1) Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка 2) Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. 3) Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. 4) Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров. 5) Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы. 6) Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг. Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами. Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее. Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары. Номинации "вне конкурса" В раздел "Многоимущие" включены бизнесмены, на которых формально ничего не записано или они скрываются в запутанных схемах владения, но в регионе все знают об их состоятельности. ‍

Ежегодно редакция Города55 публикует свою версию рейтинга самых богатых людей Омской области. Мы исходим из того, что деньги идут рука об руку с властью и неформальным влиянием. В новом рейтинге рядом с известными бизнесменами можно увидеть людей, которые никогда раньше не становились объектом внимания СМИ. Кто укрепил свои позиции, а кто утратил - в нашем спецпроекте.

Замыкает первую сотню рейтинга самых богатых людей Омской области генеральный директор и главный акционер ЗАО “Иртышское”, управляющего одноименной птицефабрикой, а по совместительству - вот уже четверть века депутат Законодательного собрания. В текущем году Беззубцев Анатолий Васильевич успел увеличить свою долю уставного капитала ЗАО, подписать решение о выплате себе и сыну больше 20 млн рублей дивидендов, а также получить почетную грамоту как спонсор частичной мобилизации.

Компаньон Владислава Ратковского по «Агрохолдингу Сибирь» (село Желанное в Одесском районе) и сельхозфирме «Измайловское» из Калачинского района владеет еще целым рядом фирм с разной специализацией – «Алкон», «Атланта», «Авангард», «КЦ-Флэш» и др. 57-й по стоимости активов, Киселевский Константин Викторович предпоследний в первой сотне рейтинга самых богатых людей Омской области по интегрированному показателю.

Третий и последний бенефициар «Промэлектросервиса» является компаньоном Ирины Мелль (28-я строка) и Ирины Соловьевой (91-я). Кроме того, Лило Дмитрию Владимировичу принадлежит фирма «Сапсан», которая специализируется, вопреки названию, на кролиководстве. Год назад бизнесмен был 89-м в рейтинге самых богатых людей Омской области, за прошедшее время немного сдал, но удержался в первой сотне.

Единственный бенефициар и директор ООО «Желдорстрой» строит железные дороги и метро. Кроме того, Титов Вячеслав Николаевич владеет 60% транспортной компании «Арго», в прошлом ему принадлежала половина новосибирского «Треста питания». Совокупная выручка его фирм превышает 1 млрд рублей при том, что стоимость активов довольно скромная – 86 млн. Это 97-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Бизнесмен из Марьяновского района, генеральный директор и единственный учредитель «Сибирского комбината хлебопродуктов», бенефициар фирм «Основа» и «Юкон». С 2021 года Баринов Илья Игоревич является еще и президентом Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области. Год назад он был 71-м в рейтинге самых богатых людей Омской области, теперь – 96-й.

Учредитель ООО «Омскойл», которое специализируется на продукции из рапса (масле и шроте), имеет неоднозначные финансовые показатели. Выручка этой компании выросла за год на четверть, а вот прибыль сократилась практически до нуля: она составляет символические 793 тысячи рублей. Поэтому Студеникин Григорий Сергеевич опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области с 20-й строки на 95-ю.

Учредитель двух компаний – ООО «СЦК», которое занимается «распиловкой и строганием древесина, и ООО «Компания «Капитал»», которое производит целлюлозу и древесную массу. Кстати, в прошлом Муравлева Светлана Вячеславовна работала в максимально далеком от всего этого бизнесе - руководила модным агентством «Стиль». За прошедший год финансовые показатели ее активов несколько ухудшились, так что предпринимательница опустилась в рейтинге самых богатых людей Омской области на 94-ю позицию с 58-й.

Аграрий из Русско-Полянского района, сын и компаньон Владимира Пушкарева, владеет АО «Раздольное», прописанным в Светлом переулке села Солнечное и занимающимся выращиванием зерновых. 93-й год назад, сейчас Пушкарев Дмитрий Владимирович на той же позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Еще одна представительница успешной семьи владеет сейчас ровно одним активом – 11 % уставного капитала ООО «Планета-Центр», производящего пластмассовую упаковку. Для Триппель Ольги Александровны это означает внушительные 640 млн рублей выручки и 90 млн прибыли, 92-ю позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области и статус одной из богатейших омичек.

Одна из бенефициаров «Промэлектросервиса» является компаньоном Ирины Мелль (29-я строка) и Дмитрия Лило (он в рейтинге самых богатых людей Омской области чуть ниже). Предприятие занимается электросетевым строительством и электромонтажом, его положение достаточно стабильно, а потому и все трое учредителей по-прежнему «на коне». Год назад Соловьева Ирина Александровна была 90-й, сейчас она 91-я.

Директор и единственный бенефициар ООО «Лайт» занимается автомобильными грузоперевозками. Чистая прибыль предприятия за последний год почти удвоилась, выручка перевалила за 1 млрд рублей. Благодаря этому Сухоносов Владимир Викторович впервые вошел в топ-100 самых богатых людей Омской области.

Компаньон Андрея Геращенко по компаниям «ПО ВЭЛТА», «Эва» и «Партнер-Энерго». Из этих активов ключевым является первый, производящий высоковольтные электротехнические аппараты примерно на 2 млрд рублей в год. Если Геращенко в рейтинге самых богатых людей Омской области 56-й, то Кудинов Михаил Васильевич занимает 89-ю строку.

