Завысили вес зерна. В Омской области разоблачили мошенничество с пшеницей

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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В Омской области задержали двоих местных жителей, подозреваемых в покушении на мошенничество, сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе региональной полиции.
Мужчины закупили 132 тонны пшеницы у фермера и планировали сдать зерно на хранение на элеватор в Москаленском районе. Для транспортировки они арендовали шесть «КамАЗов». При прохождении весового контроля при помощи специальных приборов злоумышленники увеличили показания веса большегрузов с 36 до 46 тонн.
Таким образом, мужчины завысили вес зерна более чем на 58 тонн. Стоимость такого объема пшеницы составляет 760 тысяч рублей. Однако довести преступление до конца подельникам помешали сотрудники правоохранительных органов.
На мужчин завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия их отправили в СИЗО.