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До 80 тысяч рублей. В мэрии Омска дали прогноз по средней зарплате в городе

23 сентября 2023, 04:31
Фото: 1MI
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В Омске спрогнозировали рост средней зарплаты до 80 тысяч рублей в месяц

Рост зарплат наблюдается в химической промышленности, производстве стройматериалов, строительстве, сфере информации и связи, финансовой деятельности, госуправлении, культуре, спорте.

В администрации Омска опубликовали проект постановления о бюджетных планах на ближайшие три года. В документе сообщается, что средняя зарплата в городе в июне 2023 года составила 62 384 рубля, что на 18,4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Рост зарплат наблюдается в химической промышленности, производстве стройматериалов, строительстве, сфере информации и связи, финансовой деятельности, госуправлении, культуре, спорте.

В мэрии считают, что по итогам 2023 года средняя зарплата в Омске составит 66 171 рубль. В 2024–2026 годах прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

«По первому варианту прогноза рост среднемесячной заработной платы прогнозируется в пределах 6,0 — 6,8 процента, в результате чего к 2026 году заработная плата составит 79 706 рублей, по второму варианту — ежегодный рост в пределах 6,0 — 7,9 процента, к 2026 году — 80 947 рублей», — говорится в проекте постановления.

По итогам июня средняя зарплата в Омской области выросла до 57,7 тысяч рублей. Такую цифру привел Омскстат.

В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
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#Общество#Экономика#Омск#Мэрия#Омская область#Мэрия Омска#Зарплата#Средняя зарплата#Евгений Игишев#Планы
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