Плюс одна «коробка». В Омске нашли инвестора для строительства склада в Нефтяниках

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Омский департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги торгов на аренду земельного участка площадью 12409 кв. м по улице Нефтезаводская. На земле с кадастровым номером 55:36:050202:25 разрешено построить склад.
Арендой участка заинтересовались ООО «Химснаб», ООО «Тугур-инжиниринг» и предприниматель Рамиз Оглы. В случае победы каждого из них можно было бы предположить, для чего они стали строить склад. Так, «Химнаб» специализируется на оптовой торговле химическими продуктами, «Тугур-инжиниринг» занимается производством металлообрабатывающего оборудования, а предприниматель Рамиз Оглы владеет «Омским заводом портальных машин».
Победила в торгах омская компания «Тугур-инжиниринг», которая подняла начальную цену с 1,047 млн до 1,078 млн рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж. Договор заключают на 7 лет и 4 месяца.
Отметим, что компанию зарегистрировали в 2016 году, учредитель и гендиректор — Юрий Тулин. По итогам прошлого года выручка фирмы увеличилась на 93% до 174,4 млн рублей. Тулину также принадлежит компания «Тугур-пром», которая занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и прочими принадлежностями.
Ранее Город55 рассказывал, что строительством склада на улице 5-я Кордная займется омский производитель макарон — ООО «Вито».