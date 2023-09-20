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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

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Компания Юрия Гуринова построит жилые дома в одном из районов Омской области

20 сентября 2023, 04:23
Фото: 1MI
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В качестве застройщика и проектировщика выступает «Завод сборного железобетона №6».

Как стало известно Городу55, одному из крупнейших омских застройщиков — АО «Завод сборного железобетона №6» — одобрили строительство многоквартирного дома в Тюкалинске. Появится он на улице Людвига Марацевича.

«Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“» уже выдал положительное заключение на проект. Речь в нем идет о 1 и 2 этапах строительства. Разработкой проектной документации занимался сам застройщик «Завод сборного железобетона №6». Компанией, напомним, руководит Юрий Гуринов.

В новом рейтинге Города55 «Топ-100 богатых людей Омской области» Гуринов занимает 20-ю строчку. В этом году предпринимателю одобрили строительство детсада в Старом Кировске и жилого дома в микрорайоне «Регата».

Что касается «ЗСЖБ №6», по итогам прошлого года выручка фирмы уменьшилась на 10% до 2,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 738,1 млн рублей.

Топ-100 богатых людей Омской области
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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Проект#Новости#Экспертиза#Тюкалинский район#Юрий Гуринов#Юлия Истомина
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