Компания Юрия Гуринова построит жилые дома в одном из районов Омской области

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Как стало известно Городу55, одному из крупнейших омских застройщиков — АО «Завод сборного железобетона №6» — одобрили строительство многоквартирного дома в Тюкалинске. Появится он на улице Людвига Марацевича.
«Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“» уже выдал положительное заключение на проект. Речь в нем идет о 1 и 2 этапах строительства. Разработкой проектной документации занимался сам застройщик «Завод сборного железобетона №6». Компанией, напомним, руководит Юрий Гуринов.
В новом рейтинге Города55 «Топ-100 богатых людей Омской области» Гуринов занимает 20-ю строчку. В этом году предпринимателю одобрили строительство детсада в Старом Кировске и жилого дома в микрорайоне «Регата».
Что касается «ЗСЖБ №6», по итогам прошлого года выручка фирмы уменьшилась на 10% до 2,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 738,1 млн рублей.