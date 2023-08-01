24 куста на съемной квартире. Омича задержали за выращивание конопли

В квартире оперативники обнаружили 24 куста конопли. Омич приобретал семена на запрещенных интернет-площадках. Также мужчина купил боксы со специальным освещением и вентиляцией, которые создают микроклимат и поддерживают благоприятные условия для культивирования растений.