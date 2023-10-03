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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Иллюстрация

В Омске снова отключат воду. Рассказываем, когда и по каким адресам

3 октября 2023, 12:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из-за ремонтных работ жители некоторых омских домов снова останутся без воды

Ремонтные работы будут проводиться 10 октября, с 11:00 до 22:00.

Они необходимы для обеспечения надёжного водоснабжения. Работы будут выполнять сотрудники омского водоканала.

Под отключение попадут следующие адреса:

  • Ул. Волочаевская, 15а;
  • Ул. Волочаевская, 15г;
  • Ул. Волочаевская, 13.

Напомним, что недавно жители омских Нефтяников жаловались на отсутствие горячей воды. В домах по улице Малунцева ее не было пять дней, звонки и обращения в управляющую компанию не давали результата. Более того, эта проблема — не редкость. На перебои горячей воды разной длительности жалуются жители разных районов города.

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#Омск#Горячая вода#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Отключение#Система водоснабжения#Анастасия Баянова
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