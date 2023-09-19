Омские дорожные службы начали готовить ливневые стоки и канализации к осени и зиме

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сотрудникам дорожных служб БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» предстоит подготовить к смене времен года на протяженности порядка 200 тысяч метров.
Сейчас проходят работы на наиболее сложных участках. Один из них находится на проспекте Королева. Здесь из-за интенсивного движения ливневка подвержена попаданию большего количества пыли и грязи с дороги, также ситуацию усугубляет сложная схема отводов воды
«В городе достаточно много сложных участков. Приходится быть готовыми к сюрпризам, в ливневках при прочистке мы нередко находим не только грязь и мелкий мусор, попадается строительный мусор, одежда и другие вещи», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Валинур Абатулин.
Обязательные работы по очистке ливневок проводятся дважды в год — в осенний и весенний период. В остальное время прочистки проводят по мере необходимости и по заявкам омичей, сообщили в пресс-службе администрации.