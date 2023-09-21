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Подельники искусственно увеличили показания веса КамАЗов с пшеницей

Завысили вес зерна. В Омской области разоблачили мошенничество с пшеницей

21 сентября 2023, 08:55
Фото: Пресс-служба омской полиции
Подельники искусственно увеличили показания веса КамАЗов с пшеницей

Двоих жителей Омской области поймали на мошенничестве с пшеницей

На фигурантов завели уголовное дело. На время следствия их отправили в СИЗО.

В Омской области задержали двоих местных жителей, подозреваемых в покушении на мошенничество, сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе региональной полиции.

Мужчины закупили 132 тонны пшеницы у фермера и планировали сдать зерно на хранение на элеватор в Москаленском районе. Для транспортировки они арендовали шесть «КамАЗов». При прохождении весового контроля при помощи специальных приборов злоумышленники увеличили показания веса большегрузов с 36 до 46 тонн.

Таким образом, мужчины завысили вес зерна более чем на 58 тонн. Стоимость такого объема пшеницы составляет 760 тысяч рублей. Однако довести преступление до конца подельникам помешали сотрудники правоохранительных органов.

На мужчин завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия их отправили в СИЗО.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Мошенничество#Аренда#Уголовное дело#Экспертиза#Фермер#Евгений Игишев#Заключение под стражу
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