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Поездки в Казахстан станут дороже. Трассу в Омск сделали платной

29 сентября 2023, 07:34
Фото: 1MI
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В Казахстане автодорогу в Омск сделали платной

Деньги за проезд начнут брать с 8 октября. Действует система абонементов.

В Казахстане сделали платным участок трассы, ведущей в Омск. Соответствующий приказ 21 сентября подписал министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.

«Установить, что участок Павлодар — Семей — Калбатау автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, ІІ категории граница Российской Федерации (на Омск) — Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику) используется на платной основе», — говорится в тексте документа.

Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении составит:

  • для грузовых автомобилей до 15 тонн — 2626 тенге (~ 538 рублей);
  • для грузовиков свыше 15 тонн — 3283 тенге (~ 672 рубля);
  • для автобусов до 16 мест и грузовых авто грузоподъемностью до 2,5 тонны — 656 тенге (~ 134 рубля);
  • для автобусов до 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью до 5,5 тонны — 1313 тенге (~ 269 рублей);
  • для автобусов свыше 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн — 1969 тенге (~ 403 рубля).

Также действует система абонементов, сообщает сайт zakon.kz. Приказ вступит в силу с 8 октября.

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#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область#Деньги#Казахстан#Проезд#Платная дорога#Евгений Игишев
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