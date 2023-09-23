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Иллюстрация

В Омске планируют возвести новый мост через Омь

23 сентября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мост должен соединить улицы Раздольную и 1-ю Заречную. Объект планируют сдать в 2026 году.

В Омске к 2026 году планируют построить автомобильный мост через Омь. Губернатор региона Виталий Хоценко сегодня, 23 сентября, в своем телеграм-канале рассказал, что Омская область на 300 млн увеличила финансирование госпрограмм по строительству транспортной системы и развитию сельских территорий.

«Средства пойдут на строительство подъездной дороги к комплексу по обращению с ТКО в Таврическом районе. Также на строительство дороги от ул. Раздольной до ул. 1-й Заречной с мостом через реку Омь, со сроком сдачи в 2026 году», — сообщил глава региона.

Ранее в мэрии уже рассматривали идею строительства моста в этом месте. Инвесторы были готовы вложить в проект 700 млн рублей, но договор так и не был подписан.

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#Дороги#Омск#Омская область#Мост#Губернатор#Строительство дороги#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Омь
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