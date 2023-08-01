24 куста на съемной квартире. Омича задержали за выращивание конопли

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Омские полицейские задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в выращивании конопли. Нарколаборатория была оборудована в съемной квартире в одном из домов по улице 3-я Железнодорожная.
В квартире оперативники обнаружили 24 куста конопли. Омич приобретал семена на запрещенных интернет-площадках. Также мужчина купил боксы со специальным освещением и вентиляцией, которые создают микроклимат и поддерживают благоприятные условия для культивирования растений.
Как сообщили Городу55 жильцы дома, в котором находилась нарколаборатория, ничего подозрительного они не замечали.
«Квартира на 6-м этаже находится. В подъезде ни чем не пахло. Сам вот только сейчас из новостей узнал об этом», — рассказал один из местных жителей.
Всего из квартиры подозреваемого изъяли 4,6 кг конопли, а также 384 грамма уже готового наркотика — марихуаны.
Задержанный сообщил полицейским, что коноплю выращивал для личного потребления. На омича завели два уголовных дела — за культивирование наркосодержащих растений и за хранение наркотических средств в крупном размере.
Ранее в администрации Омска рассказали, к каким последствиям может привести употребление конопли.