Единственная владелица кормиловского молочного завода богатеет год от года. Это предприятие развивается по экспоненте: финансовые результаты улучшаются от года к году. Выручка в 2022 году превысила 300 млн рублей, прибыль – 100 млн. Благодаря этому Власова Лилия Валерьевна и ворвалась в рейтинг самых богатых людей Омской области. Можно предположить, что через год она улучшит свои позиции.

Директор элитного семеноводческого хозяйства «Сибирская опытная станция НИИ масличных культур имени Пустовойта» еще и владеет компанией «Сибирские масло-семена», которая выращивает зерновые в Исилькульском районе. С 77-й позиции в списке самых богатых людей Омской области Лошкомойников Иван Анатольевич опустился на 87-ю: стоимость активов и выручка выросли, а вот норма прибыли в его компании заметно снизилась.

Учредитель и директор компании «Югра-Неон», которая специализируется на обустройстве месторождений полезных ископаемых, в силу специфики бизнеса работает с нефтегазовыми гигантами – в частности, с «Роснефтью». Год назад Короленко Алексей Викторович был в рейтинге самых богатых людей Омской области 47-м, теперь он на 39 позиций ниже (выручка подросла, а вот прибыль уменьшилась).

Компаньон Виктора Шкуренко, владеющий половиной «Регионпива», половиной «Агрорегиона», выращивающего зерновые, зарабатывает еще и на долях в ряде ритуальных агентств Якутии и Ростовской области. Костылеву Денису Петровичу принадлежит и треть компании, построившей в Ростове крематорий. Сложный и многогранный бизнес принес ему за год больше 3 млрд рублей выручки, по этому показателю предприниматель 12-й. В общем рейтинге самых богатых людей Омской области он 85-й.

Предпринимательница руководит предприятием «Молот», прописанным в Исилькуле и производящим молоко и молочную продукцию. Ей же принадлежит и весь уставный капитал этой фирмы. Выручка «Молота» постоянно растет, только за прошедший год рост составил примерно 20 %. Это и обеспечило Первишко Марине Николаевне почетную 84-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Директор и единственный учредитель Омского завода стальных конструкций – мощной структуры с выручкой почти 1 млрд рублей. Кроме того, Шабуров Вячеслав Валерьевич владеет и руководит ООО «Армада» (обработка отходов и лома драгоценных металлов) и «Файбр» (производство резиновых изделий). Прибыль почти 120 млн рублей, 83-я строка в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Единственный бенефициар ООО «Ламинпак» (производство изделий из бумаги и картона) и «Центральная клиническая больница» занимает в ЦКБ пост директора. Тарасенко Татьяна Григорьевна поднялась в первую сотню рейтинга самых богатых людей Омской области благодаря увеличению прибыли «Ламинпака» в три с лишним раза по сравнению с 2021 годом. Теперь она на 82-й позиции.

Владелица торгового центра «Триумф» и бренда «Разгуляев» в прошлом году была 59-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, но теперь опустилась на 81-ю позицию. Виной всему сокращение прибыли почти в три раза. Тем не менее Агафонова Наталья Николаевна остается одной из богатейших омичек с годовой выручкой почти 2 млрд рублей.

Компаньон Бориса Кардаева по ряду компаний с цифрой 4 в названии. Наиболее значимые активы – «ПСК Трест №4», «Заказчик-Трест №4», «Монтажник 4». По стоимости активов и размеру прибыли Андросова Елена Геннадьевна занимает 35-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Носитель известной в Омске фамилии принимает активное участие в семейном бизнесе. Ему принадлежат 10 % «Планета-Центра», 62,5 % «Русшины-Инвест», 46 % ООО «Русшина». Все это делает Триппеля Алексея Александровича 100-м в рейтинге самых богатых людей Омской области по стоимости активов и 79-м по интегрированному показателю.

Директор и единственный учредитель ООО «Агротрейд», которое занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций. Выручка компании превышает 2 млрд рублей, и это делает Анофрикова Олега Владимировича 29-м в рейтинге по одному из показателей. В общем списке самых богатых людей Омской области он 78-й.

Учредитель двух компаний, которыми руководит Олег Борисович Золотов, — ПКЦ «Базис» и «УМ ЗСЖБ №1». Стоимость активов и выручка по сравнению с прошлым годом выросли, а вот прибыль уменьшилась примерно на 30%. Результат – перемещение Золотовой Татьяны Николаевны в рейтинге самых богатых людей Омской области с 80-й позиции на 77-ю.

Учредитель трех ООО, торгующих стройматериалами: «Актив», «Цемент» и «Цемент-Строй» (в первом и третьем Владимиров еще и занимает должность управляющего). Годовой оборот «Цемент-Строя» достигает полутора млрд рублей, что обеспечивает Владимирову Сергею Антоновичу высокую позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. По выручке он 69-й, в целом – 76-й.

Председатель совета директоров АО «ОмЗМ-Металл» еще и владеет почти 20 % уставного капитала. Ботенко Александр Сергеевич – третий по значимости бенефициар компании после Виктора Верховина и Сергея Куропаткина. В прошлом он был гендиректором и владельцем 17 % ЗАО «КИТ-Интерьер». По стоимости активов Ботенко 64-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, по интегрированному показателю – 75-й.

