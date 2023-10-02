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Сдавал назад и сбил мужчину. В Омской области пешеход скончался после ДТП

2 октября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Водитель в Омской области сдавал назад, сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Как рассказали местные жители, инцидент произошел рядом с клубом «Миллениум».

Вчера, 1 октября, в поселке Черлак Омской области около 6 часов утра произошло ДТП, в котором пешеход получил смертельные травмы.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 43-летний водитель за рулем Honda Stepwgn сдавал назад на улице 7-я Восточная и наехал на 34-летнего мужчину. Автомобилист сообщил, что не заметил пешехода, а после аварии уехал с места ДТП. Пострадавший с травмами обратился в больницу, где в последующем скончался.

Как рассказали Городу55 местные жители, авария произошла рядом с клубом «Миллениум».

«Там раньше регулярно дрались, было шумно. По ночам рядом с клубом Росгвардия дежурила. Не знаю, что случилось, но в этот раз ее не было», — сообщила жительница Черлака.

Ранее Город55 рассказывал, что в утреннем тумане на Московке столкнулись троллейбус и автобус. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вышибло окна. В Омске в утреннем тумане столкнулись троллейбус и автобус
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#ДТП#Омск#Евгений Игишев
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