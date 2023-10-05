Зарплата до 66 тысяч. В Омске требуются сотрудники ЗАГСа и секретари суда

В управлении ЗАГСа открыта вакансия консультанта. Соискателям обещают зарплату от 47 000 до 64 000 рублей. Также в ведомстве ищут специалистов старшей группы должностей для включения в резерв на зарплату от 29 000 до 35 000 рублей.