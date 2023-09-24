«Можно провалиться». Омичи пожаловались на раскопанный двор в Октябрьском округе

Напомним, с коммунальными проблемами в преддверии отопительного сезона сталкиваются все больше жителей региона. Например, омичи с Карла Маркса около месяца живут без горячей воды. На 4-й Поселковой — затопленный подвал. А на Камерном переулке примерно та же обстановка, что и у героев новости — с августа вдоль дороги лежат голые трубы. Ранее тему обсуждали в омском городском совете. Чиновники тогда заявляли о полной готовности объектов: