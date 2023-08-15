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В Омске оставили без изменений оправдательный приговор экс-замминистра Фрикелю

15 августа 2023, 10:03
Фото: 1MI
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Александра Фрикеля обвиняли в хищении денег при строительстве дороги.

В Омском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКК Омской области, а ныне предпринимателя и руководителя ООО «Дорожник, Александра Фрикеля.

Фрикеля обвиняли в мошенничестве и хищении 7,5 млн рублей. Фирма «Дорожник» заключила контракт на строительство дороги в Полтавском районе, однако карьер разрабатывала другая организация, что сократило стоимость работ. Следствие посчитало, что Александр Фрикель смог на этом незаконно заработать.

В июне нынешнего года Центральный районный суд оправдал Фрикеля, но прокуратура подала апелляцию. В итоге 10 августа облсуд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, а представление гособвинителя неудовлетворенным.

В Омске суд оправдал экс-замминистра Александра Фрикеля по делу о мошенничестве
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#Евгений Игишев#Омск#Приговор#Суд#Апелляция#Уголовное дело#Мошенничество#Общество#Омская область
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