«Никому нет дела». Омичи пожаловались на трубы, лежащие на земле с середины августа

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Рядом с домом по адресу Камерный переулок, 13, трубы раскопали еще в середине августа для проведения необходимых ремонтных работ. Однако прошел месяц, трубы заменили, а они все еще лежат на поверхности.
Рядом с раскопанными тепловыми сетями горы песка и земли, не восстановлен и асфальт (трубы копали у дороги).
«Раскопали в середине августа, поменяли трубы. А закапывать видимо не надо. Никому до этого нет дела», — пожаловалась местная жительница.
Редакция Города55 обратилась в администрацию Омска с вопросом о дальнейших действиях в этой ситуации, на что получила ответ: по адресу Камерный переулок, 13, работы по обратной засыпке тепловых сетей будут выполнены до конца месяца.