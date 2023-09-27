Гендиректор «Омскэлектро» запустил подстанцию для нового корпуса ОмГУ у метромоста

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Торжественный запуск обновленной трансформаторной подстанции состоялся сегодня, 27 сентября, при личном участии генерального директора АО «Омскэлектро» Андрея Жуковского. Как отметил энергетик, для обеспечения нового корпуса ОмГУ электроэнергией потребовалось увеличить мощность имеющейся трансформаторной подстанции. Сотрудники компании выполнили реконструкцию на девять месяцев раньше срока по просьбе губернатора Омской области Виталия Хоценко.
«Несколько месяцев назад мы совместно с губернатором Омской области Виталием Павловичем Хоценко и мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом посетили строящийся корпус университета. После этого глава региона поставил задачу ввести здание университета в эксплуатацию уже в 2023 году. Строители на объекте ускорились, а мы провели все необходимые работы на трансформаторной подстанции, чтобы обеспечить запуск нового, светлого и прекрасного корпуса раньше срока. Горжусь тем, что сотрудники АО „Омскэлектро“ смогли выполнить работы по реконструкции подстанции досрочно и внести свой вклад в развитие образования в Омске», — отметил Андрей Жуковский.
Обновленная подстанция обеспечит стабильное электроснабжение и позволит использовать современное оборудование во время учебных занятий и научных исследований.
Напомним, что здание главного учебного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского начали возводить 17 лет назад, однако ввод объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. В июле губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился, чтобы корпус был сдан не позднее первого квартала 2024 года. Планируется, что в новом здании разместится юридический факультет, а также администрация вуза и Центр делового образования.