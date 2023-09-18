Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

иллюстрация

«Моемся, не разбавляя». Омичи рассказали, как около месяца живут без горячей воды

18 сентября 2023, 02:42
Фото: Город55
иллюстрация

Жители многоэтажки на Маркса пожаловались на проблемы с горячей водой

По их словам, ни в администрации, ни в ЖКО им никто не помогает.

В редакцию Города55 обратились жители многоэтажного дома по улице Карла Маркса, 87. Они рассказали, что на протяжении трех недель у них есть проблемы с горячим водоснабжением. В дневное время из кранов бежит еле теплая вода.

«Появляется более менее горячая [вода] в вечерние часы, но моемся, не разбавляя холодной. В ночные и утренние часы из горячего крана бежит холодная. Страшно представить, какие счета придут», — отметили омичи.

По их словам, в ЖКО «Московка» реакций на жалобы и всевозможные заявки нет. Кроме того, не получили местные жители ответа и в администрации Ленинского округа.

Ранее Город55 писал о многочисленных проблемах, которые были также связаны с подачей горячей воды в дома Омска. Из-за многочисленных жалоб прокуратура организовала проверку.

Прокуратура завела 31 дело из-за перебоев с горячей водой в Омске
Узнать подробнее
Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался омской проблемой с горячей водой
Узнать подробнее
#Общество#ЖКХ#Омск#Омская область#Жалобы#Горячая вода#Новости#Отключение горячей воды#Алина Ясинская
Подпишитесь
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
Вчера, 11:03
«Опасно для здоровья». Омичи с Левобережья жалуются на вездесущий запах жженой резины
Вчера, 09:43
От -3 до +23 градусов. Омичей ждут невероятные климатические качели
Вчера, 08:43
Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками
Вчера, 12:05
Омичи увидели в небе запуск космического корабля с Байконура
Вчера, 03:56
Дома в кипятке. Омичи массово жалуются на проблемы с горячей водой
Вчера, 13:15