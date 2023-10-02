Сдавал назад и сбил мужчину. В Омской области пешеход скончался после ДТП

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Вчера, 1 октября, в поселке Черлак Омской области около 6 часов утра произошло ДТП, в котором пешеход получил смертельные травмы.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 43-летний водитель за рулем Honda Stepwgn сдавал назад на улице 7-я Восточная и наехал на 34-летнего мужчину. Автомобилист сообщил, что не заметил пешехода, а после аварии уехал с места ДТП. Пострадавший с травмами обратился в больницу, где в последующем скончался.
Как рассказали Городу55 местные жители, авария произошла рядом с клубом «Миллениум».
«Там раньше регулярно дрались, было шумно. По ночам рядом с клубом Росгвардия дежурила. Не знаю, что случилось, но в этот раз ее не было», — сообщила жительница Черлака.
Ранее Город55 рассказывал, что в утреннем тумане на Московке столкнулись троллейбус и автобус. К счастью, обошлось без пострадавших.