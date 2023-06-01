Заброшенное здание школы под Омском вместе с землей отдают в частные руки

Трехэтажное здание ввели в эксплуатацию в 1976 году. После ликвидации в 2008 году средней школы в селе Никоновка учеников перевели в учебное заведение в селе Покровка. После этого опустевшее здание смогли включить в программу приватизации. Потенциальный собственник сможет использовать приобретенный участок и здание только под образовательное учреждение.