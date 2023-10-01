«Пять дней авария». Омичи из Нефтяников остались без горячей воды

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В редакцию Города55 обратились жители Нефтяников. Говорят, в домах по улице Малунцева: от Химиков до ДК Малунцева, уже пять дней нет горячей воды. Омичи допускают, что проблема затронула и здания, расположенные до Нефтезаводской.
«УК „Наш Сервис“ не в курсе, что случилось. В диспетчерской отвечают: где-то авария. Пять дней авария! А про отопление и говорить не нужно», — рассказывают нам местные жители.
Омичи недоумевают: почему нельзя провести замену коммуникаций, если они ломаются каждый год. Ремонт продолжительный, а техника повреждает дорожное полотно. Наша собеседница проживает в доме №13. Рассказывает: там много маленьких детей и пенсионеров. Просит как можно скорее включить горячее водоснабжение.
Напомним, это не единственный случай в Омске. Горожане часто повествуют о подобных проблемах: