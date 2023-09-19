Ежегодно редакция Города55 публикует свою версию рейтинга самых богатых людей Омской области. Мы исходим из того, что деньги идут рука об руку с властью и неформальным влиянием. В новом рейтинге рядом с известными бизнесменами можно увидеть людей, которые никогда раньше не становились объектом внимания СМИ. Кто укрепил свои позиции, а кто утратил - в нашем спецпроекте.
1) Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка
2) Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
3) Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
4) Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
5) Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
6) Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Номинации "вне конкурса"
В раздел "Многоимущие" включены бизнесмены, на которых формально ничего не записано или они скрываются в запутанных схемах владения, но в регионе все знают об их состоятельности.
Уже не первый год богатейший житель Омской области, лидирующий сразу по всем основным показателям (выручке, прибыли и стоимости активов). Латария Темури Отарьевич возглавляет совет директоров компании «Руском», основа его бизнеса – производство свинины, мяса индейки и продукции из них. Развивая экспансию в соседних регионах, он сохраняет первое место в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ЗАО "1 БАЗА СНАБЖЕНИЯ"
ООО "АБСОЛЮТ-АГРО"
ООО ТД "АВАНГАРД"
ООО "АГРОФИРМА ЗОТИНО"
ООО "АЛЕКСЕЕВСКОЕ"
ООО "АЛТАЙСКИЕ КОЛБАСЫ"
ООО "АЛТАЙСКИЕ МЯСНЫЕ ЛАВКИ"
ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ПИЩЕВИК"
ООО "ВЕГА-АГРО"
ООО "ВЕРХ-БОРОВЛЯНСКОЕ"
ООО "ВОСХОДАГРО"
ООО "ГУРМАН"
ООО "ЗЕМЛЯ"
ООО "МОРОЗОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
ООО "РЕНТА.РУ"
ООО "РУСКОМ"
ООО "РУСКОМ-АГРО"
ООО "САТУРН"
ООО "СИБИРСКИЕ КОЛБАСЫ"
ООО "СОСНОВСКОЕ"
ООО "СТОКХИМ"
ООО "СТОПЛЕКС"
ООО "ТЕХНОПОЛИС"
ООО "ТФ РЕЗОНАНС"
ООО "ТЮМЕНСКАЯ МЯСНАЯ ЛАВКА"
ООО "УК РУСКОМ"
ООО "ЭЙТИ-ТРЕЙД"
Во второй строке рейтинга самых богатых людей Омской области тоже изменений нет. Фридман Илья Геннадьевич продолжает править обширной бизнес-империей, унаследованной от отца. Он официально владеет «Евромедом», перерегистрированным из офшоров, продолжает бизнес-экспансию в Новосибирске, отдельные активы переписывает на сына Марка. В текущем году в центре Омска заработали принадлежащие Фридманам четырехзвездная гостиница и ресторан.
ООО "АЗС"
ООО "АПО ЕВРОМЕД"
ООО "АПТЕКА ЕВРОМЕД"
ООО "ВСКС"
ООО "ЕВРАЗИЯ ЛИДЕР"
ООО "К-РЕЗЕРВ"
ООО "КОМПАНИЯ ТОП ЛАЙН"
ООО "КФ-ИНВЕСТ"
ООО "КРАСНЫЙ КВАДРАТ"
ООО "ЛИВЕНЬ"
ООО "ЛИНК"
ООО "МЕТАМОРФОЗЫ"
ООО "МЦСМ ЕВРОМЕД"
ООО "ОМГРАЖДАНПРОЕКТ"
ООО "ОМНИ-ТРЭВЭЛ"
ООО "ПЛОЩАДКА ФОРТУНЫ"
ООО "ПОМОЩЬ В ПОКУПКАХ"
ООО "РАЗНОЕ"
ООО "САНАТОРИЙ ЕВРОМЕД"
ООО "Т-СЕРВИС"
ООО "ТОП ЛАЙН"
ООО "УПРАВЛЕНИЕ АЗС"
ООО "Ф-КОНСАЛТИНГ"
ООО "ШТИЛЬ"
Дорожник, специализирующийся на ремонте и строительстве федеральных трасс, совершил впечатляющий рывок в рейтинге самых богатых людей Омской области с 10-й позиции на 3-ю. Его компания «Стройсервис» получает контракты в Омской области и в других регионах, причем обладает, по словам специалистов, уникальными технологиями. Похоже, в жизни Вагнера Якова Александровича снова белая полоса: уголовное дело о картельном сговоре закончилось оправданием в зале суда.
ООО "ВОСТОКСТРОЙ"
ООО "НИКА"
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
ООО "СТРОЙСЕРВИС-Б"
Руководитель группы компаний «Стройбетон» остается одним из крупнейших застройщиков Омска. Доказательство тому — переход Золотова Олега Борисовича с 6-й на 4-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Бизнесмен продолжает строительство в Амурском поселке и начинает реализацию новых проектов. В их числе, скажем, «высотка» на 33-й Северной.
ООО "АМА"
ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ"
ООО "АМУРСКОЕ"
ООО СБ "СМУ-7"
ООО "ГК СБ"
ООО "ДСК КПД"
ООО "ЖТК"
ООО "ЗКПД СБ"
ООО "ЗСК №1"
ООО "КОСМИЧЕСКОЕ"
ООО СБ "СМУ-9"
ООО "МОДУЛОР"
ООО УК "НАШ ДОМ"
ООО УК "НАШ ДОМ-ЖЭУ №1"
ООО УК "НАШ ДОМ-ЖЭУ КОСМИЧЕСКОЕ"
ООО "ПКЦ БАЗИС"
ООО УМ "ПТСК"
ООО "СЕВЕРНОЕ"
ООО СБ "СМУ-10"
ООО "УМ ДСК"
ООО "УМ ЗСЖБ №1"
ООО "ЮЖНОЕ"
ООО СБ "СМУ-11"
Глава группы компаний «Ястро», одного из трех крупнейших в России производителей плавленых сыров, вполне стабилен: он снова пятый. Именно в цехах «Ястро» с советских времен производят легендарный сырок «Омичка». Компании Плетюка Максима Николаевича выращивают зерно, разводят крупный рогатый скот, производят сырое молоко. Благодаря всему этому бизнесмен один из первых в рейтинге самых богатых людей Омской области по совокупной выручке.
ООО "УНИВЕРСИТЕТ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
ООО "ЯСТРО"
ООО "ЯСТРО-АГРО"
ООО "ЯСТРО-ИННОВАЦИИ"
ООО "ЯСТРО-ЛАКТ"
ООО "ЯСТРО-ПЕРЕРАБОТКА"
Учредитель группы компаний «Барс» (официального лидера ряда автомобильных брендов) развивает к тому же совместно с Вячеславом Васильевым бизнес, связанный с «теплыми остановками». Важно уточнить, что Ольшанский Виталий Михайлович – бизнесмен с родословной: его отец является соучредителем КСМ «Сибирский железобетон» и ряда других компаний. Стоимость активов и размер прибыли у Ольшанского-младшего выросли, а вот валовая выручка просела, так что 3-е место рейтинга самых богатых людей Омской области превратилось в 6-е. Однако и это – выдающийся результат.
ООО "АВТОБАН 2"
ООО "АВТОБАН 55"
ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "БАРС 55"
ООО "БАРС 72"
ООО "БАРС"
ООО "БАРС-АВТОЭКСПЕРТ"
ООО "БАРС-АЗИЯ"
ООО "БАРС-ВОСТОК"
ООО "БАРС-ЗАПАД"
ООО "БАРС-НВ"
ООО "БАРС-РАЗРЕЗ"
ООО "БАРС-СЕВЕР"
ООО "БАРС-ТРЕЙД"
ООО "БАРС-ЭКСПЕРТ 55"
ООО "БАРС-ЭКСПЕРТ"
ООО "БЕЛЫЕ КОЛКИ"
ООО "ЗАГОРОДНЫЙ-2"
ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
ООО "КАПИТАЛ-НЕДВИЖИМОСТЬ"
ООО "КАПИТАЛ-РИЭЛТ"
ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ"
ООО "ПМ-КОНСАЛТИНГ"
ООО "ПРЕМИУМ"
ООО "СТАРГОРОД ИНВЕСТ"
ООО "СТАРГОРОД"
ООО "СТАРГОРОД-АГРО"
ООО "СТРОЙКОМ"
ООО "ТУРИСТ"
Супруга и компаньонка Олега Золотова только второй раз появляется в нашем рейтинге, но ее показатели впечатляют. 100% уставного капитала СМУ-5 «Восточное» обеспечили Золотовой Евгении Владимировне сначала 8-е, а потом и 7-е место в списке богатейших омичей (и статус богатейшей омички). Активы на 1,5 млрд рублей, более 2,5 млрд рублей годовой выручки – это очень серьезно.
