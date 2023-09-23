Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
С 1 июля 2024 года россиянам проведут индексацию платежей за услуги ЖКХ. В Минэкономразвития поделились планами на ближайшие три года. В документе, опубликованном ведомством, говорится, что тарифы за «коммуналку» в следующем году вырастут почти на 10%.
«С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих
организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов
на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги,
индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году — 9,8%,
в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4,0%», — говорится в плане экономического развития.
Отметим, что 9,8% — это предельный уровень роста тарифов. Окончательную цифру повышения платы за услуги ЖКХ должны будут утвердить на региональном уровне. Индексацию коммунальных тарифов не проводили с декабря 2022 года.
Ранее Город55 рассказывал о повышении стоимости услуг мобильного оператора МТС. В среднем плата увеличится на 12%.