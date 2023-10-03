Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:33
Региональная энергетическая комиссия Омской области сегодня, 3 октября, опубликовала свежие вакансии.
Так, в отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг ищут руководителя. Начальнику обещают зарплату от 44 600 до 59 200 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.
Также в отдел регулирования коммунальных услуг и отдел регулирования электроэнергетической и газовой отраслей требуются главные специалисты. Соискателям готовы предложить от 31 500 до 43 300 рублей в месяц. Требования к ним такие же: наличие высшего образования и опыт государственной службы.
Заявки от кандидатов принимают до 23 октября.
Региональная энергетическая комиссия занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.
Ранее Город55 сообщал, что в мэрии открыли вакансии начальника отдела и главных специалистов.