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24 куста на съемной квартире. Омича задержали за выращивание конопли

1 августа 2023, 05:25
Фото: 1MI
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Омские полицейские задержали мужчину за выращивание кустов конопли в квартире

Нарколаборатория была оборудована специальным освещением и вентиляцией.

Омские полицейские задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в выращивании конопли. Нарколаборатория была оборудована в съемной квартире в одном из домов по улице 3-я Железнодорожная.

В квартире оперативники обнаружили 24 куста конопли. Омич приобретал семена на запрещенных интернет-площадках. Также мужчина купил боксы со специальным освещением и вентиляцией, которые создают микроклимат и поддерживают благоприятные условия для культивирования растений.

Как сообщили Городу55 жильцы дома, в котором находилась нарколаборатория, ничего подозрительного они не замечали.

«Квартира на 6-м этаже находится. В подъезде ни чем не пахло. Сам вот только сейчас из новостей узнал об этом», — рассказал один из местных жителей.

Всего из квартиры подозреваемого изъяли 4,6 кг конопли, а также 384 грамма уже готового наркотика — марихуаны.

Задержанный сообщил полицейским, что коноплю выращивал для личного потребления. На омича завели два уголовных дела — за культивирование наркосодержащих растений и за хранение наркотических средств в крупном размере.

Ранее в администрации Омска рассказали, к каким последствиям может привести употребление конопли.

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#Евгений Игишев#Полиция#Конопля#Выращивание конопли#Наркотики#Лаборатория#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Омск#Омская область#Видео
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