Бизнес-партнер Дениса Стецкого, обладательница долей компаний «Омское продовольствие» и «Инвестиционная финансовая группа». ИФГ убыточна, как и еще один актив Козловой Ирины Владимировны, ООО «АК-Агро». Общий итог – движение в рейтинге самых богатых людей Омской области вниз на 57 позиций по сравнению с прошлым годом из-за сокращения прибыли до 14 млн рублей.

Учредитель «ЗСЖБ-6 Застройщик» и ряда других фирм, занимающихся производством стройматериалов и перевозками, зарабатывает в первую очередь на почти 13-процентной доле в АО «ЗСЖБ №6» (одной из крупнейших компаний Омска с годовым оборотом в 3 млрд рублей). Дела у этих активов в полном порядке, благодаря чему Калинин Владимир Александрович поднялся с 87-й строки рейтинга самых богатых людей Омской области на 73-ю.

Еще один член предпринимательской семьи, владеющий долей только одного актива – ООО «Агро-Мастер», торгующего сельхозтехникой. Скромные 17 % уставного капитала дают Заболотских Татьяне Сергеевне почти 100 млн годовой прибыли. Год назад она была 88-й, а теперь – 72-я.

Год назад Ниязова Дина Маратовна стала единственным учредителем ООО «Рим-Инжиниринг», которое занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах. Годовая выручка компании превышает 660 млн рублей, чистая прибыль – больше 100 млн рублей. Благодаря этому Ниязова заняла 71-ю позицию в списке самых богатых людей Омской области.

Директор и учредитель целого ряда фирм, специализация которых – оптовая торговля шкурами и кожей («Мягкое золото», «Мягкое золото Омск», «Мягкое золото Югра»), обработка отходов и лома драгоценных металлов («Веленга»), производство материалов, применяемых в медицинских целях («А-Мед»). По объему прибыли Елтышев Алексей Валерьевич 44-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, а по интегрированному показателю – 70-й.

Учредитель и генеральный директор компании «Артом», чья специализация – «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии». Горбачева Елена Александровна опустилась в рейтинге самых богатых людей Омской области на 69-ю позицию с 42-й, несмотря на некоторый рост выручки: прибыль уменьшилась в еще большей пропорции.

У предпринимательницы есть только один бизнес-актив, но он приносит годовую выручку в 1 млрд рублей. Это ООО «Новый союз», торгующий оптом автозапчастями. Соболева Антонина Александровна с 2016 года владеет всем уставным капиталом этой фирмы, а директором «Нового союза» остается предыдущий бенефициар Иван Дмитриев. С 200-миллионными активами и почти 100 млн рублей прибыли это 68-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Бессменный директор и единственный учредитель торгово-производственной компании «Иртыш», производящей трубопроводную арматуру. При годовой выручке в 545 млн рублей «Иртыш» приносит высокую прибыль (153 млн), благодаря чему Хорошилов Владимир Андреевич смог занять 67-ю строку в списке самых богатых людей Омской области.

Бенефициар компании «Таврида Электрик Омск», продающей оптом электротехническое оборудование, владел и руководил в прошлом фирмами «ЭТК-Омск», «Энергомашснаб» и «Энергоальянс». «Таврида Электрик Омск» сейчас на стадии роста, так что Черемисин Василий Васильевич поднялся с 85-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области на 66-ю.

Директор двух компаний семьи Заболотских, «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь», которые занимаются продажами сельскохозяйственной техники. Ищенко Тамара Петровна владеет 15 % уставного капитала обеих фирм, и за прошедший год ее прибыль заметно выросла. Благодаря этому она 65-я в списке самых богатых людей Омской области, хотя год назад была только 81-й.

Главный бухгалтер компании Якова Вагнера «Стройсервис» еще и владеет 10 % ее уставного капитала. Дела «Стройсервиса» идут отлично, так что этого актива достаточно, чтобы считать Стрюк Эрну Александровну одной из богатейших омичек. По стоимости принадлежащих ей активов Стрюк занимает 42-ю позицию. В общем рейтинге самых богатых людей Омской области она за год поднялась с 92-й позиции на 64-ю.

Бизнесмену принадлежат две фирмы, производящие машины и оборудование и зарегистрированные в поселке Омский. Это НПП «Сатурн-Агро» (здесь Михаил Иванович директор) и «Агрокоммаш» (здесь Костин Михаил Иванович был директором до декабря 2022 года). По объему прибыли бизнесмен занимает 49-ю строку в рейтинге самых богатых людей Омской области, а по общему показателю 63-ю

Единственный учредитель и директор крупной компании «Тобол», которая специализируется на строительстве промышленных зданий и сооружений. «Тоболу» случалось выполнять заказы Нефтезавода, «Омского каучука», птицефабрики «Сибирская» и других крупных предприятий. Кроме того, Ляврику Вячеславу Владимировичу принадлежит фирма «Спецтехснаб», которая занимается оптовой торговлей. По стоимости активов бизнесмен занимает 61-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области, а по интегрированному показателю он 62-й.

