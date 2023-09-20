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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Омске отменили многомиллионную закупку саженцев деревьев и кустарников

Без деревьев. Омская администрация отменила закупку саженцев более чем на 21 000 000

20 сентября 2023, 09:13
Фото: 1MI

В Омске отменили многомиллионную закупку саженцев деревьев и кустарников

Информация о прекращении поиска поставщика появилась на сайте госзакупок.

В рамках закупки в город должны были приехать тысячи новых растений. Среди них 337 саженцев сибирской яблони, 5 саженцев можжевельника, 500 саженцев растения пузыреплодник калинолистный. Также для озеленения Омска планировалось приобрести 280 саженцев деревьев рябины, 393 березы, 87 ив, почти тысячу сосен и другие древесные породы.

Закупки, на общую сумму 21 000 000 рублей, были размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок 12 сентября, однако 18 числа обе были неожиданно отменены. Статус каждой изменился на «Определение поставщика отменено».

Что послужило причиной отмены крупного заказа пока неизвестно.

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#Омск#Озеленение города#Омская область#Госзакупки#Новости#Озеленение#Закупки#Анастасия Баянова
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