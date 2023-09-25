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Омские полицейские задержали троих иностранцев, торговавших героином

Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали троих иностранцев-наркоторговцев

25 сентября 2023, 05:22
Фото: УМВД России по Омской области

Омские полицейские задержали троих иностранцев, торговавших героином

Мужчины раскладывали наркотики в тайники-закладки на территории города. В общей сложности у фигурантов изъяли 110 граммов опасного зелья.

В Омске задержали троих иностранцев по подозрению в торговле наркотиками. Трое граждан ближнего зарубежья раскладывали героин в тайники-закладки на территории города, сообщили 25 сентября в пресс-службе омской полиции.

Двоих мужчин задержали на улице Кирова, одного — на выходе из съемной квартиры на улице 8-я Линия. При себе у иностранцев было 27 свертков с наркотиками, еще 28 полицейские изъяли из тайников на территории Октябрьского округа. 262 пакетика с запрещенным зельем обнаружили в арендуемом жилье. Общий вес изъятого героина составил 110 граммов.

На мужчин завели уголовные, фигурантам грозит от 10 до 20 лет колонии. На время следствия иностранцев отправили в СИЗО.

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