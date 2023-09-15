Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
С 1 октября в омском аэропорту меняется прейскурант на платную парковку рядом со зданием. В новом месяце цены заметно повысятся на длительную стоянку для любого вида транспорта, не считая мотоциклов.
За первые и вторые сутки автомобилисты будут платить по 500 рублей. С третьих суток плата за услугу составит 300 рублей. Ранее стоимость была на уровне 300 рублей и 250 рублей соответственно.
Отсчет идет со времени, указанном в чеке об оплате. Срок стоянки указывается в расписке в сервисном центре автопарковки. Без ее оформления за первые сутки придется заплатить 1000 рублей. Со вторых суток стоимость составит 500 рублей.
Цены на временную стоянку меняться при этом не будут. Первый и второй час стоит 200 рублей, с третьего часа за услугу нужно платить 150 рублей за каждый час, но не больше 1000 рублей в сутки. Если автомобилист находится на платной парковке не дольше 15 минут, то за нее платить не нужно.