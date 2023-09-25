Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали троих иностранцев-наркоторговцев

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Омске задержали троих иностранцев по подозрению в торговле наркотиками. Трое граждан ближнего зарубежья раскладывали героин в тайники-закладки на территории города, сообщили 25 сентября в пресс-службе омской полиции.
Двоих мужчин задержали на улице Кирова, одного — на выходе из съемной квартиры на улице 8-я Линия. При себе у иностранцев было 27 свертков с наркотиками, еще 28 полицейские изъяли из тайников на территории Октябрьского округа. 262 пакетика с запрещенным зельем обнаружили в арендуемом жилье. Общий вес изъятого героина составил 110 граммов.
На мужчин завели уголовные, фигурантам грозит от 10 до 20 лет колонии. На время следствия иностранцев отправили в СИЗО.