Сдавал назад и сбил мужчину. В Омской области пешеход скончался после ДТП

Как рассказали в Госавтоинспекции, 43-летний водитель за рулем Honda Stepwgn сдавал назад на улице 7-я Восточная и наехал на 34-летнего мужчину. Автомобилист сообщил, что не заметил пешехода, а после аварии уехал с места ДТП. Пострадавший с травмами обратился в больницу, где в последующем скончался.