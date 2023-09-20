Компания Юрия Гуринова построит жилые дома в одном из районов Омской области

«Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“» уже выдал положительное заключение на проект. Речь в нем идет о 1 и 2 этапах строительства. Разработкой проектной документации занимался сам застройщик «Завод сборного железобетона №6». Компанией, напомним, руководит Юрий Гуринов.