Генеральный директор фирмы «Омск Сайдинг Инвест», крупного производителя профнастила, является основным инвестором парка развлечений «Вокруг света» на Зеленом острове. Сейчас Закриев Хусайн Шемилевич, по-видимому, готовится заняться выращиванием зерновых. За год произошел заметный рост стоимости активов и прибыли, благодаря чему Закриев уже не 75-й в рейтинге, а 61-й.

Бизнес Мартьяновой Натальи Андреевны связан с торговым комплексом «Маяк» в Кировском округе Омска. Предпринимательнице принадлежат (полностью или частично) фирмы «Маяк», «Маяк-Молл», «Меридиан», «Отрада», «Анюта» и др. В СМИ ее называют бухгалтером фирм Александра Шнейдмиллера, связанного с Виктором Шрейдером, и свояченицей последнего. Мартьянова Наталья Андреевна опустилась в рейтинге самых богатых людей Омской области с 43-й позиции на 60-ю из-за некоторого ухудшения всех основных показателей.

Вместе с братом Андреем Колмогоров Дмитрий Владимирович когда-то развивал сеть магазинов, в которых продавались сотовые телефоны. Сейчас он является совладельцем бренда «Суши-Маркет», под которым по всей стране работают сотни магазинов японской кухни. Дмитрий Викторович довольно стабилен: год назад занимал в рейтинге 62-ю строку, сейчас занимает 59-ю.

Аграрий из Одесского района владеет сельхозпредприятием «Комсомольское» целиком, компаниями «Измайловское» и «Агрохолдинг Сибирь» — наполовину. Кроме того, Ратковскому Владиславу Владимировичу принадлежат доли ООО «Продком Сибирь», торгующего удобрениями, ООО «Стар», управляющего недвижимостью, и других компаний. По стоимости активов он в рейтинге самых богатых людей Омской области 29-й, по интегрированному показателю – 58-й.

Главный инженер Омской макаронной фабрики стал со временем ее генеральным директором, а потом и владельцем. Сейчас Фрику Райнгольду Александровичу принадлежат 37 % акций предприятия, тогда как руководит фабрикой его сын Александр. Дела идут отлично: по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась в полтора раза, а прибыль – в 10 раз. В итоге Фрик-отец поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области с 100-й позиции на 57-ю.

Владелец долей в фирмах «Вэлта», «Партнер-Энерго» и «Эва» попал в список самых богатых жителей Омской области благодаря ООО «ПО Вэлта», которым он руководит и владеет наполовину. В названии компании имеются в виду высоковольтные электротехнические аппараты. Именно их «Вэлта» производит примерно на 2 млрд рублей в год. Для Геращенко Андрея Борисовича это означает 56-ю позицию в общем рейтинге самых богатых жителей Омской области и 42-ю – по выручке.

Компаньон Алексея Пронникова, как и год назад, соседствует с ним в рейтинге самых богатых жителей Омской области. Помимо долей в строительных компаниях и фирмах, связанных с брендом BASE, Злацовский владеет половиной ООО «Бэствуд Фарма», которое торгует парфюмерией и косметикой. А вот от 30 % ЧОПа «Патриот» Злацовский Алексей Наумович в этом году отказался. По итогу он немного улучшил свои позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области, поднявшись на 55-ю позицию с 61-й.

Сын бывшего главы областного суда и бывшего омбудсмена Василия Пронникова остается неразлучным компаньоном Алексея Злацовского. Совместно двое бизнесменов владеют холдингом, работающим в сфере общественного питания и включающим ресторан BASE, компанию BASE-кейтеринг, сеть суши-баров «Экспресс-суши», «сети вкусного питания» «Блинчик» и «Домашняя кулинария». Кроме того, им принадлежат строительные фирмы «Стройсити», «Специализированный застройщик дом на Кемеровской». Пронников Алексей Васильевич занимает 54-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Президент корпорации «Енисей», торгующей сельхозтехникой и запчастями, год назад входил в первую десятку. Теперь он только 53-й: стоимость активов уменьшилась в три раза, а совокупные выручка и прибыль – более чем вдвое. Тем не менее Алимбаев Тамир Алимбаевич остается одним из богатейших омичей. К тому же он возглавляет городскую автономию татар Омска, участвует в благотворительности. К участию в семейном бизнесе подключается сын предпринимателя Руслан.

Учредитель и генеральный директор компании «Интертехсервис», которая продает оптом технику для добычи полезных ископаемых, в прошлом владел и руководил «Интертехстроем», «Интерсервисом», ООО «БМС». Сейчас «Интертехсервис» демонстрирует положительную динамику, так что Асотов Владимир Игоревич поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области с 70-й позиции на 52-ю.

Еще один компаньон семьи Триппелей по компаниям «Русшина-Инвест» и «Планета-Центр», а также по ряду стоматологий. Чем крупнее фирма, тем меньше доля Табаченко Светланы Олеговны (так, в «Планета-Центре» ей принадлежат всего 13 %), но по совокупности получаются впечатляющие цифры. По объемам прибыли предпринимательница 48-я, по другим показателям ситуация чуть хуже. В итоге у нее 51-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Один из крупнейших игроков на кондитерском рынке. Знаменских Игорь Александрович владеет 30 % ОАО «Сладонеж», в котором к тому же занимает пост заместителя гендиректора. Ему принадлежат и 60% ООО «Мельком-Омск». Эти активы дают бизнесмену 2 млрд выручки и 50-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Крупный аграрий из Нововаршавки владеет АСП «Краснодарское», зарегистрированным в Павлоградском районе. Выручка этого предприятия за год выросла почти на 30 %, а вот прибыль упала, из-за чего Белимов Владимир Алексеевич опустился с 40-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области на 49-ю.

