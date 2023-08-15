В Омске оставили без изменений оправдательный приговор экс-замминистра Фрикелю

Фрикеля обвиняли в мошенничестве и хищении 7,5 млн рублей. Фирма «Дорожник» заключила контракт на строительство дороги в Полтавском районе, однако карьер разрабатывала другая организация, что сократило стоимость работ. Следствие посчитало, что Александр Фрикель смог на этом незаконно заработать.