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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:19

иллюстрация

Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта

15 сентября 2023, 04:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта

Необходимо оформить расписку, чтобы не переплачивать за место.

С 1 октября в омском аэропорту меняется прейскурант на платную парковку рядом со зданием. В новом месяце цены заметно повысятся на длительную стоянку для любого вида транспорта, не считая мотоциклов.

За первые и вторые сутки автомобилисты будут платить по 500 рублей. С третьих суток плата за услугу составит 300 рублей. Ранее стоимость была на уровне 300 рублей и 250 рублей соответственно.

Отсчет идет со времени, указанном в чеке об оплате. Срок стоянки указывается в расписке в сервисном центре автопарковки. Без ее оформления за первые сутки придется заплатить 1000 рублей. Со вторых суток стоимость составит 500 рублей.

Цены на временную стоянку меняться при этом не будут. Первый и второй час стоит 200 рублей, с третьего часа за услугу нужно платить 150 рублей за каждый час, но не больше 1000 рублей в сутки. Если автомобилист находится на платной парковке не дольше 15 минут, то за нее платить не нужно.

В Омске не нашлось желающих создавать платные парковки на дорогах
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#Омск#Омская область#Парковка#Новости#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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