Одна из самых богатых омичек владеет компанией «Белая речка», которая занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. В прошлом Якшиной Галине Михайловне принадлежали НПО «Ориентир» (наполовину) и ООО «Согдиана» (целиком). Выручка «Белой речки» превышает 2,7 млрд рублей, и по этому показателю Якшина занимает в списке самых богатых жителей Омской области почетное 22-е место.

Единственный учредитель и бессменный генеральный директор ООО «Востокспецтрейд», которое с 2011 года торгует оптом автозапчастями. По объемам прибыли Мохов Денис Валерьевич 30-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, по совокупным показателям – 47-й.

Глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети магазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, является к тому же учредителем компаний «Баупро», «Стройгрупп», «Исполин», которые занимаются строительством, торговлей, производством стекла. За год Семенихин Алексей Николаевич увеличил выручку на 10 %, но из-за снижения нормы прибыли опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области на 46-ю позицию с 36-й.

Сын богатейшего омского дорожника тоже стал крупным игроком на этом рынке, получив 10 % уставного капитала «Стройсервиса». Именно Вагнер Евгений Яковлевич строил мост на остров Русский на Дальнем Востоке, ремонтировал автомагистраль Москва – Минск. С его именем связан ряд крупных проектов на территории Омской области. Прибыль Вагнера-младшего выросла за год более чем в полтора раза. Теперь он 45-й в рейтинге самых богатых людей Омской области (в прошлый раз был 52-м).

Владелец ООО «Нафта», работающего на рынке ГСМ, переписал половину уставного капитала ООО «Инвест Менеджмент», прописанного в Москве, на само общество, но на его доходах это не отразилось. Выручка составляет 13 млрд рублей, по этому показателю Гарин Юрий Борисович четвертый в рейтинге самых богатых людей Омской области. По совокупности он 44-й, тогда как год назад занимал 63-ю строку.

Учредитель ряда компаний во главе с ООО «Сибирь Импэкс», которое занимается оптовой торговлей. За прошедший год Криченко Олег Юрьевич смог более чем удвоить прибыль, благодаря чему поднялся с 91-й строки рейтинга самых богатых людей Омской области на 43-ю.

Единственный учредитель целой россыпи фирм, которые специализируются на выращивании зерновых и управлении недвижимостью, владеет к тому же несколькими охотхозяйствами и санаторием «Колос» в Красноярке. Все это в совокупности дает Афониной Олесе Дмитриевне больше 450 млн рублей годовой выручки. Стоимость активов превышает 1 млрд, и это ключевой показатель, обеспечивший Афониной высокую позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области.

В прошлом владелец и директор строительной компании «Гриар Холдинг», сейчас Григорян Арабо Арамикович сосредоточился на работе в ООО «Сиброс». Эта компания занимается дорожным строительством в ряде районов Омской области, получая крупные господряды. По выручке, которая в 2022 году составила почти 3 млрд рублей, Арабо Арамикович занимает 21-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. По совокупным показателям он 41-й, тогда как год назад был всего лишь 83-м.

Директор и единственный учредитель компании «Анда», которая с 2009 года занимается торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. За год выручка этой фирмы увеличилась почти на 30%, благодаря чему Моляк Дмитрий Николаевич уже не 65-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, а 40-й.

Генеральный директор Омского завода металлоконструкций владеет 30 % этого предприятия (в числе его компаньонов – Иван Сергеевич Куропаткин и Виктор Владимирович Верховин). С именем Куропаткина Сергея Ивановича связаны «КИТ-Интерьер», ЗАО «Гнездо», «Сибирская строительная компания». За год бизнесмен поднялся с 68-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области на 39-ю.

Бывший глава омского департамента имущественных отношений и заместитель мэра Вячеслава Двораковского теперь полностью сосредоточился на своем бизнесе. Асташов Евгений Геннадьевич является компаньоном Триппелей по «Планета-Центру», «Русшине» и ряду других фирм, включая стоматологические клиники. Выручка всех этих активов превышает по совокупности 1 млрд рублей. 38-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Бенефициар ООО «Омское продовольствие», «Инвестиционная финансовая группа» и «Союз» контролирует к тому же несколько омских элеваторов. Благодаря этому Стецкий Денис Григорьевич является серьезным игроком на зерновом рынке. Больше 2 с половиной млрд рублей выручки, активы более чем на 1 млрд – это заслуженное 37-е место в списке самых богатых людей Омской области.

Единственный учредитель и директор ООО «Стройтраст» регулярно получает крупные подряды от местных властей. Именно Акопян Арман Альбертович ремонтирует Ленинградский мост, строит дорогу к ЖК «Зеленая река», реконструирует бульвар Архитекторов, занимается рядом дорог районного значения. По объему прибыли он в рейтинге самых богатых людей Омской области 19-й, а по интегрированному показателю – 36-й.

Один из крупнейших омских застройщиков владеет компаниями «Сибградстрой Инвест», «Сибгазстройдеталь», «Траст Инвест», которые застраивали ЖК «Кузьминки», участвовали в решении проблем обманутых дольщиков. Кстати, в текущем году Певнева Алексея Николаевича почтили званием заслуженного строителя Омской области.

