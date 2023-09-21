Жители омского дома пожаловались, что уже больше месяца живут с затопленным подвалом

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
С сообщением о проблеме в редакцию Города55 обратилась одна из жительниц дома по адресу 4-я Поселковая, 34а. Она рассказала, что ситуацию необходимо решать как можно быстрее, так как от обилия воды в подвале и, соответственно, от повышенной влажности, в квартиры жильцов начинают проникать насекомые.
Она также добавила, что управляющая компания «Солнечный город», которой принадлежит дом с затопленным подвалом, никаких мер по устранению ситуации не принимает, а обращения благополучно игнорирует.
«Это недопустимо! Как люди могут жить в таких условиях? Почему управляющая компания не принимает меры для решения этой проблемы? Воды уже полтора метра, а топит подвал уже месяц. Жильцы этого дома нуждаются в вашей помощи!», — просит омичка.