В Омске оставили без изменений оправдательный приговор экс-замминистра Фрикелю

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Омском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКК Омской области, а ныне предпринимателя и руководителя ООО «Дорожник, Александра Фрикеля.
Фрикеля обвиняли в мошенничестве и хищении 7,5 млн рублей. Фирма «Дорожник» заключила контракт на строительство дороги в Полтавском районе, однако карьер разрабатывала другая организация, что сократило стоимость работ. Следствие посчитало, что Александр Фрикель смог на этом незаконно заработать.
В июне нынешнего года Центральный районный суд оправдал Фрикеля, но прокуратура подала апелляцию. В итоге 10 августа облсуд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, а представление гособвинителя неудовлетворенным.