Бизнесмен владеет сразу двумя фирмами под названием «Л-Агро». Одна зарегистрирована в Омске, другая в Новосибирске, обе торгуют оптом машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (омская фирма – с большим размахом). Выручка почти миллиард, прибыль – почти 200 млн. Благодаря этому у Будникова Андрея Васильевича почетное 34-е место в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Владелец долей в Омском заводе металлоконструкций и в ООО «Мосинвест» (должность управляющего в последнем, кстати, занимает некто Елена Валерьевна Верховина) является компаньоном Сергея Куропаткина по холдингу «ОмЗМ». Рост по всем показателям обеспечил Верховину Виктору Владимировичу переход с 53-й позиции в списке самых богатых людей Омской области на 33-ю.

Заслуженный строитель Омской области, учредитель и руководитель комбината строительных материалов «Сибирский железобетон» принадлежит к числу собственников комбината строительных материалов «Омский», компании «СПК КСМ» и ряда других значимых активов. За последний год выручка и прибыль выросли более чем вдвое, и это обеспечило Ольшанскому Михаилу Петровичу 32-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области (в прошлый раз была относительно скромная 78-я строка). Важно не забывать: сын бизнесмена, Виталий Михайлович, в рейтинге 6-й.

Предпринимательница владеет 20 % уставного капитала ООО «Планета-Центр», которое производит полимерную пленку и гибкую упаковку с печатью. В числе учредителей фирмы еще три человека по фамилии Триппель, а также бывший глава омского депимущества Евгений Асташов. Другой актив Триппель Лидии Владимировны – 20 % ООО «Русшина-Инвест», которым руководит Алексей Триппель. Участие в семейном бизнесе обеспечило ей выручку, превышающую миллиард, и 31-ю позицию в списке самых богатых людей Омской области.

Доля Заболотских Романа Евгеньевича в семейном бизнесе расширяется, и это отражается на позициях предпринимателя в рейтинге самых богатых людей Омской области: теперь уже 30-я позиция вместо 56-й. Заболотских владеет долями «Агро-Мастера», «Агро-Лидера», «Агро-Мастера Сибирь» и «Яромира», крупных дилеров сельхозтехники. Его компаньоны – Сергей Аполинарович (предположительно отец) и Татьяна Сергеевна Заболотских.

Бывший директор «Алтайских колбас» и бывший компаньон Темури Латарии по ряду компаний, включая «Руском», сейчас владеет «Сибирской полимерной компанией», которая производит пищевую упаковку для крупных птицефабрик и строительный утеплитель. Важную роль в формировании личного бюджета Брокле Дмитрия Александровича наверняка играет и треть уставного капитала ООО «Симметрия» — екатеринбургской фирмы, продающей оптом лес и стройматериалы.

Владелица половины уставного капитала ООО «Промэнергосервис» сохраняет высокую позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Увеличение выручки продолжается: год назад мы фиксировали трехкратный рост, теперь показатель улучшился еще в полтора раза. Компания Мелль Ирины Артуровны занимается электросетевым строительством и электромонтажом, участвует в сооружении крупных промышленных объектов в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере.

Учредитель ООО «ЗМК-Сибирь», которое управляет заводом модульных конструкций и поставляет продукцию для нефтегазовых гигантов – «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и др. За год Рейнгольд Евгений Владимирович опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области на четыре позиции, с 23-й на 27-ю, хотя выручка его компании подросла.

Руководитель и единственный бенефициар «Омского центра пластиковых окон» с миллиардной выручкой владеет к тому же компаниями «Сибинвест», «Фудагро» и «Шмиц Рус» (последняя зарегистрирована в Ульяновске). Специализация фирм Шеделя Ильи Владимировича – пластиковые окна, производство муки, оптовая торговля зерном, семенами и кормами. Общая их выручка превышает 3 млрд рублей, и по этому показателю Шедель в рейтинге самых богатых людей Омской области 20-й.

Патриарх омского бизнеса по-прежнему в строю и примерно на том же уровне (снова 25-м). Кокорин Валерий Михайлович правит обширной империей, которую украшают «Континент», «Атриум» и «Каскад». Его зять Сергей Дроздов руководит фракцией «Единой России» в Горсовете, продолжается реализация перспективных проектов в Новосибирске. По совокупной стоимости активов Кокорин занимает в рейтинге самых богатых людей Омской области почетное 3-е место.

Гендиректор по общим вопросам АО «ЗСЖБ-6» Юрия Гуринова еще и владеет почти 30 % этой фирмы. Один этот актив обеспечивает Белому Сергею Анатольевичу высокую позицию в любом рейтинге. Кроме того, бизнесмен является учредителем трех десятков фирм, специализирующихся на перевозках, сельском хозяйстве и строительстве, руководит несколькими компаниями, работающими в сфере недвижимости. Год назад Белый был в рейтинге самых богатых людей Омской области 32-м, сейчас он уже 24-й.

Бывший министр экономики, заместитель экс-губернатора Виктора Назарова и депутат Заксобрания уже давно с головой ушел в бизнес. Триппель Александр Фридрихович руководит ООО «Планета-Центр», которое производит полимерную пленку и гибкую упаковку с печатью, владеет сетью стоматологических клиник. Кстати, его партнер – Евгений Асташов, бывший директор департамента имущественных отношений. Триппель немного улучшил свои позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 27-й позиции на 23-ю.

