В Омске планируют возвести новый мост через Омь

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Омске к 2026 году планируют построить автомобильный мост через Омь. Губернатор региона Виталий Хоценко сегодня, 23 сентября, в своем телеграм-канале рассказал, что Омская область на 300 млн увеличила финансирование госпрограмм по строительству транспортной системы и развитию сельских территорий.
«Средства пойдут на строительство подъездной дороги к комплексу по обращению с ТКО в Таврическом районе. Также на строительство дороги от ул. Раздольной до ул. 1-й Заречной с мостом через реку Омь, со сроком сдачи в 2026 году», — сообщил глава региона.
Ранее в мэрии уже рассматривали идею строительства моста в этом месте. Инвесторы были готовы вложить в проект 700 млн рублей, но договор так и не был подписан.