«Для надежности водоснабжения». В Омске по нескольким адресам снова отключат воду

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Ремонтом займутся сотрудники омского водоканала. Работы необходимы для обеспечения надёжного водоснабжения на прилегающих участках.
На этот раз под отключения попадут следующие адреса:
Напомним, что ранее в пресс-службе Росводоканала по Омской области сообщали о проведении ремонтных работ на другом участке. Так, 10 октября из-за ремонта водопровода воды не будет в трех домах по улице Волочаевской: №15а, 15г и 13.