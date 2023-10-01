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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

иллюстрация

«Пять дней авария». Омичи из Нефтяников остались без горячей воды

1 октября 2023, 09:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В омских Нефтяниках пять дней нет горячей воды

Горожане подозревают, что отопление в этом году включат поздно, боятся замерзнуть.

В редакцию Города55 обратились жители Нефтяников. Говорят, в домах по улице Малунцева: от Химиков до ДК Малунцева, уже пять дней нет горячей воды. Омичи допускают, что проблема затронула и здания, расположенные до Нефтезаводской.

«УК „Наш Сервис“ не в курсе, что случилось. В диспетчерской отвечают: где-то авария. Пять дней авария! А про отопление и говорить не нужно», — рассказывают нам местные жители.

Омичи недоумевают: почему нельзя провести замену коммуникаций, если они ломаются каждый год. Ремонт продолжительный, а техника повреждает дорожное полотно. Наша собеседница проживает в доме №13. Рассказывает: там много маленьких детей и пенсионеров. Просит как можно скорее включить горячее водоснабжение.

Напомним, это не единственный случай в Омске. Горожане часто повествуют о подобных проблемах:

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Отопление#Жалобы#Горячая вода#Новости
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