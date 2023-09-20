Без деревьев. Омская администрация отменила закупку саженцев более чем на 21 000 000

В рамках закупки в город должны были приехать тысячи новых растений. Среди них 337 саженцев сибирской яблони, 5 саженцев можжевельника, 500 саженцев растения пузыреплодник калинолистный. Также для озеленения Омска планировалось приобрести 280 саженцев деревьев рябины, 393 березы, 87 ив, почти тысячу сосен и другие древесные породы.