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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

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Жители омского дома пожаловались, что уже больше месяца живут с затопленным подвалом

21 сентября 2023, 14:10
Фото: 1MI
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По словам жителей дома, обращения в управляющую компанию не дают результата, а уровень воды в подвале тем временем превысил полтора метра.

С сообщением о проблеме в редакцию Города55 обратилась одна из жительниц дома по адресу 4-я Поселковая, 34а. Она рассказала, что ситуацию необходимо решать как можно быстрее, так как от обилия воды в подвале и, соответственно, от повышенной влажности, в квартиры жильцов начинают проникать насекомые.

Она также добавила, что управляющая компания «Солнечный город», которой принадлежит дом с затопленным подвалом, никаких мер по устранению ситуации не принимает, а обращения благополучно игнорирует.

«Это недопустимо! Как люди могут жить в таких условиях? Почему управляющая компания не принимает меры для решения этой проблемы? Воды уже полтора метра, а топит подвал уже месяц. Жильцы этого дома нуждаются в вашей помощи!», — просит омичка.
Видео: Предоставлено Городу55
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#Видео#Омск#Омская область#Потоп#Новости#Жалоба#Насекомые#Подвал#Затопление#Анастасия Баянова
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