ООО "АКТИВ"
ООО "ВОСТОЧНОЕ"
ООО СБ "СМУ-5"
Глава одноименного торгового дома продолжает развивать ритейл в целом ряде российских регионов совместно с Дмитрием Шадриным. За последний год мы узнали, что Шкуренко Виктор Васильевич открыл несколько новых представительств, вложился в бизнес Виктора Скуратова и даже построил крематорий в Ростове. При такой предприимчивости успех неизбежен. И ничего, что предприниматель «всего лишь» на 8-м месте самых богатых людей Омской области: по объему выручки он второй.
ООО "АКТИВ-ХОЛДИНГ"
ООО "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА"
ООО "ГРАНИТ"
ООО "ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР"
ООО "ЛОРАН"
ООО "НАШ МАГАЗИН"
ООО "НИКОС"
ООО "ОНПСК"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
ООО "ПРОКСИМА"
ООО "РАССЛАБОНОФФ"
ООО "РЕГИОНПИВО"
ООО "РНМО"
ООО "РТК"
ООО "СКУРАТОВ КОФЕ"
ООО ТФ "СОКОЛ"
ООО "СПАР-ОМСК"
ООО "СТРОЙФУД"
ООО "СТРУКТУРА-ХОЛДИНГ"
ООО "ТД ШКУРЕНКО"
ООО "ТОК"ООО "ФОРМАТ"
ООО "ХОЛЛИФУД"
Первая дебютантка в рейтинге самых богатых людей Омской области занимается оптовой торговлей одеждой и обувью. Шевалье Оксана Адольфовна ведет бизнес в Омске (через ООО «Охана Маркет») и в Петербурге через торговый комплекс «Рея», который перешел к ней прошлой осенью. Плюс к этому Шевалье владеет омской фирмой с красивым названием «Моби Дик». Высокую позицию в топе богатых предпринимательнице обеспечила выручка, приближающаяся к 3 млрд рублей.
ООО "МОБИ ДИК"
ООО "ОХАНА МАРКЕТ"
ООО ТК "РЕЯ"
Бизнесмен с 26-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области поднялся на 10-ю, что можно считать полноценным триумфом. Все дело в том, что основа бизнеса Царука Алексея Николаевича – торговля строительными материалами. Его выручка за год удвоилась, прибыль выросла в три с лишним раза, а активы пришлось нарастить всего на 30 %.
ООО "АРЕАЛ"
ООО СЗ "ДОМ НА УСПЕШНОЙ"
ООО СЗ "КВАРТАЛ НА ЗАВЕРТЯЕВА"
ООО СЗ "КНЗ-1"
ООО СЗ "КНЗ-2"
ООО СЗ "КНЗ-3"
ООО СЗ "МОСКОВКА-ДОМ3"
ООО СЗ "МОСКОВКА-ДОМ4"
ООО "СНК ХОЛДИНГ"
ООО "СНК-ПОСТАВКИ"
ООО "СНК-РОЗНИЦА"
ООО "СТРОЙИНВЕСТ"
ООО "ТД СНК"
ООО "ТОРГОВЫЙ ГОРОД"
ООО СЗ "УСПЕШНАЯ-1"
ООО СЗ "УСПЕШНАЯ-2"
Владелец холдинга «Велком», зарегистрированного в Исилькуле, 20 лет руководил базой снабжения «Сибирская». С 2011 года Величев Николай Геннадьевич заседает в Законодательном собрании Омской области, а с 2013 года стоит во главе Сибирской агропромышленной ассоциации. Розничная торговля приносит ему внушительный доход: годовая выручка превышает 3 млрд рублей, и в этом году бизнесмен на две строки выше в рейтинге самых богатых людей Омской области, чем в предыдущем.
ООО ХОЛДИНГ "ВЕЛКОМ СЕРВИС"
ООО ХОЛДИНГ "ВЕЛКОМ"
ООО "ОХОТХОЗЯЙСТВО СИБИРСКОЕ"
ООО "ПРОСТОРЫ"
Владелец крупных дилеров сельхозтехники, «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь», которые на рынке с далекого 1991 года, продолжает двигаться к вершине. Аграрная сфера в регионе на подъеме, и это напрямую отражается на делах Заболотских Сергея Аполинаровича: уже 13-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области, а не 16-я, как год назад. Процессу не мешает даже увеличение доли сына в семейном бизнесе.
ООО "АГРО-МАСТЕР СИБИРЬ"
ООО "АГРО-МАСТЕР"
Неизменный бизнес-партнер Виктора Шкуренко, создатель торговой группы «Победа&Spar-Омск» и один из самых успешных региональных ритейлеров России заметно опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области по сравнению с прошлым годом. Выручка у Шадрина Дмитрия Юрьевича практически та же, а вот прибыль уменьшилась вдвое – отсюда и падение с 4-й позиции на 13-ю. Что ж, бывает. Возможно, анонсированное Шадриным развитие бренда «Победа» улучшит ситуацию?
ООО "АКТИВ-ХОЛДИНГ"
ООО "АФИНА"
ООО "КВАДРО-ЭМ"
ООО "ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР"
ООО "НАШ МАГАЗИН"
ООО "НИКОС"
ООО "РЕГИОНПИВО"
ООО ТФ "СОКОЛ"
ООО "СПАР-ОМСК"
ООО "СТРУКТУРА-ХОЛДИНГ"
ООО "ТД ШКУРЕНКО"
ООО "ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО УК "ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "ФОРМАТ"
ООО "ХОЛЛИФУД"
Бизнесмен возглавляет ООО «ПСК «ОмскДизель»» (это крупнейший в Омске поставщик запчастей для КАМАЗов и другой тяжелой техники). Кроме того, Зубрилко Александр Дмитриевич занимается продажей самой техники и ее сервисом. За год он поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области с 17-й позиции на 14-ю.
ООО "ПСК ОМСКДИЗЕЛЬ"
Главный агроном Иртышской птицефабрики стал одним из ее основных акционеров и год назад впервые ворвался в рейтинг самых богатых людей Омской области – сразу на 18-ю позицию. Теперь он уже 15-й с 280 млн чистой прибыли. В числе активов Мельника Вадима Васильевича «Агропром» и «Агро-Центр», продающие удобрения, а также «Агропром-Арго», который выращивает зерновые в Курганской области.
ООО "АГРО-ЦЕНТР"
ООО "АГРОПРОМ"
ООО "АГРОПРОМ-АГРО"
ООО "АГРОХИМ-ГАРАНТ"
ЗАО "ИРТЫШСКОЕ"
ООО "СОЮЗ-ХИМ"
Уже больше 30 лет один и тот же человек руководит НПО «Мир» — одним из самых эффективных омских предприятий, которое занимается приборостроением. Беляев Александр Николаевич создал «православную модель» бизнеса и постоянно апеллирует к опыту полководца Александра Суворова. В нынешних условиях помогает, по-видимому, чуть меньше обычного: глава «Мира» опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области на 16-ю позицию с 12-й.
ООО "НПО МИР"
ООО "РАССВЕТ-2000"
ООО ФИРМА "УТРО"
Соосновательница кондитерской бизнес-империи «Сладуница» впервые оказалась в рейтинге самых богатых людей Омской области год назад, и ее появление на 21-й позиции совпало с «движением вниз» Игоря Шестакова. Шестакова Юлия Дмитриевна в одиночку владеет фирмами «Лакоше» и «Сладуница и К» и делает успехи: теперь она выше еще на 4 позиции.
ООО "ЛАКОШЕ"
ООО "СЛАДУНИЦА И К"
Учредитель и директор ООО «Шина», занимающегося восстановлением автомобильных шин, перевозками, торговлей запчастями, немного сократил выручку, но удвоил прибыль. Благодаря этому Пшеничников Дмитрий Владимирович поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области (год назад он был 22-м).
ООО "ШИНА"
Скромный «руководитель сектора аналитики и продвижения» в НПО «Мир» на самом деле владеет существенной долей как этой компании, так и еще целого ряда бизнес-активов, чья совокупная выручка с запасом превышает 1 млрд рублей. Сейчас Валиков Александр Владимирович 19-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, его результаты немного «просели» по сравнению с прошлым годом.
ООО "ДОБРОЛЁТ"
ООО "НПО МИР"
ООО "РАССВЕТ-2000"
ООО ФИРМА "УТРО"
ЗСЖБ-6 – один из крупнейших омских застройщиков, так что бессменный руководитель и бенефициар этой фирмы «обречен» на отличную позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Гуринов Юрий Самуилович продолжает осуществление выгодных проектов: в этом году ему одобрили строительство детского сада в Старом Кировске и жилого дома в микрорайоне «Регата». Победа в судебной тяжбе с омским депимущества показывает, что бизнесмен может чувствовать себя достаточно уверенно. В текущем варианте рейтинга он 20-й.
