«Можно провалиться». Омичи пожаловались на раскопанный двор в Октябрьском округе

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Жители дома №3 по улице 4-я Транспортная пожаловались на ситуацию во дворе. Там меняли трубы, омичи с пониманием относились ко временным неудобствам, пока они не стали носить постоянный характер.
«Накопали вдоль домов куч, раскидали плиты как попало, никаких ограждений, знаков, в темное время суток можно просто провалиться», — говорится в посте группы «Инцидент Омск».
Горожане просят восстановить дорожное покрытие. Местные жители асфальтировали проезды за свой счет. К публикации также приложены фотографии с места. Земляные горы едва не доходят до второго этажа двухэтажных жилых домов, а в ямах стоит вода.
В комментариях откликнулись и другие жители этого района. Рассказывают: «Проходил через ваши катакомбы. Приходится видеть этот ужас». Авторы поста считают, что за ситуацию отвечает ОмскВодоканал, однако пользователи возразили, мол, трубы отопления, значит и работы проводила теплоснабжающая организация.
Официальных комментариев от ведомств на момент публикации не было. А вот от омичей с других округов города были: «У нас уже скоро дом провалится от постоянных раскопок. Земля вся просела, ямы глубже и глубже».
Напомним, с коммунальными проблемами в преддверии отопительного сезона сталкиваются все больше жителей региона. Например, омичи с Карла Маркса около месяца живут без горячей воды. На 4-й Поселковой — затопленный подвал. А на Камерном переулке примерно та же обстановка, что и у героев новости — с августа вдоль дороги лежат голые трубы. Ранее тему обсуждали в омском городском совете. Чиновники тогда заявляли о полной готовности объектов: