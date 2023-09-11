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Склад

Плюс одна «коробка». В Омске нашли инвестора для строительства склада в Нефтяниках

11 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Склад

Депархитектуры нашел инвестора для строительства склада в омских Нефтяниках

Договор аренды с победившей на торгах компанией заключат на 7 лет и 4 месяца.

Омский департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги торгов на аренду земельного участка площадью 12409 кв. м по улице Нефтезаводская. На земле с кадастровым номером 55:36:050202:25 разрешено построить склад.

Арендой участка заинтересовались ООО «Химснаб», ООО «Тугур-инжиниринг» и предприниматель Рамиз Оглы. В случае победы каждого из них можно было бы предположить, для чего они стали строить склад. Так, «Химнаб» специализируется на оптовой торговле химическими продуктами, «Тугур-инжиниринг» занимается производством металлообрабатывающего оборудования, а предприниматель Рамиз Оглы владеет «Омским заводом портальных машин».

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Победила в торгах омская компания «Тугур-инжиниринг», которая подняла начальную цену с 1,047 млн до 1,078 млн рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж. Договор заключают на 7 лет и 4 месяца.

Отметим, что компанию зарегистрировали в 2016 году, учредитель и гендиректор — Юрий Тулин. По итогам прошлого года выручка фирмы увеличилась на 93% до 174,4 млн рублей. Тулину также принадлежит компания «Тугур-пром», которая занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и прочими принадлежностями.

Ранее Город55 рассказывал, что строительством склада на улице 5-я Кордная займется омский производитель макарон — ООО «Вито».

Омский производитель макарон построит новый склад на улице 5-я Кордная
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#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда земли#Торги#Склад#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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