ООО "АГРОКОМ"
ООО "АКТИВ"
ООО "АТП-6"
ООО "АТП-ЖБ 6"
ООО "ГИТИЗ"
ООО "ДОМСТРОЙ-97"
ООО "ЗСЖБ №6-ЗАСТРОЙЩИК"
ООО "ИНТЕРЬЕРСЕРВИС-ПЛЮС"
ООО "ЛЮКССТРОЙ"
ООО "МОДЕРН"
ООО "НОВОСТРОЙ КПД РИЭЛТ"
ООО "ОМКРАЙСТРОЙ"
ООО "ОМСКСТРОЙМОНТАЖ-97"
ООО "СМУ-1 ЗАВОДА № 6"
ООО "СИБЖИЛСТРОЙ-6"
ООО "СК СТРОЙ-ИНЖЕНИРИНГ"
ООО "СК ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ООО "СМУ-2 ЗАВОДА № 6"
ООО "СП-ПРОМ"
ООО "СТРОЙФУНДАМЕНТ-ОМСК"
ООО "ТЕХСПЕЦСТРОЙ ЖБ-6"
ООО "ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ"
ООО "УК ЭЛИТА"
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР"
ООО "УПТК ЗАВОДА № 6"
ООО "ФГ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА"
ООО "ФОРКОМ"
ООО "ЭЛИТА-СТРОЙ"
На 21-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области человек новый. В прошлом году Свинарева Елена Витальевна возглавила «Эпак-Сервис», компанию, поставляющую оборудование для нефтегазовой отрасли, с годовым оборотом порядка 2 млрд рублей. В текущем году она стала единственным бенефициаром этой фирмы, причем ее предшественник носит ту же фамилию.
ООО "ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ АНАЛИТИКА"
ООО "ЭПАК-ПАРТНЕР"
АО "ЭПАК-СЕРВИС"
Крупный игрок на рынке авиаперевозок владеет фирмами «Бельталь-Авиа», «Авиакомпания «Бельталь-Авиа»», «Бизнес-джет Техник». Год назад Коломоец Андрей Юрьевич был в рейтинге самых богатых людей Омской области всего лишь 51-м, но теперь поднялся на 22-ю позицию: одна только прибыль выросла вчетверо. Похоже, ему удалось использовать в своих интересах сложную ситуацию на рынке.
ООО "АВИАКОМПАНИЯ ВЕЛЬТАЛЬ-АВИА"
ООО "БИЗНЕС-ДЖЕТ ТЕХНИК"
ООО "ВЕЛЬТАЛЬ-АВИА"
Бывший министр экономики, заместитель экс-губернатора Виктора Назарова и депутат Заксобрания уже давно с головой ушел в бизнес. Триппель Александр Фридрихович руководит ООО «Планета-Центр», которое производит полимерную пленку и гибкую упаковку с печатью, владеет сетью стоматологических клиник. Кстати, его партнер – Евгений Асташов, бывший директор департамента имущественных отношений. Триппель немного улучшил свои позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 27-й позиции на 23-ю.
ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА КОСАРЕВА"
ООО "МФ ДЕНТА ПЛЮС"
ООО "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"
ООО "СИБИРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "СПАРТА-МЕД ПРЕМИУМ"
ООО "СПАРТА-МЕД"
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ"
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА МОСКОВКЕ"
Гендиректор по общим вопросам АО «ЗСЖБ-6» Юрия Гуринова еще и владеет почти 30 % этой фирмы. Один этот актив обеспечивает Белому Сергею Анатольевичу высокую позицию в любом рейтинге. Кроме того, бизнесмен является учредителем трех десятков фирм, специализирующихся на перевозках, сельском хозяйстве и строительстве, руководит несколькими компаниями, работающими в сфере недвижимости. Год назад Белый был в рейтинге самых богатых людей Омской области 32-м, сейчас он уже 24-й.
ООО "АГРОКОМ"
ООО "АКТИВ"
ООО "АТП-6"
ООО "АТП-ЖБ 6"
ООО "ГИТИЗ"
ООО "ЗСЖБ №6-ЗАСТРОЙЩИК"
ООО "МОДЕРН"
ООО "ОМКРАЙСТРОЙ"
ООО "СМУ-1 ЗАВОДА № 6"
ООО "СИБЖИЛСТРОЙ-6"
ООО "СМУ-2 ЗАВОДА № 6"
ООО "СП-ПРОМ"
ООО "ТЕХСПЕЦСТРОЙ ЖБ-6"
ООО "ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ"
ООО "УК ЭЛИТА"
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР"
ООО "УПТК ЗАВОДА № 6"
ООО "ФОРКОМ"
Патриарх омского бизнеса по-прежнему в строю и примерно на том же уровне (снова 25-м). Кокорин Валерий Михайлович правит обширной империей, которую украшают «Континент», «Атриум» и «Каскад». Его зять Сергей Дроздов руководит фракцией «Единой России» в Горсовете, продолжается реализация перспективных проектов в Новосибирске. По совокупной стоимости активов Кокорин занимает в рейтинге самых богатых людей Омской области почетное 3-е место.
ООО "АТЦ КУЙБЫШЕВСКИЙ"
ООО "БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ООО "ВИТРАЖ"
ООО "ГАЛЕРЕЯ ТОРГОВЛИ"
ООО "КОМПАНИЯ АГРОПРОМ"
ООО "ОАЗ"
ООО "ОК КАСКАД"
ООО "ОРБИТА"
ООО "ПИТОМНИК СИБИРИ"
ООО "ПРИБРЕЖНЫЙ2"
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА"
ООО "РП ВАШ ДОМ"
ООО "СДСК-2"
ООО "СИБИРСКИЙ ВОДОЁМ"
ООО "СОЮЗ"
ООО "ССК"
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
ООО "ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ"
ООО "ТУРСИБ-Б"
ООО "ТЦ КАСКАД"
ООО "ТЦ КОНТИНЕНТ"
ООО "ТЦ КОНТИНЕНТ"
ООО "ТЦ ОКТЯБРЬСКИЙ"
ООО "УМСР-АВТО"
ООО "ФК"
ООО "ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТОРГОВЛИ"
ООО "ЩИТ"
Руководитель и единственный бенефициар «Омского центра пластиковых окон» с миллиардной выручкой владеет к тому же компаниями «Сибинвест», «Фудагро» и «Шмиц Рус» (последняя зарегистрирована в Ульяновске). Специализация фирм Шеделя Ильи Владимировича – пластиковые окна, производство муки, оптовая торговля зерном, семенами и кормами. Общая их выручка превышает 3 млрд рублей, и по этому показателю Шедель в рейтинге самых богатых людей Омской области 20-й.
АО "АГРОКОМПЛЕКС ЛОГИНОВСКИЙ"
ООО ПСК "ОЦПО"
ООО "СИБИНВЕСТ"
ООО "ФУДАГРО"
ООО "ШМИЦ РУС"
Учредитель ООО «ЗМК-Сибирь», которое управляет заводом модульных конструкций и поставляет продукцию для нефтегазовых гигантов – «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и др. За год Рейнгольд Евгений Владимирович опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области на четыре позиции, с 23-й на 27-ю, хотя выручка его компании подросла.
ООО "ЗМК-СИБИРЬ"
Владелица половины уставного капитала ООО «Промэнергосервис» сохраняет высокую позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Увеличение выручки продолжается: год назад мы фиксировали трехкратный рост, теперь показатель улучшился еще в полтора раза. Компания Мелль Ирины Артуровны занимается электросетевым строительством и электромонтажом, участвует в сооружении крупных промышленных объектов в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере.
ООО "ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"
Бывший директор «Алтайских колбас» и бывший компаньон Темури Латарии по ряду компаний, включая «Руском», сейчас владеет «Сибирской полимерной компанией», которая производит пищевую упаковку для крупных птицефабрик и строительный утеплитель. Важную роль в формировании личного бюджета Брокле Дмитрия Александровича наверняка играет и треть уставного капитала ООО «Симметрия» — екатеринбургской фирмы, продающей оптом лес и стройматериалы.
ООО "ГАРАНТ-РИТЕЙЛ"
ООО "ДОМАЛЕТО"
ООО ЗМК "РЯБИНА"
ООО "СИММЕТРИЯ"
ООО "СПК"
Доля Заболотских Романа Евгеньевича в семейном бизнесе расширяется, и это отражается на позициях предпринимателя в рейтинге самых богатых людей Омской области: теперь уже 30-я позиция вместо 56-й. Заболотских владеет долями «Агро-Мастера», «Агро-Лидера», «Агро-Мастера Сибирь» и «Яромира», крупных дилеров сельхозтехники. Его компаньоны – Сергей Аполинарович (предположительно отец) и Татьяна Сергеевна Заболотских.
