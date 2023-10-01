«Пять дней авария». Омичи из Нефтяников остались без горячей воды

Омичи недоумевают: почему нельзя провести замену коммуникаций, если они ломаются каждый год. Ремонт продолжительный, а техника повреждает дорожное полотно. Наша собеседница проживает в доме №13. Рассказывает: там много маленьких детей и пенсионеров. Просит как можно скорее включить горячее водоснабжение.