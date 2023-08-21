Пострадал ребенок. В Омской области мотоцикл влетел в автомобиль

Полицейские выяснили, что 41-летний водитель мотоцикла обгонял автомобиль Ford, за рулем которого находился 54-летний мужчина. Во время маневра двухколесный транспорт врезался в легковушку. Авария произошла на улице 40 лет Победы в селе Знаменское.