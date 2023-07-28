Как в боевике. В Омске при помощи спецназа задержали молодого наркокурьера

По данным регионального УМВД, омич работал курьером в интернет-магазине. Он получал наркотик, фасовал и продавал желающим. У него при этом были так называемые кураторы. Оптовую партию марихуаны парень забрал из тайника в Кормиловском районе, но не успел организовать закладки.