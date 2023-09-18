«Моемся, не разбавляя». Омичи рассказали, как около месяца живут без горячей воды

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
В редакцию Города55 обратились жители многоэтажного дома по улице Карла Маркса, 87. Они рассказали, что на протяжении трех недель у них есть проблемы с горячим водоснабжением. В дневное время из кранов бежит еле теплая вода.
«Появляется более менее горячая [вода] в вечерние часы, но моемся, не разбавляя холодной. В ночные и утренние часы из горячего крана бежит холодная. Страшно представить, какие счета придут», — отметили омичи.
По их словам, в ЖКО «Московка» реакций на жалобы и всевозможные заявки нет. Кроме того, не получили местные жители ответа и в администрации Ленинского округа.
Ранее Город55 писал о многочисленных проблемах, которые были также связаны с подачей горячей воды в дома Омска. Из-за многочисленных жалоб прокуратура организовала проверку.