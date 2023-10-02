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Иллюстрация

Здания сельской школы и интерната под Омском продают на стройматериалы

2 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Заброшенные здания находятся в селе Любино-Малороссы и поселке Пролетарский Любинского района.

Администрация Любинского района ищет покупателей для шести зданий бывших учебных заведений, которые продаются под разбор на строительные материалы. Состояние всех объектов неудовлетворительное. В программу приватизации здания включили в надежде, что кого-то заинтересуют железобетонные блоки, шифер, доски и другие материалы, из которых здания построены.

На продажу выставлены следующие объекты:

  • Двухэтажное здание школы площадью 506,1 кв. м на улице Школьная поселка Пролетарский. Построили его в 1956 году. Начальная цена — 51,6 тысяч рублей;
  • Одноэтажный учебный корпус площадью 790,6 кв. м по улице Спортивная в Любино-Малороссы. Здание 1950 года постройки отдают за 316,8 тысяч рублей;
  • Двухэтажный учебный корпус площадью 1098,6 кв. м на Спортивной в Любино-Малороссы. Построили его в 1974 году и продают за 318 тысяч;
  • Трехэтажное общежитие 1974 года постройки, которое находится на улице Спортивная в селе Любино-Малороссы и имеет площадь 1113,3 кв. м. Его стоимость — 357,6 тысяч рублей;
  • Одноэтажный спортзал площадью 320,3 кв. м. Также расположено на Спортивной в деревне Любино-Малороссы. Здание 1960 года постройки продают за 117,6 тысяч рублей;
  • Двухэтажное здание интерната 1971 года постройки по улице Школьная в поселке Пролетарский. Его площадь составляет 847,6 кв. м. Купить здание можно за 78 тысяч.
Здание школыЗдание школы
ИнтернатИнтернат
ОбщежитиеОбщежитие
Учебный корпусУчебный корпус
Здание школы
Фото: ГИС торги

Заявки на торги принимают 25 октября, итоги собираются подвести 2 ноября 2023 года.

Отметим, что заброшенные сельские школьные здания часто выставляют на продажу. Например, в селе Никоновка Омского района трехэтажное здание средней школы и земельный участок пытались продать в частные руки за 2,55 млн рублей. Но подобные аукционы редко оказываются успешными.

Заброшенное здание школы под Омском вместе с землей отдают в частные руки
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#Общество#Интернет#Омская область#Школа#Продажа#Новости#Приватизация#Любинский район#Стройматериалы#Общежитие#Юлия Истомина#Заброшенное здание
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