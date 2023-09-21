Завысили вес зерна. В Омской области разоблачили мошенничество с пшеницей

Мужчины закупили 132 тонны пшеницы у фермера и планировали сдать зерно на хранение на элеватор в Москаленском районе. Для транспортировки они арендовали шесть «КамАЗов». При прохождении весового контроля при помощи специальных приборов злоумышленники увеличили показания веса большегрузов с 36 до 46 тонн.