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«Омскэлектро» построило новую линию наружного освещения на Новой Московке

«Омскэлектро» построило новую линию наружного освещения на Новой Московке

5 октября 2023, 09:00
Фото: Город55
Строительство заняло у компании три недели.

В Омске АО «Омскэлектро» завершило работы по строительству линии наружного освещения по улице Инструментальной от 2-й Путевой до Машиностроительной. Протяженность новой линии составила около 500 метров.

Сегодня, 5 октября, жители частного сектора на Новой Московке в темное время суток наконец-то смогут пройтись по освещенной улице. По словам гендиректора АО «Омскэлектро» Андрея Жуковского, работы велись по поручению мэра Сергея Шелеста и во исполнение судебного решения. Строительная бригада справилась за короткие сроки и выполнила работы за три недели. На улице Инструментальной установили 16 опор с 17 светодиодными консольными светильниками мощностью от 80 до 150 Вт.

«Строительство линий наружного освещения у нас в строгом приоритете. Администрация города Омска и Сергей Николаевич следят за этим. На каждом аппаратном совещании обсуждаем, что в этом году будем строить, а также планы на 2024 и 2025 годы. Город у нас недостаточно освещен, поэтому существует достаточно много судебных решений и обращений омичей. В ближайшие два-три года мы эту проблему закроем», — отметил Андрей Жуковский.
Гендиректор «Омскэлектро» Андрей ЖуковскийГендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский
Гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский
Фото: Город55

Помимо частных домов на Инструментальной находится школа №71, к которой требовался освещенный безопасный подход.

«Эта линия наружного освещения как и ряд других объектов 2023 года реализована вблизи общеобразовательного учреждения. Таким образом, дорога к школе стала безопаснее и комфортнее. Задачи, которые были поставлены перед подрядчиком, выполнены качественно и в срок», — сообщил замдиректора депстроя городской администрации Михаил Сизов.
Сотрудники компании установили 16 опор и 17 светильниковСотрудники компании установили 16 опор и 17 светильников
Сотрудники компании установили 16 опор и 17 светильников
Фото: Город55

До конца года компания «Омскэлектро» построит еще восемь линий наружного освещения. В городской администрации уточнили, что линии наружного освещения строятся в соответствии с адресной инвестиционной программой. На сегодняшний день реализован 21 объект из 35.

Всего в 2023 году по планам должны осветить примерно 32 км дорог. В первую очередь освещение реализуется согласно судебным решениям, в том числе вблизи социальных и общеобразовательных учреждений. В следующие два года в Омске реализуют около 60 объектов наружного освещения.

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#Омск#Строительство#Департамент строительства#Новости#АО «Омскэлектро»#Андрей Жуковский#Освещение#Юлия Истомина#Михаил Сизов
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