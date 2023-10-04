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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Иллюстрация

«Для надежности водоснабжения». В Омске по нескольким адресам снова отключат воду

4 октября 2023, 08:25
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Из-за проведения ремонтных работ в Омске снова отключат воду

Ремонтные работы на водопроводе будут проводиться 11 октября, с 10:00 до 20:00.

Ремонтом займутся сотрудники омского водоканала. Работы необходимы для обеспечения надёжного водоснабжения на прилегающих участках.

На этот раз под отключения попадут следующие адреса:

  • Ул. Нефтезаводская, 25, 23, 21;
  • Ул. Магистральная, 66, 66а, 66Б, 68, 68а, 68б, 70;
  • Ул. 50 лет Профсоюзов, 91в.

Напомним, что ранее в пресс-службе Росводоканала по Омской области сообщали о проведении ремонтных работ на другом участке. Так, 10 октября из-за ремонта водопровода воды не будет в трех домах по улице Волочаевской: №15а, 15г и 13.

В Омске снова отключат воду. Рассказываем, когда и по каким адресам
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#Омск#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Водопровод#Холодное водоснабжение#Отключение горячей воды#Отключение#Система водоснабжения#Анастасия Баянова
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