ООО "АГРО-ЛИДЕР"
ООО "АГРО-МАСТЕР СИБИРЬ"
ООО "АГРО-МАСТЕР"
ООО "ЯРОМИР"
Предпринимательница владеет 20 % уставного капитала ООО «Планета-Центр», которое производит полимерную пленку и гибкую упаковку с печатью. В числе учредителей фирмы еще три человека по фамилии Триппель, а также бывший глава омского депимущества Евгений Асташов. Другой актив Триппель Лидии Владимировны – 20 % ООО «Русшина-Инвест», которым руководит Алексей Триппель. Участие в семейном бизнесе обеспечило ей выручку, превышающую миллиард, и 31-ю позицию в списке самых богатых людей Омской области.
ООО "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"
ООО "РУСШИНА"
ООО "РУСШИНА-ИНВЕСТ"
Заслуженный строитель Омской области, учредитель и руководитель комбината строительных материалов «Сибирский железобетон» принадлежит к числу собственников комбината строительных материалов «Омский», компании «СПК КСМ» и ряда других значимых активов. За последний год выручка и прибыль выросли более чем вдвое, и это обеспечило Ольшанскому Михаилу Петровичу 32-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области (в прошлый раз была относительно скромная 78-я строка). Важно не забывать: сын бизнесмена, Виталий Михайлович, в рейтинге 6-й.
ООО "АГРОХОЛДИНГ-СТАРГОРОД"
ООО "ДИРЕКЦИЯ ДЕТСКОГО САДА СТАРГОРОД"
ООО "ЗАГОРОДНЫЙ-2"
ООО "КАФЕ БЕРЕЗКА"
ООО "КСМ ОМСКИЙ"
ООО "КСМ СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-ТЕХ"
ООО СПК СЗ "ПРИБРЕЖНЫЙ"
ООО СЗ КСМ "СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН"
ООО "СПК КСМ"
ООО "СТАРГОРОД-АГРО"
ООО "ТУРИСТООО "УК СТАРГОРОД"
Владелец долей в Омском заводе металлоконструкций и в ООО «Мосинвест» (должность управляющего в последнем, кстати, занимает некто Елена Валерьевна Верховина) является компаньоном Сергея Куропаткина по холдингу «ОмЗМ». Рост по всем показателям обеспечил Верховину Виктору Владимировичу переход с 53-й позиции в списке самых богатых людей Омской области на 33-ю.
ООО "МОСИНВЕСТ"
ООО "СОБИНВЕСТ"
АО "ОмЗМ-Металл"
Бизнесмен владеет сразу двумя фирмами под названием «Л-Агро». Одна зарегистрирована в Омске, другая в Новосибирске, обе торгуют оптом машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (омская фирма – с большим размахом). Выручка почти миллиард, прибыль – почти 200 млн. Благодаря этому у Будникова Андрея Васильевича почетное 34-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "Л АГРО"
ООО "Л-АГРО"
Один из крупнейших омских застройщиков владеет компаниями «Сибградстрой Инвест», «Сибгазстройдеталь», «Траст Инвест», которые застраивали ЖК «Кузьминки», участвовали в решении проблем обманутых дольщиков. Кстати, в текущем году Певнева Алексея Николаевича почтили званием заслуженного строителя Омской области.
ООО "БЕНАР-АВТО"
ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР"
ООО "ГЛОБУС"
ООО "НАША ШКОЛА"
ООО "ОСК"
ООО "СЕВЕРО-ДУБРОВСКИЙ КАРЬЕР"
ООО "СЗ СИБГРАД"
ООО "СЗ СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ"
ООО "ТЕПЛОДОМ"
ООО "ТРАСТ-ИНВЕСТ"
ООО "ЭНЕРГОЦЕНТР"
ООО "ЯМАЛГРАДСТРОЙ"
Единственный учредитель и директор ООО «Стройтраст» регулярно получает крупные подряды от местных властей. Именно Акопян Арман Альбертович ремонтирует Ленинградский мост, строит дорогу к ЖК «Зеленая река», реконструирует бульвар Архитекторов, занимается рядом дорог районного значения. По объему прибыли он в рейтинге самых богатых людей Омской области 19-й, а по интегрированному показателю – 36-й.
ООО "СТРОЙТРАСТ"
Бенефициар ООО «Омское продовольствие», «Инвестиционная финансовая группа» и «Союз» контролирует к тому же несколько омских элеваторов. Благодаря этому Стецкий Денис Григорьевич является серьезным игроком на зерновом рынке. Больше 2 с половиной млрд рублей выручки, активы более чем на 1 млрд – это заслуженное 37-е место в списке самых богатых людей Омской области.
ООО "АК-АГРО"
ООО "ИФГ"
ООО "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"
ООО "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-КАЛАЧИНСК"
ООО "СОЮЗ"
ООО "СРЦ ПРОГРЕСС"
ООО "ТД ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"
Бывший глава омского департамента имущественных отношений и заместитель мэра Вячеслава Двораковского теперь полностью сосредоточился на своем бизнесе. Асташов Евгений Геннадьевич является компаньоном Триппелей по «Планета-Центру», «Русшине» и ряду других фирм, включая стоматологические клиники. Выручка всех этих активов превышает по совокупности 1 млрд рублей. 38-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "ДОКТОР ДОБРЯКОВ"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ"
ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА КОСАРЕВА"
ООО "МФ ДЕНТА ПЛЮС"
ООО "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"
ООО "ПРЕМЬЕРА"
ООО "РУСШИНА"
ООО "СИБИРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Генеральный директор Омского завода металлоконструкций владеет 30 % этого предприятия (в числе его компаньонов – Иван Сергеевич Куропаткин и Виктор Владимирович Верховин). С именем Куропаткина Сергея Ивановича связаны «КИТ-Интерьер», ЗАО «Гнездо», «Сибирская строительная компания». За год бизнесмен поднялся с 68-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области на 39-ю.
ООО "ОМЗМ-ИНВЕСТ"
АО "ОмЗМ-Металл"
Директор и единственный учредитель компании «Анда», которая с 2009 года занимается торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. За год выручка этой фирмы увеличилась почти на 30%, благодаря чему Моляк Дмитрий Николаевич уже не 65-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, а 40-й.
ООО "ТК АНДА"
В прошлом владелец и директор строительной компании «Гриар Холдинг», сейчас Григорян Арабо Арамикович сосредоточился на работе в ООО «Сиброс». Эта компания занимается дорожным строительством в ряде районов Омской области, получая крупные господряды. По выручке, которая в 2022 году составила почти 3 млрд рублей, Арабо Арамикович занимает 21-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. По совокупным показателям он 41-й, тогда как год назад был всего лишь 83-м.
ООО "СИБРОС"
Единственный учредитель целой россыпи фирм, которые специализируются на выращивании зерновых и управлении недвижимостью, владеет к тому же несколькими охотхозяйствами и санаторием «Колос» в Красноярке. Все это в совокупности дает Афониной Олесе Дмитриевне больше 450 млн рублей годовой выручки. Стоимость активов превышает 1 млрд, и это ключевой показатель, обеспечивший Афониной высокую позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "ДИМИТРОВА"
ООО "ЗЕРНО"
ООО "КОЛОС-РЕСУРС"
ООО "МЕРКАРС"
ООО "ОГЛУХИНСКИЕ ПРОСТОРЫ"
ООО "ПО АЛЬТЕРНАТИВА"
ООО "САНАТОРИЙ КОЛОС"
ООО "СПУТНИК-ГАННА"
ООО "ЧЕБАКЛЫ"
ООО "ЩЕРБАКИ"
ООО "ЮЖНОЕ"
Учредитель ряда компаний во главе с ООО «Сибирь Импэкс», которое занимается оптовой торговлей. За прошедший год Криченко Олег Юрьевич смог более чем удвоить прибыль, благодаря чему поднялся с 91-й строки рейтинга самых богатых людей Омской области на 43-ю.
ООО "ГОРКИ"
ООО "ДЖЕТ ЛОГИСТИК"
ООО "СИБИРЬ ИМПЭКС"
Владелец ООО «Нафта», работающего на рынке ГСМ, переписал половину уставного капитала ООО «Инвест Менеджмент», прописанного в Москве, на само общество, но на его доходах это не отразилось. Выручка составляет 13 млрд рублей, по этому показателю Гарин Юрий Борисович четвертый в рейтинге самых богатых людей Омской области. По совокупности он 44-й, тогда как год назад занимал 63-ю строку.
ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ООО "НАФТА"
Сын богатейшего омского дорожника тоже стал крупным игроком на этом рынке, получив 10 % уставного капитала «Стройсервиса». Именно Вагнер Евгений Яковлевич строил мост на остров Русский на Дальнем Востоке, ремонтировал автомагистраль Москва – Минск. С его именем связан ряд крупных проектов на территории Омской области. Прибыль Вагнера-младшего выросла за год более чем в полтора раза. Теперь он 45-й в рейтинге самых богатых людей Омской области (в прошлый раз был 52-м).
