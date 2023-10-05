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Зарплата до 66 тысяч. В Омске требуются сотрудники ЗАГСа и секретари суда

5 октября 2023, 04:03
Фото: Midjourney
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В правительстве Омской области ищут сотрудников на зарплату до 66 тысяч в месяц

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации. Заявки от соискателей принимают до 24 октября.

В Главном государственно-правовом управлении Омской области разместили свежие вакансии. Так, в управление информационных технологий и в управление организации деятельности требуются советники. Им готовы предложить зарплату от 49 000 до 66 000 рублей.

В управлении ЗАГСа открыта вакансия консультанта. Соискателям обещают зарплату от 47 000 до 64 000 рублей. Также в ведомстве ищут специалистов старшей группы должностей для включения в резерв на зарплату от 29 000 до 35 000 рублей.

В аппарате мировых судей Омской области формируют кадровый резерв и приглашают на работу секретарей суда. Зарплата составит от 30 000 до 42 000 рублей.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации. Заявки от соискателей принимают до 24 октября.

Ранее Город55 сообщал, что В РЭК Омской области ищут сотрудников на зарплату до 59 тысяч рублей.

Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты
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#Омск#Омская область#Зарплата#Кадровый резерв#Высшее образование#ЗАГС#Вакансии#Евгений Игишев#Государственная служба
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