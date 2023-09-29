Поездки в Казахстан станут дороже. Трассу в Омск сделали платной

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В Казахстане сделали платным участок трассы, ведущей в Омск. Соответствующий приказ 21 сентября подписал министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.
«Установить, что участок Павлодар — Семей — Калбатау автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, ІІ категории граница Российской Федерации (на Омск) — Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику) используется на платной основе», — говорится в тексте документа.
Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении составит:
Также действует система абонементов, сообщает сайт zakon.kz. Приказ вступит в силу с 8 октября.