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети магазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, является к тому же учредителем компаний «Баупро», «Стройгрупп», «Исполин», которые занимаются строительством, торговлей, производством стекла. За год Семенихин Алексей Николаевич увеличил выручку на 10 %, но из-за снижения нормы прибыли опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области на 46-ю позицию с 36-й.
ООО "БАУПРО"
ООО "ИСПОЛИН"
ООО "СНАБРЕМОНТ"
ООО "СТРОЙГРУПП"
Единственный учредитель и бессменный генеральный директор ООО «Востокспецтрейд», которое с 2011 года торгует оптом автозапчастями. По объемам прибыли Мохов Денис Валерьевич 30-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, по совокупным показателям – 47-й.
ООО "ВОСТОКСПЕЦТРЕЙД"
Одна из самых богатых омичек владеет компанией «Белая речка», которая занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. В прошлом Якшиной Галине Михайловне принадлежали НПО «Ориентир» (наполовину) и ООО «Согдиана» (целиком). Выручка «Белой речки» превышает 2,7 млрд рублей, и по этому показателю Якшина занимает в списке самых богатых жителей Омской области почетное 22-е место.
ООО "БЕЛАЯ РЕЧКА"
Крупный аграрий из Нововаршавки владеет АСП «Краснодарское», зарегистрированным в Павлоградском районе. Выручка этого предприятия за год выросла почти на 30 %, а вот прибыль упала, из-за чего Белимов Владимир Алексеевич опустился с 40-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области на 49-ю.
ООО АСП "КРАСНОДАРСКОЕ"
ООО УК "ЭЛАР"
Один из крупнейших игроков на кондитерском рынке. Знаменских Игорь Александрович владеет 30 % ОАО «Сладонеж», в котором к тому же занимает пост заместителя гендиректора. Ему принадлежат и 60% ООО «Мельком-Омск». Эти активы дают бизнесмену 2 млрд выручки и 50-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "МЕЛЬКОМ-ОМСК"
ОАО "СЛАДОНЕЖ"
Еще один компаньон семьи Триппелей по компаниям «Русшина-Инвест» и «Планета-Центр», а также по ряду стоматологий. Чем крупнее фирма, тем меньше доля Табаченко Светланы Олеговны (так, в «Планета-Центре» ей принадлежат всего 13 %), но по совокупности получаются впечатляющие цифры. По объемам прибыли предпринимательница 48-я, по другим показателям ситуация чуть хуже. В итоге у нее 51-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"
ООО "СПАРТА-МЕД ПРЕМИУМ"
ООО "СПАРТА-МЕД"
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ"
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА МОСКОВКЕ"
Учредитель и генеральный директор компании «Интертехсервис», которая продает оптом технику для добычи полезных ископаемых, в прошлом владел и руководил «Интертехстроем», «Интерсервисом», ООО «БМС». Сейчас «Интертехсервис» демонстрирует положительную динамику, так что Асотов Владимир Игоревич поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области с 70-й позиции на
52-ю.
ООО "ИНТЕРТЕХСЕРВИС"
Президент корпорации «Енисей», торгующей сельхозтехникой и запчастями, год назад входил в первую десятку. Теперь он только 53-й: стоимость активов уменьшилась в три раза, а совокупные выручка и прибыль – более чем вдвое. Тем не менее Алимбаев Тамир Алимбаевич остается одним из богатейших омичей. К тому же он возглавляет городскую автономию татар Омска, участвует в благотворительности. К участию в семейном бизнесе подключается сын предпринимателя Руслан.
ООО "АВТО-ДИС"
ООО "ВАЛ"
ООО КОРПОРАЦИЯ "ЕНИСЕЙ"
ООО "ЕНИСЕЙ-СЕРВИС"
ООО "КАПИТЕЛЬ"
ООО "ТЭЗ-2005"
Сын бывшего главы областного суда и бывшего омбудсмена Василия Пронникова остается неразлучным компаньоном Алексея Злацовского. Совместно двое бизнесменов владеют холдингом, работающим в сфере общественного питания и включающим ресторан BASE, компанию BASE-кейтеринг, сеть суши-баров «Экспресс-суши», «сети вкусного питания» «Блинчик» и «Домашняя кулинария». Кроме того, им принадлежат строительные фирмы «Стройсити», «Специализированный застройщик дом на Кемеровской». Пронников Алексей Васильевич занимает 54-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "БЭЙС"
ООО "БЭЙС-КЕЙТЕРИНГ"
ООО "БЭЙС-МЕДИА"
ООО "НОВЫЙ БЭЙС"
ООО "САМЫЙ НОВЫЙ БЭЙС"
ООО "СЗ ДОМ НА КЕМЕРОВСКОЙ"
ООО "СТРОЙСИТИ"
Компаньон Алексея Пронникова, как и год назад, соседствует с ним в рейтинге самых богатых жителей Омской области. Помимо долей в строительных компаниях и фирмах, связанных с брендом BASE, Злацовский владеет половиной ООО «Бэствуд Фарма», которое торгует парфюмерией и косметикой. А вот от 30 % ЧОПа «Патриот» Злацовский Алексей Наумович в этом году отказался. По итогу он немного улучшил свои позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области, поднявшись на 55-ю позицию с 61-й.
ООО "БЭЙС"
ООО "БЭЙС-КЕЙТЕРИНГ"
ООО "БЭЙС-МЕДИА"
ООО "БЭСТВУД ФАРМА"
ООО "САМЫЙ НОВЫЙ БЭЙС"
ООО "ЗС ДОМ НА КЕМЕРОВСКОЙ"
ООО "СТРОЙСИТИ"
Владелец долей в фирмах «Вэлта», «Партнер-Энерго» и «Эва» попал в список самых богатых жителей Омской области благодаря ООО «ПО Вэлта», которым он руководит и владеет наполовину. В названии компании имеются в виду высоковольтные электротехнические аппараты. Именно их «Вэлта» производит примерно на 2 млрд рублей в год. Для Геращенко Андрея Борисовича это означает 56-ю позицию в общем рейтинге самых богатых жителей Омской области и 42-ю – по выручке.
ООО "ВЭЛТА"
ООО ПО "ВЭЛТА"
ООО "ПАРТНЕР-ЭНЕРГО"
ООО "ЭВА"
Главный инженер Омской макаронной фабрики стал со временем ее генеральным директором, а потом и владельцем. Сейчас Фрику Райнгольду Александровичу принадлежат 37 % акций предприятия, тогда как руководит фабрикой его сын Александр. Дела идут отлично: по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась в полтора раза, а прибыль – в 10 раз. В итоге Фрик-отец поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области с 100-й позиции на 57-ю.
ОАО "Омская макаронная фабрика"
Аграрий из Одесского района владеет сельхозпредприятием «Комсомольское» целиком, компаниями «Измайловское» и «Агрохолдинг Сибирь» — наполовину. Кроме того, Ратковскому Владиславу Владимировичу принадлежат доли ООО «Продком Сибирь», торгующего удобрениями, ООО «Стар», управляющего недвижимостью, и других компаний. По стоимости активов он в рейтинге самых богатых людей Омской области 29-й, по интегрированному показателю – 58-й.
ООО "АГРОХОЛДИНГ СИБИРЬ"
ООО "АСТРЕЯ М"
ООО "АТЛАНТА"
ООО "ДРУЖБА"
ООО "ИЗМАЙЛОВСКОЕ"
ООО "КАНАР"
ООО "КГ АВАНГАРД"
ООО "КОМСОМОЛЬСКОЕ"
ООО "КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"
ООО "ПРОДКОМ СИБИРЬ"
ООО "СИБАК"
ООО "СТАР"
Вместе с братом Андреем Колмогоров Дмитрий Владимирович когда-то развивал сеть магазинов, в которых продавались сотовые телефоны. Сейчас он является совладельцем бренда «Суши-Маркет», под которым по всей стране работают сотни магазинов японской кухни. Дмитрий Викторович довольно стабилен: год назад занимал в рейтинге 62-ю строку, сейчас занимает 59-ю.
