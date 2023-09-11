Плюс одна «коробка». В Омске нашли инвестора для строительства склада в Нефтяниках

Арендой участка заинтересовались ООО «Химснаб», ООО «Тугур-инжиниринг» и предприниматель Рамиз Оглы. В случае победы каждого из них можно было бы предположить, для чего они стали строить склад. Так, «Химнаб» специализируется на оптовой торговле химическими продуктами, «Тугур-инжиниринг» занимается производством металлообрабатывающего оборудования, а предприниматель Рамиз Оглы владеет «Омским заводом портальных машин».