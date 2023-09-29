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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Омичам рассказали, что в ближайшие дни температура воздуха опустится до -6

Пора доставать шапки. В ближайшие дни в Омской области ожидается похолодание до -6

29 сентября 2023, 09:36
Фото: 1MI

Омичам рассказали, что в ближайшие дни температура воздуха опустится до -6

О стремительном похолодании на территории региона рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, уже завтра температура воздуха днем местами опуститься до +7 градусов, однако в среднем будет держаться на уровне предыдущих дней — +12…+17 градусов. Ночью синоптики обещают понижение температуры до +3…+8 градусов, а также юго-западный ветер, порывы которого буду достигать 12м/с.

Холоднее станет уже 1 октября. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, ожидается похолодание до -1, а местами даже до -6 градусов. В темное время суток в некоторых районах области возможен туман. Днем воздух прогреется сильнее, температура достигнет +10…+15 градусов.

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