ООО "АЙТИ-ФУД"
ООО "БОДРО"
ООО "ВЯТКА"
ООО "ДОМИК"
ООО "ИНВЕСТ"
ООО "ИНСАЙТ"
ООО "КК ГЛОБУС"
ООО "ОРНАТ"
ООО "ОСНОВА"
ООО "ПРОГРЕСС"
ООО "РАЗВИТИЕ"
ООО "РЕНТА"
ООО "РИТМ"
ООО "СИЛА"ООО "СОПРОВОЖДЕНИЕ. ПРО"
ООО "СУШИ-МАРКЕТ РЕГИОН"
ООО "СУШИ-МАРКЕТ"
Бизнес Мартьяновой Натальи Андреевны связан с торговым комплексом «Маяк» в Кировском округе Омска. Предпринимательнице принадлежат (полностью или частично) фирмы «Маяк», «Маяк-Молл», «Меридиан», «Отрада», «Анюта» и др. В СМИ ее называют бухгалтером фирм Александра Шнейдмиллера, связанного с Виктором Шрейдером, и свояченицей последнего. Мартьянова Наталья Андреевна опустилась в рейтинге самых богатых людей Омской области с 43-й позиции на 60-ю из-за некоторого ухудшения всех основных показателей.
ООО "АЛЕКСАНДР"
ООО "АЛЬТАИР"
ООО "АНЮТА"
ООО "МАЯК МОЛЛ"
ООО "МАЯК"
ООО "МЕРИДИАН"
ООО "ОТРАДА"
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ-2001"
Генеральный директор фирмы «Омск Сайдинг Инвест», крупного производителя профнастила, является основным инвестором парка развлечений «Вокруг света» на Зеленом острове. Сейчас Закриев Хусайн Шемилевич, по-видимому, готовится заняться выращиванием зерновых. За год произошел заметный рост стоимости активов и прибыли, благодаря чему Закриев уже не 75-й в рейтинге, а 61-й.
ООО "ОМСК САЙДИНГ ИНВЕСТ"
Единственный учредитель и директор крупной компании «Тобол», которая специализируется на строительстве промышленных зданий и сооружений. «Тоболу» случалось выполнять заказы Нефтезавода, «Омского каучука», птицефабрики «Сибирская» и других крупных предприятий. Кроме того, Ляврику Вячеславу Владимировичу принадлежит фирма «Спецтехснаб», которая занимается оптовой торговлей. По стоимости активов бизнесмен занимает 61-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области, а по интегрированному показателю он 62-й.
ООО "СПЕЦТЕХСНАБ"
ООО "ТОБОЛ"
Бизнесмену принадлежат две фирмы, производящие машины и оборудование и зарегистрированные в поселке Омский. Это НПП «Сатурн-Агро» (здесь Михаил Иванович директор) и «Агрокоммаш» (здесь Костин Михаил Иванович был директором до декабря 2022 года). По объему прибыли бизнесмен занимает 49-ю строку в рейтинге самых богатых людей Омской области, а по общему показателю 63-ю
ООО "АГРОКОММАШ"
ООО "НПП САТУРН-АГРО"
Главный бухгалтер компании Якова Вагнера «Стройсервис» еще и владеет 10 % ее уставного капитала. Дела «Стройсервиса» идут отлично, так что этого актива достаточно, чтобы считать Стрюк Эрну Александровну одной из богатейших омичек. По стоимости принадлежащих ей активов Стрюк занимает 42-ю позицию. В общем рейтинге самых богатых людей Омской области она за год поднялась с 92-й позиции на 64-ю.
ООО "КЛИНИКА СТАТУС РЕ-ЭЙДЖ"
ООО "ТЕХНОПАРК-ОМСК"
ООО "ТК ОКЕАН"
Директор двух компаний семьи Заболотских, «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь», которые занимаются продажами сельскохозяйственной техники. Ищенко Тамара Петровна владеет 15 % уставного капитала обеих фирм, и за прошедший год ее прибыль заметно выросла. Благодаря этому она 65-я в списке самых богатых людей Омской области, хотя год назад была только 81-й.
ООО "АГРО-МАСТЕР СИБИРЬ"
ООО "АГРО-МАСТЕР"
Бенефициар компании «Таврида Электрик Омск», продающей оптом электротехническое оборудование, владел и руководил в прошлом фирмами «ЭТК-Омск», «Энергомашснаб» и «Энергоальянс». «Таврида Электрик Омск» сейчас на стадии роста, так что Черемисин Василий Васильевич поднялся с 85-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области на 66-ю.
ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ОМСК"
Бессменный директор и единственный учредитель торгово-производственной компании «Иртыш», производящей трубопроводную арматуру. При годовой выручке в 545 млн рублей «Иртыш» приносит высокую прибыль (153 млн), благодаря чему Хорошилов Владимир Андреевич смог занять 67-ю строку в списке самых богатых людей Омской области.
ООО ТПК "ИРТЫШ"
У предпринимательницы есть только один бизнес-актив, но он приносит годовую выручку в 1 млрд рублей. Это ООО «Новый союз», торгующий оптом автозапчастями. Соболева Антонина Александровна с 2016 года владеет всем уставным капиталом этой фирмы, а директором «Нового союза» остается предыдущий бенефициар Иван Дмитриев. С 200-миллионными активами и почти 100 млн рублей прибыли это 68-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "НОВЫЙ СОЮЗ"
Учредитель и генеральный директор компании «Артом», чья специализация – «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии». Горбачева Елена Александровна опустилась в рейтинге самых богатых людей Омской области на 69-ю позицию с 42-й, несмотря на некоторый рост выручки: прибыль уменьшилась в еще большей пропорции.
ООО "АРТОМ"
Директор и учредитель целого ряда фирм, специализация которых – оптовая торговля шкурами и кожей («Мягкое золото», «Мягкое золото Омск», «Мягкое золото Югра»), обработка отходов и лома драгоценных металлов («Веленга»), производство материалов, применяемых в медицинских целях («А-Мед»). По объему прибыли Елтышев Алексей Валерьевич 44-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, а по интегрированному показателю – 70-й.
ООО "А-МЕД"
ООО "БИО ЧАГА"
ООО "ВЕЛЕНГА"
ООО "МЯГКОЕ ЗОЛОТО ОМСК"
ООО "МЯГКОЕ ЗОЛОТО ЮГРА"
ООО "МЯГКОЕ ЗОЛОТО"
Год назад Ниязова Дина Маратовна стала единственным учредителем ООО «Рим-Инжиниринг», которое занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах. Годовая выручка компании превышает 660 млн рублей, чистая прибыль – больше 100 млн рублей. Благодаря этому Ниязова заняла 71-ю позицию в списке самых богатых людей Омской области.
ООО "РИМ-ИНЖИНИРИНГ"
Еще один член предпринимательской семьи, владеющий долей только одного актива – ООО «Агро-Мастер», торгующего сельхозтехникой. Скромные 17 % уставного капитала дают Заболотских Татьяне Сергеевне почти 100 млн годовой прибыли. Год назад она была 88-й, а теперь – 72-я.
ООО "АГРО-МАСТЕР"
Учредитель «ЗСЖБ-6 Застройщик» и ряда других фирм, занимающихся производством стройматериалов и перевозками, зарабатывает в первую очередь на почти 13-процентной доле в АО «ЗСЖБ №6» (одной из крупнейших компаний Омска с годовым оборотом в 3 млрд рублей). Дела у этих активов в полном порядке, благодаря чему Калинин Владимир Александрович поднялся с 87-й строки рейтинга самых богатых людей Омской области на 73-ю.
ООО "АГРОКОМ"
ООО "АРТСИБСТРОЙ"
ООО "АТП-6"
ООО "АТП-ЖБ 6"
ООО "ЗСЖБ №6-ЗАСТРОЙЩИК"
ООО "ТЕХСПЕЦСТРОЙ ЖБ-6"
ООО "ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ"
ООО "АО ЗСЖБ-6"
Бизнес-партнер Дениса Стецкого, обладательница долей компаний «Омское продовольствие» и «Инвестиционная финансовая группа». ИФГ убыточна, как и еще один актив Козловой Ирины Владимировны, ООО «АК-Агро». Общий итог – движение в рейтинге самых богатых людей Омской области вниз на 57 позиций по сравнению с прошлым годом из-за сокращения прибыли до 14 млн рублей.
ООО "АК-АГРО"
ООО "ИФГ"
ООО "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"
ООО "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-КАЛАЧИНСК"
ООО "СРЦ ПРОГРЕСС"
Председатель совета директоров АО «ОмЗМ-Металл» еще и владеет почти 20 % уставного капитала. Ботенко Александр Сергеевич – третий по значимости бенефициар компании после Виктора Верховина и Сергея Куропаткина. В прошлом он был гендиректором и владельцем 17 % ЗАО «КИТ-Интерьер». По стоимости активов Ботенко 64-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, по интегрированному показателю – 75-й.
ООО "ОМЗМ-ИНВЕСТ"
ОАО "ОмЗМ-Металл"
Учредитель трех ООО, торгующих стройматериалами: «Актив», «Цемент» и «Цемент-Строй» (в первом и третьем Владимиров еще и занимает должность управляющего). Годовой оборот «Цемент-Строя» достигает полутора млрд рублей, что обеспечивает Владимирову Сергею Антоновичу высокую позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. По выручке он 69-й, в целом – 76-й.
