетний#Пострадал ребенок#Пострадал#Евгений Игишев
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