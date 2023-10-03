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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

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Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты

3 октября 2023, 04:29
Фото: Midjourney
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В РЭК Омской области ищут сотрудников на зарплату до 59 тысяч рублей

Заявки от кандидатов принимают в течение двух недель. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

Региональная энергетическая комиссия Омской области сегодня, 3 октября, опубликовала свежие вакансии.

Так, в отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг ищут руководителя. Начальнику обещают зарплату от 44 600 до 59 200 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

Также в отдел регулирования коммунальных услуг и отдел регулирования электроэнергетической и газовой отраслей требуются главные специалисты. Соискателям готовы предложить от 31 500 до 43 300 рублей в месяц. Требования к ним такие же: наличие высшего образования и опыт государственной службы.

Заявки от кандидатов принимают до 23 октября.

Региональная энергетическая комиссия занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.

Ранее Город55 сообщал, что в мэрии открыли вакансии начальника отдела и главных специалистов.

Четыре специалиста и начальник отдела. В мэрию Омска ищут сотрудников
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#Руководитель#Омская область#РЭК Омской области#Зарплата#Ставки#Высшее образование#Требования#Вакансии#Евгений Игишев#Специалисты
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