ООО "АКТИВ"
ООО "ЦЕМЕНТ СТРОЙ"
ООО "ЦЕМЕНТ"
Учредитель двух компаний, которыми руководит Олег Борисович Золотов, — ПКЦ «Базис» и «УМ ЗСЖБ №1». Стоимость активов и выручка по сравнению с прошлым годом выросли, а вот прибыль уменьшилась примерно на 30%. Результат – перемещение Золотовой Татьяны Николаевны в рейтинге самых богатых людей Омской области с 80-й позиции на 77-ю.
ООО "ЗСК №1"
ООО "ПКЦ БАЗИС"
ООО "УМ ЗСЖБ №1"
Директор и единственный учредитель ООО «Агротрейд», которое занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций. Выручка компании превышает 2 млрд рублей, и это делает Анофрикова Олега Владимировича 29-м в рейтинге по одному из показателей. В общем списке самых богатых людей Омской области он 78-й.
ООО "АГРОТРЕЙД"
ООО "МАРЬЯНОВСКИЙ ЗРМ"
Носитель известной в Омске фамилии принимает активное участие в семейном бизнесе. Ему принадлежат 10 % «Планета-Центра», 62,5 % «Русшины-Инвест», 46 % ООО «Русшина». Все это делает Триппеля Алексея Александровича 100-м в рейтинге самых богатых людей Омской области по стоимости активов и 79-м по интегрированному показателю.
ООО "МЕРКУРИЙ"
ООО "ОСКБП"
ООО "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"
ООО "РУСШИНА"
ООО "РУСШИНА-ИНВЕСТ"
Компаньон Бориса Кардаева по ряду компаний с цифрой 4 в названии. Наиболее значимые активы – «ПСК Трест №4», «Заказчик-Трест №4», «Монтажник 4». По стоимости активов и размеру прибыли Андросова Елена Геннадьевна занимает 35-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "БУХГАЛТЕР"
ООО "Вип-Сервис"
ООО "ЗАКАЗЧИК-ТРЕСТ № 4"
ООО "КАРТЕЛЬ"
ООО "КВАДРО"
ООО "МОНТАЖНИК-4"
ООО "НАШ ДОМ"
ООО "НОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
ООО "ПАРТНЁР-ЛИДЕР"
ООО "ПСК ТРЕСТ № 4"
ООО "РИЭЛТ"
ООО "СК ТРЕСТ № 4"
ООО "СПОРТКОМПЛЕКС ЕРМАК"
ООО "СТРОИТЕЛЬ-4"
ООО "ФСК ТРЕСТ № 4"
Владелица торгового центра «Триумф» и бренда «Разгуляев» в прошлом году была 59-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, но теперь опустилась на 81-ю позицию. Виной всему сокращение прибыли почти в три раза. Тем не менее Агафонова Наталья Николаевна остается одной из богатейших омичек с годовой выручкой почти 2 млрд рублей.
ООО "РАЗГУЛЯЕВ"
ООО "СВОЁ ДЕЛО"
ООО "ТРИУМФ ПЛАЗА"
ООО "ТРИУМФ-КОМПАНИ"
Единственный бенефициар ООО «Ламинпак» (производство изделий из бумаги и картона) и «Центральная клиническая больница» занимает в ЦКБ пост директора. Тарасенко Татьяна Григорьевна поднялась в первую сотню рейтинга самых богатых людей Омской области благодаря увеличению прибыли «Ламинпака» в три с лишним раза по сравнению с 2021 годом. Теперь она на 82-й позиции.
ООО "ЛАМИНПАК"
ООО "ЦКБ"
Директор и единственный учредитель Омского завода стальных конструкций – мощной структуры с выручкой почти 1 млрд рублей. Кроме того, Шабуров Вячеслав Валерьевич владеет и руководит ООО «Армада» (обработка отходов и лома драгоценных металлов) и «Файбр» (производство резиновых изделий). Прибыль почти 120 млн рублей, 83-я строка в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "АРМАДА"
ООО "ОЗСК"
ООО "ФАЙБР"
Предпринимательница руководит предприятием «Молот», прописанным в Исилькуле и производящим молоко и молочную продукцию. Ей же принадлежит и весь уставный капитал этой фирмы. Выручка «Молота» постоянно растет, только за прошедший год рост составил примерно 20 %. Это и обеспечило Первишко Марине Николаевне почетную 84-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО "МОЛОТ"
Компаньон Виктора Шкуренко, владеющий половиной «Регионпива», половиной «Агрорегиона», выращивающего зерновые, зарабатывает еще и на долях в ряде ритуальных агентств Якутии и Ростовской области. Костылеву Денису Петровичу принадлежит и треть компании, построившей в Ростове крематорий. Сложный и многогранный бизнес принес ему за год больше 3 млрд рублей выручки, по этому показателю предприниматель 12-й. В общем рейтинге самых богатых людей Омской области он 85-й.
ООО "АГРОРЕГИОН"
ООО "БЫДАН ЭРГИИР"
ООО "ГБ РИТУАЛ"
ООО "ДНМК"
ООО "КВАЗАР ПЛЮС"
ООО "ОМСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
ООО "РЕГИОН ЗАРЕЧЬЕ"
ООО "РЕГИОНАВТО"
ООО "РЕГИОНПИВО"
ООО "РНМО"
ООО "ЧИСТАЯ АРКТИКА"
Учредитель и директор компании «Югра-Неон», которая специализируется на обустройстве месторождений полезных ископаемых, в силу специфики бизнеса работает с нефтегазовыми гигантами – в частности, с «Роснефтью». Год назад Короленко Алексей Викторович был в рейтинге самых богатых людей Омской области 47-м, теперь он на 39 позиций ниже (выручка подросла, а вот прибыль уменьшилась).
ООО "ГРУППА А7"
ООО "СУТКЕСС"
ООО "ЮГРА-НЕОН"
Директор элитного семеноводческого хозяйства «Сибирская опытная станция НИИ масличных культур имени Пустовойта» еще и владеет компанией «Сибирские масло-семена», которая выращивает зерновые в Исилькульском районе. С 77-й позиции в списке самых богатых людей Омской области Лошкомойников Иван Анатольевич опустился на 87-ю: стоимость активов и выручка выросли, а вот норма прибыли в его компании заметно снизилась.
ООО НПССС "СИБИРСКИЕ МАСЛО-СЕМЕНА"
Единственная владелица кормиловского молочного завода богатеет год от года. Это предприятие развивается по экспоненте: финансовые результаты улучшаются от года к году. Выручка в 2022 году превысила 300 млн рублей, прибыль – 100 млн. Благодаря этому Власова Лилия Валерьевна и ворвалась в рейтинг самых богатых людей Омской области. Можно предположить, что через год она улучшит свои позиции.
ООО "МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД КОРМИЛОВСКИЙ"
Компаньон Андрея Геращенко по компаниям «ПО ВЭЛТА», «Эва» и «Партнер-Энерго». Из этих активов ключевым является первый, производящий высоковольтные электротехнические аппараты примерно на 2 млрд рублей в год. Если Геращенко в рейтинге самых богатых людей Омской области 56-й, то Кудинов Михаил Васильевич занимает 89-ю строку.
ООО ПО "ВЭЛТА"
ООО "ПАРТНЕР-ЭНЕРГО"
ООО "ЭВА"
Директор и единственный бенефициар ООО «Лайт» занимается автомобильными грузоперевозками. Чистая прибыль предприятия за последний год почти удвоилась, выручка перевалила за 1 млрд рублей. Благодаря этому Сухоносов Владимир Викторович впервые вошел в топ-100 самых богатых людей Омской области.
ООО "ЛАЙТ"
Одна из бенефициаров «Промэлектросервиса» является компаньоном Ирины Мелль (29-я строка) и Дмитрия Лило (он в рейтинге самых богатых людей Омской области чуть ниже). Предприятие занимается электросетевым строительством и электромонтажом, его положение достаточно стабильно, а потому и все трое учредителей по-прежнему «на коне». Год назад Соловьева Ирина Александровна была 90-й, сейчас она 91-я.
ООО "ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"
Еще одна представительница успешной семьи владеет сейчас ровно одним активом – 11 % уставного капитала ООО «Планета-Центр», производящего пластмассовую упаковку. Для Триппель Ольги Александровны это означает внушительные 640 млн рублей выручки и 90 млн прибыли, 92-ю позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области и статус одной из богатейших омичек.
ООО "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"
Аграрий из Русско-Полянского района, сын и компаньон Владимира Пушкарева, владеет АО «Раздольное», прописанным в Светлом переулке села Солнечное и занимающимся выращиванием зерновых. 93-й год назад, сейчас Пушкарев Дмитрий Владимирович на той же позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области.
