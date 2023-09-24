Обратный эффект. Омич два месяца пытался заработать и потерял более двух млн рублей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
47-летний житель Ленинского округа обратился в полицию, заявил о мошенничестве. Детали дела рассказали правоохранители.
В июле мужчина увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке. Заполнил анкету, оставил номер телефона. Поступил звонок от якобы аналитика, тот рассказал о доходах на сделках валютного рынка.
Целый месяц омич делал ставки, получая небольшой доход. «Брокер» для роста прибыли посоветовал вложить более крупные суммы. Так, с 22 августа по 13 сентября мужчина почти каждый день переводил до 300 тысяч рублей.
Потом поступил звонок от «сотрудника банка», мол, нужно оплатить страховку для вывода денег — 1 000 долларов. Только после этого омич понял, что попался на уловку мошенников. Общая сумма ущерба — 2 228 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.