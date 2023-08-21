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В Омской области 12-летнюю пассажирку мотоцикла отвезли в больницу после ДТП

Пострадал ребенок. В Омской области мотоцикл влетел в автомобиль

21 августа 2023, 09:42
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области 12-летнюю пассажирку мотоцикла отвезли в больницу после ДТП

Авария произошла в селе Знаменское.

Сегодня утром, 21 августа, в Знаменском районе Омской области мотоциклист врезался в легковой автомобиль, сообщили в региональный Госавтоинспекции.

Полицейские выяснили, что 41-летний водитель мотоцикла обгонял автомобиль Ford, за рулем которого находился 54-летний мужчина. Во время маневра двухколесный транспорт врезался в легковушку. Авария произошла на улице 40 лет Победы в селе Знаменское.

В результате ДТП 12-летнюю пассажирку автомобиля отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все детали аварии.

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