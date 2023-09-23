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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

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Повышение тарифов за «коммуналку», прогноз зарплат и новый мост. Омск сегодня

23 сентября 2023, 13:40
Фото: 1MI
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. С июля будущего года вырастут тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля 2024 года россиянам проведут индексацию платежей за услуги ЖКХ. В Минэкономразвития поделились планами на ближайшие три года. Предельный рост тарифов составит 9,8%. Окончательную цифру повышения платы за услуги ЖКХ должны будут утвердить на региональном уровне. Индексацию коммунальных тарифов не проводили с декабря 2022 года.

Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году
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Новость № 2. В мэрии спрогнозировали рост средней зарплаты в Омске до 80 тысяч рублей в месяц

В мэрии считают, что по итогам 2023 года средняя зарплата в Омске составит 66 171 рубль. В 2024–2026 годах прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Ожидается, что к 2026 году омичи в среднем будут получать около 80 тысяч рублей. По итогам июня средняя зарплата в Омской области выросла до 57,7 тысяч рублей. Такую цифру привел Омскстат.

До 80 тысяч рублей. В мэрии Омска дали прогноз по средней зарплате в городе
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Новость № 3. В Омске планируют построить новый мост через Омь

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион на 300 млн увеличил финансирование госпрограмм по строительству транспортной системы и развитию сельских территорий. Эти деньги, в том числе, пойдут на строительство автомобильного моста через Омь. Он соединит улицы Раздольную и 1-ю Заречную. Ранее в мэрии уже рассматривали идею строительства моста в этом месте. Инвесторы были готовы вложить в проект 700 млн рублей, но договор так и не был подписан.

В Омске планируют возвести новый мост через Омь
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#Общество#Экономика#ЖКХ#Омск#Омская область#Тарифы#Строительство#Итоги дня#Рост тарифов#Средняя зарплата#Евгений Игишев
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