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Заброшенное здание школы под Омском вместе с землей отдают в частные руки

1 июня 2023, 07:58
Фото: ГИС Торги
Трехэтажное здание построили в 1976 году.
Использовать земельный участок разрешают только под образовательное учреждение.

В селе Никоновка Омского района ищут покупателя для земельного участка площадью 2288 кв. м, на котором в настоящий момент находится заброшенное трехэтажное здание средней школы.

Лот, включающий здание площадью 1533,7 кв. м по улице Центральная и участок с кадастровым номером 55:20:180501:2485, районная администрация готова отдать в частные руки за 2,55 млн рублей (начальная цена). Правда, это уже не первая попытка продать здание, но предыдущие торги осенью 2022 года признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Участок в селе Никоновка, выставленный на продажуУчасток в селе Никоновка, выставленный на продажу
Участок в селе Никоновка, выставленный на продажу
Фото: Скриншот публичной кадастровой карты Омской области

Трехэтажное здание ввели в эксплуатацию в 1976 году. После ликвидации в 2008 году средней школы в селе Никоновка учеников перевели в учебное заведение в селе Покровка. После этого опустевшее здание смогли включить в программу приватизации. Потенциальный собственник сможет использовать приобретенный участок и здание только под образовательное учреждение.

Напомним, что в скором времени в Омской области предстоит масштабный капремонт школ. На эти цели региону выделяют 2,161 млрд рублей. Ремонтные работы рассчитаны на 2024–2025 годы. В список вошли 19 учебных заведений. Город55 ранее подробно рассказывал, как будет организован учебный процесс и куда переведут детей на время закрытия школ на капремонт.

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#Юлия Истомина#Школа#Продажа#Земельный участок#Заброшенное здание#Омский район#Бизнес#Общество#Новости#Омская область
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