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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Омичи пожаловались на трубы, которые лежат на земле уже месяц

«Никому нет дела». Омичи пожаловались на трубы, лежащие на земле с середины августа

20 сентября 2023, 13:25
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи пожаловались на трубы, которые лежат на земле уже месяц

О ситуации Городу55 рассказала местная жительница.

Рядом с домом по адресу Камерный переулок, 13, трубы раскопали еще в середине августа для проведения необходимых ремонтных работ. Однако прошел месяц, трубы заменили, а они все еще лежат на поверхности.

Рядом с раскопанными тепловыми сетями горы песка и земли, не восстановлен и асфальт (трубы копали у дороги).

«Раскопали в середине августа, поменяли трубы. А закапывать видимо не надо. Никому до этого нет дела», — пожаловалась местная жительница.

Редакция Города55 обратилась в администрацию Омска с вопросом о дальнейших действиях в этой ситуации, на что получила ответ: по адресу Камерный переулок, 13, работы по обратной засыпке тепловых сетей будут выполнены до конца месяца.

Фото: Предоставлено Городу55
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#Омск#Новости#Жалоба#Анастасия Баянова#Трубы
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