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Published Сегодня, 13:10

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Омские дорожные службы начали готовить ливневые стоки и канализации к осени и зиме

19 сентября 2023, 13:10
Фото: 1MI
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Синоптики сообщают, что на следующей неделе будет начало обильных осадков и дальнейшее похолодание.

Сотрудникам дорожных служб БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» предстоит подготовить к смене времен года на протяженности порядка 200 тысяч метров.

Сейчас проходят работы на наиболее сложных участках. Один из них находится на проспекте Королева. Здесь из-за интенсивного движения ливневка подвержена попаданию большего количества пыли и грязи с дороги, также ситуацию усугубляет сложная схема отводов воды

«В городе достаточно много сложных участков. Приходится быть готовыми к сюрпризам, в ливневках при прочистке мы нередко находим не только грязь и мелкий мусор, попадается строительный мусор, одежда и другие вещи», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Валинур Абатулин.

Обязательные работы по очистке ливневок проводятся дважды в год — в осенний и весенний период. В остальное время прочистки проводят по мере необходимости и по заявкам омичей, сообщили в пресс-службе администрации.

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#Омск#Омская область#Похолодание#Зима#Новости#Дожди#Резкое похолодание#Анастасия Баянова
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