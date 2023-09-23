Повышение тарифов за «коммуналку», прогноз зарплат и новый мост. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Новость № 1. С июля будущего года вырастут тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля 2024 года россиянам проведут индексацию платежей за услуги ЖКХ. В Минэкономразвития поделились планами на ближайшие три года. Предельный рост тарифов составит 9,8%. Окончательную цифру повышения платы за услуги ЖКХ должны будут утвердить на региональном уровне. Индексацию коммунальных тарифов не проводили с декабря 2022 года.
Новость № 2. В мэрии спрогнозировали рост средней зарплаты в Омске до 80 тысяч рублей в месяц
В мэрии считают, что по итогам 2023 года средняя зарплата в Омске составит 66 171 рубль. В 2024–2026 годах прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Ожидается, что к 2026 году омичи в среднем будут получать около 80 тысяч рублей. По итогам июня средняя зарплата в Омской области выросла до 57,7 тысяч рублей. Такую цифру привел Омскстат.
Новость № 3. В Омске планируют построить новый мост через Омь
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион на 300 млн увеличил финансирование госпрограмм по строительству транспортной системы и развитию сельских территорий. Эти деньги, в том числе, пойдут на строительство автомобильного моста через Омь. Он соединит улицы Раздольную и 1-ю Заречную. Ранее в мэрии уже рассматривали идею строительства моста в этом месте. Инвесторы были готовы вложить в проект 700 млн рублей, но договор так и не был подписан.