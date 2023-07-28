Как в боевике. В Омске при помощи спецназа задержали молодого наркокурьера

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Омске задержали молодого оптового наркокурьера на Сыропятском тракте. В этом участвовали оперативники УНК, инспекторы ДПС и спецназ «ГРОМ». У 20-летнего парня изъяли десять пакетов с марихуаной весом 1 966 г. Он двигался на Mazda.
По данным регионального УМВД, омич работал курьером в интернет-магазине. Он получал наркотик, фасовал и продавал желающим. У него при этом были так называемые кураторы. Оптовую партию марихуаны парень забрал из тайника в Кормиловском районе, но не успел организовать закладки.
Известно, что до этого он сам употреблял наркотики. Также омич имеет судимость за кражи. По факту покушения на сбыт крупной партии наркотиков возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ранее Город55 писал о задержании компании иностранцев, которые также проходят по статье 228 УК РФ. У них изъявили больше килограмма синтетических наркотиков.