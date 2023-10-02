Здания сельской школы и интерната под Омском продают на стройматериалы

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Администрация Любинского района ищет покупателей для шести зданий бывших учебных заведений, которые продаются под разбор на строительные материалы. Состояние всех объектов неудовлетворительное. В программу приватизации здания включили в надежде, что кого-то заинтересуют железобетонные блоки, шифер, доски и другие материалы, из которых здания построены.
На продажу выставлены следующие объекты:
Заявки на торги принимают 25 октября, итоги собираются подвести 2 ноября 2023 года.
Отметим, что заброшенные сельские школьные здания часто выставляют на продажу. Например, в селе Никоновка Омского района трехэтажное здание средней школы и земельный участок пытались продать в частные руки за 2,55 млн рублей. Но подобные аукционы редко оказываются успешными.