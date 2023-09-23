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Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 03:05

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Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году

23 сентября 2023, 03:03
Фото: 1MI
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«Коммуналка» вырастет почти на 10% с июля следующего года.

С 1 июля 2024 года россиянам проведут индексацию платежей за услуги ЖКХ. В Минэкономразвития поделились планами на ближайшие три года. В документе, опубликованном ведомством, говорится, что тарифы за «коммуналку» в следующем году вырастут почти на 10%.

«С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих
организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов
на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги,
индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году — 9,8%,
в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4,0%», — говорится в плане экономического развития.

Отметим, что 9,8% — это предельный уровень роста тарифов. Окончательную цифру повышения платы за услуги ЖКХ должны будут утвердить на региональном уровне. Индексацию коммунальных тарифов не проводили с декабря 2022 года.

Ранее Город55 рассказывал о повышении стоимости услуг мобильного оператора МТС. В среднем плата увеличится на 12%.

Придется доплатить. Омичам пообещали повышение стоимости услуг МТС в сентябре
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#Общество#ЖКХ#Омск#Омская область#Тарифы#Правительство#Квитанции ЖКХ#Рост тарифов#Евгений Игишев
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