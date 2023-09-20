К зиме (не) готовы. В Омске обнаружили массу повреждений на тепловых сетях

Председатель профильного комитета Андрей Никитин сообщил, что в этом году незакрытых повреждений на тепловых сетях в три раза больше, чем в 2022 году. Есть и проблема с кадрами — слесарями и сварщиками, из-за чего не удается вовремя устранять все порывы.