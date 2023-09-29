Пора доставать шапки. В ближайшие дни в Омской области ожидается похолодание до -6

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Так, уже завтра температура воздуха днем местами опуститься до +7 градусов, однако в среднем будет держаться на уровне предыдущих дней — +12…+17 градусов. Ночью синоптики обещают понижение температуры до +3…+8 градусов, а также юго-западный ветер, порывы которого буду достигать 12м/с.
Холоднее станет уже 1 октября. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, ожидается похолодание до -1, а местами даже до -6 градусов. В темное время суток в некоторых районах области возможен туман. Днем воздух прогреется сильнее, температура достигнет +10…+15 градусов.