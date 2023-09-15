Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта

Цены на временную стоянку меняться при этом не будут. Первый и второй час стоит 200 рублей, с третьего часа за услугу нужно платить 150 рублей за каждый час, но не больше 1000 рублей в сутки. Если автомобилист находится на платной парковке не дольше 15 минут, то за нее платить не нужно.