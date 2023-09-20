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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

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К зиме (не) готовы. В Омске обнаружили массу повреждений на тепловых сетях

20 сентября 2023, 07:36
Фото: 1MI
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В Омске стало в три раза больше незакрытых повреждений на тепловых сетях

Специалисты городской администрации признают наличие проблемы по повреждениям.

На прошедшем сегодня, 20 сентября, в Омском горсовете заседании комитета по вопросам ЖКХ депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону. Замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков озвучил цифры по 100% готовности: теплоснабжающие и теплосетевые организации подготовили 64 теплоисточника, 1343,1 км тепловых сетей, 1896 км водопроводных сетей, 1339,3 км канализационных сетей, заменили 12,9 км тепловых сетей и 6,5 км водопроводных сетей.

Паспорт готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону рассчитывают получить до 1 ноября, а паспорт готовности города Омска — до 15 ноября. Тем не менее, уверенности, что отопительный сезон стартует без проблем, у депутатов нет.

Председатель профильного комитета Андрей Никитин сообщил, что в этом году незакрытых повреждений на тепловых сетях в три раза больше, чем в 2022 году. Есть и проблема с кадрами — слесарями и сварщиками, из-за чего не удается вовремя устранять все порывы.

«Порывов много, мы графики утвердили и установили приоритеты. Но после запуска часто рвется в другом месте», — прокомментировал Машков.

Депутат Аркадий Лунев отметил, что ситуация с каждым годом становится только хуже:

«Ездим по городу и видим раскопанные тепловые сети, у нас город готов? На мой взгляд, ситуация хуже и хуже. И скоро мы придем к тому, что все рванет и город останется без тепла».

Добавим, что Виталий Хоценко в прошлую субботу заявил, что отопительный сезон стартует уже на этой неделе. Пока отопление дали только в четырех районах Омской области — Нижнеомском, Тевризском, Крутинском и Калачинском. В домах омичей тепло не появилось, но и на улице пока сохраняется теплая погода.

Крутинка и Калачинск. Еще в двух районах Омской области дали отопление
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#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Тепловая компания#Новости#Проблемы#Юлия Истомина
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