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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

иллюстрация

Обратный эффект. Омич два месяца пытался заработать и потерял более двух млн рублей

24 сентября 2023, 10:41
Фото: Midjourney
иллюстрация

Омич за два месяца перевел мошенникам 2,2 млн рублей

Мужчина доверился лже-брокеру и следовал всем указаниям.

47-летний житель Ленинского округа обратился в полицию, заявил о мошенничестве. Детали дела рассказали правоохранители.

В июле мужчина увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке. Заполнил анкету, оставил номер телефона. Поступил звонок от якобы аналитика, тот рассказал о доходах на сделках валютного рынка.

Целый месяц омич делал ставки, получая небольшой доход. «Брокер» для роста прибыли посоветовал вложить более крупные суммы. Так, с 22 августа по 13 сентября мужчина почти каждый день переводил до 300 тысяч рублей.

Потом поступил звонок от «сотрудника банка», мол, нужно оплатить страховку для вывода денег — 1 000 долларов. Только после этого омич понял, что попался на уловку мошенников. Общая сумма ущерба — 2 228 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Омичка взяла два кредита и перевела мошенникам 400 тысяч рублей
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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Мошенничество#Уголовное дело#Новости
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