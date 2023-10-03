Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты

Также в отдел регулирования коммунальных услуг и отдел регулирования электроэнергетической и газовой отраслей требуются главные специалисты. Соискателям готовы предложить от 31 500 до 43 300 рублей в месяц. Требования к ним такие же: наличие высшего образования и опыт государственной службы.