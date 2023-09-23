До 80 тысяч рублей. В мэрии Омска дали прогноз по средней зарплате в городе

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В администрации Омска опубликовали проект постановления о бюджетных планах на ближайшие три года. В документе сообщается, что средняя зарплата в городе в июне 2023 года составила 62 384 рубля, что на 18,4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Рост зарплат наблюдается в химической промышленности, производстве стройматериалов, строительстве, сфере информации и связи, финансовой деятельности, госуправлении, культуре, спорте.
В мэрии считают, что по итогам 2023 года средняя зарплата в Омске составит 66 171 рубль. В 2024–2026 годах прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.
«По первому варианту прогноза рост среднемесячной заработной платы прогнозируется в пределах 6,0 — 6,8 процента, в результате чего к 2026 году заработная плата составит 79 706 рублей, по второму варианту — ежегодный рост в пределах 6,0 — 7,9 процента, к 2026 году — 80 947 рублей», — говорится в проекте постановления.
По итогам июня средняя зарплата в Омской области выросла до 57,7 тысяч рублей. Такую цифру привел Омскстат.