Крупный игрок на рынке авиаперевозок владеет фирмами «Бельталь-Авиа», «Авиакомпания «Бельталь-Авиа»», «Бизнес-джет Техник». Год назад Коломоец Андрей Юрьевич был в рейтинге самых богатых людей Омской области всего лишь 51-м, но теперь поднялся на 22-ю позицию: одна только прибыль выросла вчетверо. Похоже, ему удалось использовать в своих интересах сложную ситуацию на рынке.

На 21-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области человек новый. В прошлом году Свинарева Елена Витальевна возглавила «Эпак-Сервис», компанию, поставляющую оборудование для нефтегазовой отрасли, с годовым оборотом порядка 2 млрд рублей. В текущем году она стала единственным бенефициаром этой фирмы, причем ее предшественник носит ту же фамилию.

ЗСЖБ-6 – один из крупнейших омских застройщиков, так что бессменный руководитель и бенефициар этой фирмы «обречен» на отличную позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Гуринов Юрий Самуилович продолжает осуществление выгодных проектов: в этом году ему одобрили строительство детского сада в Старом Кировске и жилого дома в микрорайоне «Регата». Победа в судебной тяжбе с омским депимущества показывает, что бизнесмен может чувствовать себя достаточно уверенно. В текущем варианте рейтинга он 20-й.

Скромный «руководитель сектора аналитики и продвижения» в НПО «Мир» на самом деле владеет существенной долей как этой компании, так и еще целого ряда бизнес-активов, чья совокупная выручка с запасом превышает 1 млрд рублей. Сейчас Валиков Александр Владимирович 19-й в рейтинге самых богатых людей Омской области, его результаты немного «просели» по сравнению с прошлым годом.

Учредитель и директор ООО «Шина», занимающегося восстановлением автомобильных шин, перевозками, торговлей запчастями, немного сократил выручку, но удвоил прибыль. Благодаря этому Пшеничников Дмитрий Владимирович поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области (год назад он был 22-м).

Соосновательница кондитерской бизнес-империи «Сладуница» впервые оказалась в рейтинге самых богатых людей Омской области год назад, и ее появление на 21-й позиции совпало с «движением вниз» Игоря Шестакова. Шестакова Юлия Дмитриевна в одиночку владеет фирмами «Лакоше» и «Сладуница и К» и делает успехи: теперь она выше еще на 4 позиции.

Уже больше 30 лет один и тот же человек руководит НПО «Мир» — одним из самых эффективных омских предприятий, которое занимается приборостроением. Беляев Александр Николаевич создал «православную модель» бизнеса и постоянно апеллирует к опыту полководца Александра Суворова. В нынешних условиях помогает, по-видимому, чуть меньше обычного: глава «Мира» опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области на 16-ю позицию с 12-й.

Главный агроном Иртышской птицефабрики стал одним из ее основных акционеров и год назад впервые ворвался в рейтинг самых богатых людей Омской области – сразу на 18-ю позицию. Теперь он уже 15-й с 280 млн чистой прибыли. В числе активов Мельника Вадима Васильевича «Агропром» и «Агро-Центр», продающие удобрения, а также «Агропром-Арго», который выращивает зерновые в Курганской области.

Бизнесмен возглавляет ООО «ПСК «ОмскДизель»» (это крупнейший в Омске поставщик запчастей для КАМАЗов и другой тяжелой техники). Кроме того, Зубрилко Александр Дмитриевич занимается продажей самой техники и ее сервисом. За год он поднялся в рейтинге самых богатых людей Омской области с 17-й позиции на 14-ю.

Неизменный бизнес-партнер Виктора Шкуренко, создатель торговой группы «Победа&Spar-Омск» и один из самых успешных региональных ритейлеров России заметно опустился в рейтинге самых богатых людей Омской области по сравнению с прошлым годом. Выручка у Шадрина Дмитрия Юрьевича практически та же, а вот прибыль уменьшилась вдвое – отсюда и падение с 4-й позиции на 13-ю. Что ж, бывает. Возможно, анонсированное Шадриным развитие бренда «Победа» улучшит ситуацию?

Владелец крупных дилеров сельхозтехники, «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь», которые на рынке с далекого 1991 года, продолжает двигаться к вершине. Аграрная сфера в регионе на подъеме, и это напрямую отражается на делах Заболотских Сергея Аполинаровича: уже 13-я позиция в рейтинге самых богатых людей Омской области, а не 16-я, как год назад. Процессу не мешает даже увеличение доли сына в семейном бизнесе.

Владелец холдинга «Велком», зарегистрированного в Исилькуле, 20 лет руководил базой снабжения «Сибирская». С 2011 года Величев Николай Геннадьевич заседает в Законодательном собрании Омской области, а с 2013 года стоит во главе Сибирской агропромышленной ассоциации. Розничная торговля приносит ему внушительный доход: годовая выручка превышает 3 млрд рублей, и в этом году бизнесмен на две строки выше в рейтинге самых богатых людей Омской области, чем в предыдущем.

