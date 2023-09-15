Многоликие мошенники. Омских аферистов-фантазеров накажут за хищение крупных сумм

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В совершении преступления обвиняются трое граждан — мужчина и две женщины. Они крали крупные суммы у людей под предлогом решения придуманных ситуаций. При обыске в квартирах фигурантов следователи нашли удостоверения различных фондов и комитетов с аббревиатурами правоохранительных органов, в действительности же, не имеющие никакого отношения к деятельности государственных ведомств.
Напомним, что двух женщин задержали в феврале этого года во время встречи нарушительниц с потерпевшей, которая передавала им 1 500 000 рублей в счет мнимого долга за решение вопроса о привлечении дочери заявительницы к уголовной ответственности за преступление, которое она не совершала. В этот же день был задержан и третий член группировки.
В ходе расследования было установлено: мошенники убеждали жертв о наличии связей в правоохранительных структурах и настойчиво предлагали решить различные вопросы правового характера за денежное вознаграждение. Аферисты намеренно нагнетали ситуацию и вынуждали потерпевших передавать им крупные суммы. При этом, конечно, они прекрасно осознавали, что сообщаемая ими информация ложна и в случае возникновения реальных проблем, фигуранты никак не смогли бы их решить.
По результатам расследования, 41-летняя владелица известной омской юридической фирмы виновна в совершении четырех преступлений (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), также наказание определено двум соучастникам, но в иной квалификации — ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Прокурор утвердил обвинительное заключение. Теперь оно будет передано в Куйбышевский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.