Пора доставать шапки. В ближайшие дни в Омской области ожидается похолодание до -6

Так, уже завтра температура воздуха днем местами опуститься до +7 градусов, однако в среднем будет держаться на уровне предыдущих дней — +12…+17 градусов. Ночью синоптики обещают понижение температуры до +3…+8 градусов, а также юго-западный ветер, порывы которого буду достигать 12м/с.