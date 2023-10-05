«Омскэлектро» построило новую линию наружного освещения на Новой Московке

Сегодня, 5 октября, жители частного сектора на Новой Московке в темное время суток наконец-то смогут пройтись по освещенной улице. По словам гендиректора АО «Омскэлектро» Андрея Жуковского, работы велись по поручению мэра Сергея Шелеста и во исполнение судебного решения. Строительная бригада справилась за короткие сроки и выполнила работы за три недели. На улице Инструментальной установили 16 опор с 17 светодиодными консольными светильниками мощностью от 80 до 150 Вт.