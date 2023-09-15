Многоликие мошенники. Омских аферистов-фантазеров накажут за хищение крупных сумм

Напомним, что двух женщин задержали в феврале этого года во время встречи нарушительниц с потерпевшей, которая передавала им 1 500 000 рублей в счет мнимого долга за решение вопроса о привлечении дочери заявительницы к уголовной ответственности за преступление, которое она не совершала. В этот же день был задержан и третий член группировки.