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Иностранцы

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ЗАГС удивляет: больше 200 омичей решили создать семью с иностранцами
10 ноября, 13:05
Теряем людей. За минувшие полгода Омскую область покинуло 8,5 тысяч человек
30 августа, 11:49
В Омске 16 нелегальных мигрантов отправились служить в армию по контракту
5 июля, 11:39
2023
Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу
Уголовное дело в отношении четырех мужчин рассмотрел Исилькульский городской суд.
8 ноября 2023, 11:23
В Госдуму внесли законопроект о запрете работы для мигрантов на территории РФ
7 октября 2023, 07:14
Омские пограничники задержали компанию нелегалов, пытавшихся пересечь границу
Иностранцев отправили под стражу на два месяца до выяснения всех обстоятельств.
2 октября 2023, 07:33
Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали троих иностранцев-наркоторговцев
Мужчины раскладывали наркотики в тайники-закладки на территории города. В общей сложности у фигурантов изъяли 110 граммов опасного зелья.
25 сентября 2023, 05:22
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
24 июля 2023, 09:16
Омский суд приговорил иностранца к 16 годам строгого режима за контрабанду наркотиков
Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.
23 июня 2023, 04:27
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
В отношении их работодателя (застройщик «Брусника») началась проверка.
7 июня 2023, 08:20

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