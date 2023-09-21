Жители омского дома пожаловались, что уже больше месяца живут с затопленным подвалом

С сообщением о проблеме в редакцию Города55 обратилась одна из жительниц дома по адресу 4-я Поселковая, 34а. Она рассказала, что ситуацию необходимо решать как можно быстрее, так как от обилия воды в подвале и, соответственно, от повышенной влажности, в квартиры жильцов начинают проникать насекомые.