АО "Нива"
Учредитель двух компаний – ООО «СЦК», которое занимается «распиловкой и строганием древесина, и ООО «Компания «Капитал»», которое производит целлюлозу и древесную массу. Кстати, в прошлом Муравлева Светлана Вячеславовна работала в максимально далеком от всего этого бизнесе - руководила модным агентством «Стиль». За прошедший год финансовые показатели ее активов несколько ухудшились, так что предпринимательница опустилась в рейтинге самых богатых людей Омской области на 94-ю позицию с 58-й.
ООО "КОМПАНИЯ КАПИТАЛ"
ООО "СЦК"
Учредитель ООО «Омскойл», которое специализируется на продукции из рапса (масле и шроте), имеет неоднозначные финансовые показатели. Выручка этой компании выросла за год на четверть, а вот прибыль сократилась практически до нуля: она составляет символические 793 тысячи рублей. Поэтому Студеникин Григорий Сергеевич опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области с 20-й строки на 95-ю.
ООО "ОМСКОЙЛ"
Бизнесмен из Марьяновского района, генеральный директор и единственный учредитель «Сибирского комбината хлебопродуктов», бенефициар фирм «Основа» и «Юкон». С 2021 года Баринов Илья Игоревич является еще и президентом Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области. Год назад он был 71-м в рейтинге самых богатых людей Омской области, теперь – 96-й.
ООО "ОСНОВА"
ООО "СИБИРСКАЯ МЕЛЬНИЦА"
ООО "СИБИРСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
ООО "СИБИРСКИЙ КХП"
ООО "ЮКОН"
Единственный бенефициар и директор ООО «Желдорстрой» строит железные дороги и метро. Кроме того, Титов Вячеслав Николаевич владеет 60% транспортной компании «Арго», в прошлом ему принадлежала половина новосибирского «Треста питания». Совокупная выручка его фирм превышает 1 млрд рублей при том, что стоимость активов довольно скромная – 86 млн. Это 97-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области.
ООО ТК "АРГО"
ООО "ЖДС"
ООО "СЖСК"
Третий и последний бенефициар «Промэлектросервиса» является компаньоном Ирины Мелль (28-я строка) и Ирины Соловьевой (91-я). Кроме того, Лило Дмитрию Владимировичу принадлежит фирма «Сапсан», которая специализируется, вопреки названию, на кролиководстве. Год назад бизнесмен был 89-м в рейтинге самых богатых людей Омской области, за прошедшее время немного сдал, но удержался в первой сотне.
ООО "КОМПАНИЯ САПСАН"
ООО "ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"
ООО "ХУБЕРТУС"
Компаньон Владислава Ратковского по «Агрохолдингу Сибирь» (село Желанное в Одесском районе) и сельхозфирме «Измайловское» из Калачинского района владеет еще целым рядом фирм с разной специализацией – «Алкон», «Атланта», «Авангард», «КЦ-Флэш» и др. 57-й по стоимости активов, Киселевский Константин Викторович предпоследний в первой сотне рейтинга самых богатых людей Омской области по интегрированному показателю.
ООО "АГРОХОЛДИНГ СИБИРЬ"
ООО "АЛКОН"
ООО "АТЛАНТА"
ООО "ДРУЖБА"
ООО "ИЗМАЙЛОВСКОЕ"
ООО "КГ АВАНГАРД"
ООО УК "КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"
ООО "КЦ-ФЛЭШ"
ООО "ПРОДКОМ СИБИРЬ"
Замыкает первую сотню рейтинга самых богатых людей Омской области генеральный директор и главный акционер ЗАО “Иртышское”, управляющего одноименной птицефабрикой, а по совместительству - вот уже четверть века депутат Законодательного собрания. В текущем году Беззубцев Анатолий Васильевич успел увеличить свою долю уставного капитала ЗАО, подписать решение о выплате себе и сыну больше 20 млн рублей дивидендов, а также получить почетную грамоту как спонсор частичной мобилизации.
ООО "ИРТЫШСКОЕ"
Капустин Святослав Николаевич продолжает реализацию масштабных проектов: строит офисный центр на Чкалова, вкладывается в производителя пельменей фирму «Дарина» и финансирует медиа «Трамплин». Его активность явно тянет не на 217-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Однако отчетность вещь упрямая — перед нами владелец двух десятков фирм разного размера и разной специализации, согласно официальным данным, находится в глубоком минусе: убытки за 2022 год превысили 150 млн рублей.
Статус бенефициара «Сибинкома» и торгового дома «Сибирский» обеспечивает Шосте Евгению Григорьевичу скромную 163-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. При этом скрытая связь с Любинским молочно-консервным комбинатом, выручка которого за прошлый год превысила 7 млрд рублей, может означать для бизнесмена совершенно новый уровень.
Наследник бизнес-империи Виктора Камерцеля, в прошлом начальника УМВД России по Омской области, стал после ареста Сергея Калинина самым богатым депутатом Законодательного собрания. Павлов Дмитрий Борисович владеет совместно с Еленой Акуловой целым рядом значимых бизнес-активов, среди которых выделяются «Омские кабельные сети». По выручке он вошел в первую сотню самых богатых людей Омской области, но тут тянет вниз отрицательная стоимость активов — минус 106 млн рублей.
Когда речь заходит о наследниках, трудно не вспомнить фамилию Варнавский. Сын покойного спикера Законодательного собрания совместно с Ильей Ивановым владеет «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительным и автомобильным рынком «Левобережье» и еще целым рядом важных для города бизнес-активов. По совокупной стоимости всего этого Варнавский Петр Владимирович является 32-м в рейтинге самых богатых людей Омской области, а вот прибыльность объектов оставляет желать лучшего.
Бывший председатель совета директоров АО «Техуглерод» и экс-член совета директоров «ИТ Банк», бывший директор нескольких фирм. При этом ООО «Омсктехуглерод», которое связывают с именем Карлуната Валерия Николаевича, принадлежит кипрскому офшору, и его выручка за прошлый год превысила 35 млрд рублей.
Бывший депутат Омского городского совета, лишенный мандата из-за конфликта интересов, остается одним из ключевых игроков на омском жилищно-коммунальном рынке. Официально Федотов Юрий Николаевич владеет рядом управляющих компаний, финансовых организаций и строительных фирм, в числе которых «Новый быт», «Лифтком», «Правильный выбор» и др. Богатство бизнесмена и связанная с этим влиятельность не вызывают сомнений — просто совокупных финансовых показателей не хватило для первой сотни нашего рейтинга.
Формально Мореву Сергею Александровичу принадлежит только ряд относительно небольших фирм, некоторые из которых к тому же убыточны. При этом связь бизнесмена с Омским агрегатным заводом по-прежнему не вызывает сомнений. Однако это предприятие управляется акционерным обществом «Высокие технологии» с длинной цепочкой формальных бенефициаров.
Владелец мощной бизнес-империи, включающей «Титан», «Титан-Агро», «Омский каучук» и другие значимые активы, в общем рейтинге самых богатых людей Омской области занял всего лишь 209-ю позицию. Так вышло, что последний финансовый год Сутягинский Михаил Александрович закончил с убытком почти в 600 млн рублей.
Бизнесмен принадлежит к известной в Омске семье, которая, например, построила «Миллениум». Авдошин Владислав Игоревич владеет примерно десятком фирм, в числе которых «Омтек», «Промтэк», «Геосырье», «Евротэк», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и др. Судя по последним новостям, он понемногу раздвигает границы своей империи, покупая то один, то другой актив. По совокупности этого недостаточно для первой сотни рейтинга, но видное положение Авдошина в бизнес-сообществе не подвергается сомнению.
Давний бизнес-партнер Юрия Федотова сосредоточен на деятельности «ИТ-Банка», но при этом является совладельцем ряда других активов. Кстати, деятельность компаньонов дала Городу55 основания включить их в список «владельцев Омской области», хотя финансовые результаты выглядят относительно скромно.
Омский «король обналички» отдал долг обществу, проведя в СИЗО рекордные 6 лет. На свободу он вышел, по его словам, нищим, позже создал две фирмы, которые специализируются на ИТ и деятельности в области права. «Многоимущим» Станислава Мацелевича считает, как минимум, «Центрально-европейский банк», пытающийся отсудить у него 2 с лишним млрд рублей. Талантливый блогер привлекает внимание историями из жизни богатых и влиятельных.
Один из патриархов омского строительного бизнеса занял в рейтинге самых богатых людей Омской области 121-ю позицию. Кардаев Борис Александрович владеет сетью фирм «Трест № 4» и многими из этих фирм руководит, так что они ассоциируются именно с его именем. Тот факт, что Кардаеву принадлежит не больше четверти уставного капитала, в этой ситуации второстепенен.