Повышение тарифов за «коммуналку», прогноз зарплат и новый мост. Омск сегодня

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион на 300 млн увеличил финансирование госпрограмм по строительству транспортной системы и развитию сельских территорий. Эти деньги, в том числе, пойдут на строительство автомобильного моста через Омь. Он соединит улицы Раздольную и 1-ю Заречную. Ранее в мэрии уже рассматривали идею строительства моста в этом месте. Инвесторы были готовы вложить в проект 700 млн рублей, но договор так и не был подписан.