«Субаренда» с щедрого плеча. В Омске частнику сдали простаивающие маршрутки

Издание «NGS55» сообщило, что муниципальное «ПП № 8» передало из-под лизинга в аренду 15 машин «ГАЗель Next» по просьбе индивидуального предпринимателя.
Автобусы малого класса были закуплены городом в лизинг в 2018 году за 368 млн рублей. Пока что они все еще в лизинге, но теперь часть из них ушла на аренду и добавилось новое звено плательщиков. Всего было закуплено 100 автобусов. Часть из них осталась не востребованной. Пассажирское предприятие № 8 по большей части использует автобусы большого класса.
«Автобусы, которые находятся у муниципального предприятия в лизинге, используются другим перевозчиком, за что другой перевозчик рассчитывается с муниципальным предприятием. Для предприятия это дополнительный заработок», — сообщил директор департамента транспорта.
«Луидоры» частично уже вышли на новый рабочий маршрут. Арендатор пустил их от остановки «Микрорайон Ясная Поляна» до «Онкодиспасера», под № 414. Остальные машины Он планирует выпустить на маршрут № 343 — от «ДСК-2» в «Микрорайон Амурский-2», а также от «Пос. Чкаловский» до «ул. Багнюка» на маршрут № 470.
Предприниматель сообщил, что взял автобусы на 10 месяцев, получив разрешение у лизинговой компании. Есть вероятность, что автобусы поменяют собственника после истечения срока лизинга, если предприниматель выкупит их у муниципалитета.
Напомним, что старые «газельки» сейчас активно убирают из центра города, чтобы разгрузить трафик. «Переместят» те маршруты, которые вовремя не перейдут на новый транспорт.