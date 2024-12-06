Андрей Жуковский

В передовиках. Сотрудники «Омскэлектро» в ОмГТУ обучаются современным технологиям

АО «Омскэлектро» и ОмГТУ в день науки начали свое сотрудничество. До 31 марта 2023 года сотрудники компании будут повышать квалификацию и обучаться на современном оборудовании. Это будет еще один шаг к обеспечению жителей бесперебойным электроснабжением.