Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

иллюстрация

«Можно провалиться». Омичи пожаловались на раскопанный двор в Октябрьском округе

24 сентября 2023, 11:24
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске коммунальщики раскопали и не восстановили двор

Местные жители пытаются обратить на ситуацию внимание, чтобы решить проблему.

Жители дома №3 по улице 4-я Транспортная пожаловались на ситуацию во дворе. Там меняли трубы, омичи с пониманием относились ко временным неудобствам, пока они не стали носить постоянный характер.

«Накопали вдоль домов куч, раскидали плиты как попало, никаких ограждений, знаков, в темное время суток можно просто провалиться», — говорится в посте группы «Инцидент Омск».

Горожане просят восстановить дорожное покрытие. Местные жители асфальтировали проезды за свой счет. К публикации также приложены фотографии с места. Земляные горы едва не доходят до второго этажа двухэтажных жилых домов, а в ямах стоит вода.

4-я Транспортная, 34-я Транспортная, 3
4-я Транспортная, 3
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

В комментариях откликнулись и другие жители этого района. Рассказывают: «Проходил через ваши катакомбы. Приходится видеть этот ужас». Авторы поста считают, что за ситуацию отвечает ОмскВодоканал, однако пользователи возразили, мол, трубы отопления, значит и работы проводила теплоснабжающая организация.

Официальных комментариев от ведомств на момент публикации не было. А вот от омичей с других округов города были: «У нас уже скоро дом провалится от постоянных раскопок. Земля вся просела, ямы глубже и глубже».

Напомним, с коммунальными проблемами в преддверии отопительного сезона сталкиваются все больше жителей региона. Например, омичи с Карла Маркса около месяца живут без горячей воды. На 4-й Поселковой — затопленный подвал. А на Камерном переулке примерно та же обстановка, что и у героев новости — с августа вдоль дороги лежат голые трубы. Ранее тему обсуждали в омском городском совете. Чиновники тогда заявляли о полной готовности объектов:

К зиме (не) готовы. В Омске обнаружили массу повреждений на тепловых сетях
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Город#Омск#Жалобы#Соцсети#Новости
Подпишитесь
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
Сегодня, 09:58
Возле омского ТЦ «Фестиваль» шумная толпа. Объясняем, что случилось
Сегодня, 11:01
Невероятно, но факт. Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу
Сегодня, 06:20
Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре
Сегодня, 05:45
Посещение «заброшки» закончилось для омича ожогом ягодиц
Сегодня, 08:55
Шок. После столкновения на омском метромосту загорелся автомобиль
Сегодня, 10:31