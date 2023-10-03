В Омске снова отключат воду. Рассказываем, когда и по каким адресам

Напомним, что недавно жители омских Нефтяников жаловались на отсутствие горячей воды. В домах по улице Малунцева ее не было пять дней, звонки и обращения в управляющую компанию не давали результата. Более того, эта проблема — не редкость. На перебои горячей воды разной длительности жалуются жители разных районов города.