«Субаренда» с щедрого плеча. В Омске частнику сдали простаивающие маршрутки

Автобусы малого класса были закуплены городом в лизинг в 2018 году за 368 млн рублей. Пока что они все еще в лизинге, но теперь часть из них ушла на аренду и добавилось новое звено плательщиков. Всего было закуплено 100 автобусов. Часть из них осталась не востребованной. Пассажирское предприятие № 8 по большей части использует автобусы большого класса.