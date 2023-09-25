Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали троих иностранцев-наркоторговцев

Двоих мужчин задержали на улице Кирова, одного — на выходе из съемной квартиры на улице 8-я Линия. При себе у иностранцев было 27 свертков с наркотиками, еще 28 полицейские изъяли из тайников на территории Октябрьского округа. 262 пакетика с запрещенным зельем обнаружили в арендуемом жилье. Общий вес изъятого героина составил 110 граммов.