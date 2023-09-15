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Многоликие мошенники. Омских аферистов-фантазеров накажут за хищение крупных сумм

15 сентября 2023, 09:21
Фото: Midjourney
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Омский суд накажет мошенников-лжеполицейских, которые крали миллионы у горожан

Расследование многоэпизодного уголовного дела завершено следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области.

В совершении преступления обвиняются трое граждан — мужчина и две женщины. Они крали крупные суммы у людей под предлогом решения придуманных ситуаций. При обыске в квартирах фигурантов следователи нашли удостоверения различных фондов и комитетов с аббревиатурами правоохранительных органов, в действительности же, не имеющие никакого отношения к деятельности государственных ведомств.

Напомним, что двух женщин задержали в феврале этого года во время встречи нарушительниц с потерпевшей, которая передавала им 1 500 000 рублей в счет мнимого долга за решение вопроса о привлечении дочери заявительницы к уголовной ответственности за преступление, которое она не совершала. В этот же день был задержан и третий член группировки.

В ходе расследования было установлено: мошенники убеждали жертв о наличии связей в правоохранительных структурах и настойчиво предлагали решить различные вопросы правового характера за денежное вознаграждение. Аферисты намеренно нагнетали ситуацию и вынуждали потерпевших передавать им крупные суммы. При этом, конечно, они прекрасно осознавали, что сообщаемая ими информация ложна и в случае возникновения реальных проблем, фигуранты никак не смогли бы их решить.

По результатам расследования, 41-летняя владелица известной омской юридической фирмы виновна в совершении четырех преступлений (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), также наказание определено двум соучастникам, но в иной квалификации — ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Теперь оно будет передано в Куйбышевский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.

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Видео: Midjourney
Полиция просит обратиться потерпевших. В Омске с поличным задержали двух мошенниц
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#Видео#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Коррупция#Мошенники#Новости#Похищение#Обвинение#Анастасия Баянова
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