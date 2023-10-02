Здания сельской школы и интерната под Омском продают на стройматериалы

Администрация Любинского района ищет покупателей для шести зданий бывших учебных заведений, которые продаются под разбор на строительные материалы. Состояние всех объектов неудовлетворительное. В программу приватизации здания включили в надежде, что кого-то заинтересуют железобетонные блоки, шифер, доски и другие материалы, из которых здания построены.