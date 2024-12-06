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Андрей Жуковский

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2024
«Справедливая Россия» запускает новые Центры защиты прав граждан по Омской области
6 декабря, 15:30
Инвесткоманда Омской области проводит встречи с ресурсоснабжающими организациями
5 декабря, 03:27
«Омскэлектро» готово к любому развитию событий
28 ноября, 02:42
Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский сообщил о цифровизации подстанции в центре города
2 ноября, 10:50
Работа на долгие годы. Пути трудовых династий сотрудников «Омскэлектро»
21 октября, 12:51
Руководитель «Омскэлектро» Андрей Жуковский поздравил горожан с 308-летием Омска
Андрей Жуковский, генеральный директор «Омскэлектро», от лица компании поздравил горожан с Днем города, пожелав «имениннику» и его жителям процветания.
3 августа, 03:30
Без Буркова и Жуковского: кто покинул сотню влиятельных людей Омской области
3 июня, 09:05
Трудовые династии ОМСКЭЛЕКТРО: «Наши сотрудники — наша гордость»
30 апреля, 09:00
2023
Кто не любит «Омскэлектро»?
С чем ежедневно сталкиваются сотрудники компании: от угроз до санкционных списков.
20 декабря 2023, 04:05
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Главу «Омскэлектро» выбрали еще и делегатом на партийный съезд вместе с Александром Бурковым.
28 ноября 2023, 06:15
Партия «Справедливая Россия — за правду» отметила свое 17-летие
Однопартийцев поздравил депутат омского Заксобрания Андрей Жуковский.
28 октября 2023, 10:15
«Омскэлектро»: от предприятия-банкрота до одного из самых успешных в отрасли за 5 лет
23 августа 2023, 09:50
Омское отделение «Справедливой России» поддержало кандидатуру Хоценко на выборах
На конференция местного отделения определились с кандидатами на грядущую избирательную кампанию.
25 июня 2023, 11:31
Руководство «Омскэлектро» проконтролировало реконструкцию сетей в двух округах
17 июня 2023, 09:15
«Справедливая Россия» поздравила омичек с 8 марта розами и шариками
Накануне Международного женского дня омское отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провело праздничную акцию на улицах города.
7 марта 2023, 08:21
В передовиках. Сотрудники «Омскэлектро» в ОмГТУ обучаются современным технологиям
АО «Омскэлектро» и ОмГТУ в день науки начали свое сотрудничество. До 31 марта 2023 года сотрудники компании будут повышать квалификацию и обучаться на современном оборудовании. Это будет еще один шаг к обеспечению жителей бесперебойным электроснабжением.
8 февраля 2023, 13:15

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