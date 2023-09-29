Мэрия Омска выставила на продажу 5 маршруток «Луидор» по 1,5 млн рублей

Омское «Пассажирское предприятие № 8» выставило на продажу пять автобусов марки «Луидор». Машины 2018 года выпуска с механической коробкой передач. Имеется система видеонаблюдения, состоящая из монитора, камер и видеорегистратора. Цена за одну маршрутку — 1,5 млн рублей.