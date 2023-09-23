Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году

С 1 июля 2024 года россиянам проведут индексацию платежей за услуги ЖКХ. В Минэкономразвития поделились планами на ближайшие три года. В документе, опубликованном ведомством, говорится, что тарифы за «коммуналку» в следующем году вырастут почти на 10%.