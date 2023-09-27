Гендиректор «Омскэлектро» запустил подстанцию для нового корпуса ОмГУ у метромоста

Напомним, что здание главного учебного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского начали возводить 17 лет назад, однако ввод объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. В июле губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился, чтобы корпус был сдан не позднее первого квартала 2024 года. Планируется, что в новом здании разместится юридический факультет, а также администрация вуза и Центр делового образования.