Бизнесмен с 26-й позиции в рейтинге самых богатых людей Омской области поднялся на 10-ю, что можно считать полноценным триумфом. Все дело в том, что основа бизнеса Царука Алексея Николаевича – торговля строительными материалами. Его выручка за год удвоилась, прибыль выросла в три с лишним раза, а активы пришлось нарастить всего на 30 %.

Первая дебютантка в рейтинге самых богатых людей Омской области занимается оптовой торговлей одеждой и обувью. Шевалье Оксана Адольфовна ведет бизнес в Омске (через ООО «Охана Маркет») и в Петербурге через торговый комплекс «Рея», который перешел к ней прошлой осенью. Плюс к этому Шевалье владеет омской фирмой с красивым названием «Моби Дик». Высокую позицию в топе богатых предпринимательнице обеспечила выручка, приближающаяся к 3 млрд рублей.

Глава одноименного торгового дома продолжает развивать ритейл в целом ряде российских регионов совместно с Дмитрием Шадриным. За последний год мы узнали, что Шкуренко Виктор Васильевич открыл несколько новых представительств, вложился в бизнес Виктора Скуратова и даже построил крематорий в Ростове. При такой предприимчивости успех неизбежен. И ничего, что предприниматель «всего лишь» на 8-м месте самых богатых людей Омской области: по объему выручки он второй.

Супруга и компаньонка Олега Золотова только второй раз появляется в нашем рейтинге, но ее показатели впечатляют. 100% уставного капитала СМУ-5 «Восточное» обеспечили Золотовой Евгении Владимировне сначала 8-е, а потом и 7-е место в списке богатейших омичей (и статус богатейшей омички). Активы на 1,5 млрд рублей, более 2,5 млрд рублей годовой выручки – это очень серьезно.

Учредитель группы компаний «Барс» (официального лидера ряда автомобильных брендов) развивает к тому же совместно с Вячеславом Васильевым бизнес, связанный с «теплыми остановками». Важно уточнить, что Ольшанский Виталий Михайлович – бизнесмен с родословной: его отец является соучредителем КСМ «Сибирский железобетон» и ряда других компаний. Стоимость активов и размер прибыли у Ольшанского-младшего выросли, а вот валовая выручка просела, так что 3-е место рейтинга самых богатых людей Омской области превратилось в 6-е. Однако и это – выдающийся результат.

Глава группы компаний «Ястро», одного из трех крупнейших в России производителей плавленых сыров, вполне стабилен: он снова пятый. Именно в цехах «Ястро» с советских времен производят легендарный сырок «Омичка». Компании Плетюка Максима Николаевича выращивают зерно, разводят крупный рогатый скот, производят сырое молоко. Благодаря всему этому бизнесмен один из первых в рейтинге самых богатых людей Омской области по совокупной выручке.

Руководитель группы компаний «Стройбетон» остается одним из крупнейших застройщиков Омска. Доказательство тому — переход Золотова Олега Борисовича с 6-й на 4-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Бизнесмен продолжает строительство в Амурском поселке и начинает реализацию новых проектов. В их числе, скажем, «высотка» на 33-й Северной.

Дорожник, специализирующийся на ремонте и строительстве федеральных трасс, совершил впечатляющий рывок в рейтинге самых богатых людей Омской области с 10-й позиции на 3-ю. Его компания «Стройсервис» получает контракты в Омской области и в других регионах, причем обладает, по словам специалистов, уникальными технологиями. Похоже, в жизни Вагнера Якова Александровича снова белая полоса: уголовное дело о картельном сговоре закончилось оправданием в зале суда.

Во второй строке рейтинга самых богатых людей Омской области тоже изменений нет. Фридман Илья Геннадьевич продолжает править обширной бизнес-империей, унаследованной от отца. Он официально владеет «Евромедом», перерегистрированным из офшоров, продолжает бизнес-экспансию в Новосибирске, отдельные активы переписывает на сына Марка. В текущем году в центре Омска заработали принадлежащие Фридманам четырехзвездная гостиница и ресторан.

Уже не первый год богатейший житель Омской области, лидирующий сразу по всем основным показателям (выручке, прибыли и стоимости активов). Латария Темури Отарьевич возглавляет совет директоров компании «Руском», основа его бизнеса – производство свинины, мяса индейки и продукции из них. Развивая экспансию в соседних регионах, он сохраняет первое место в рейтинге самых богатых людей Омской области.

Многоимущие

Святослав

Капустин Капустин Святослав Николаевич продолжает реализацию масштабных проектов: строит офисный центр на Чкалова, вкладывается в производителя пельменей фирму «Дарина» и финансирует медиа «Трамплин». Его активность явно тянет не на 217-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. Однако отчетность вещь упрямая — перед нами владелец двух десятков фирм разного размера и разной специализации, согласно официальным данным, находится в глубоком минусе: убытки за 2022 год превысили 150 млн рублей.

Евгений

Шостя Статус бенефициара «Сибинкома» и торгового дома «Сибирский» обеспечивает Шосте Евгению Григорьевичу скромную 163-ю позицию в рейтинге самых богатых людей Омской области. При этом скрытая связь с Любинским молочно-консервным комбинатом, выручка которого за прошлый год превысила 7 млрд рублей, может означать для бизнесмена совершенно новый уровень.

Дмитрий

Павлов Наследник бизнес-империи Виктора Камерцеля, в прошлом начальника УМВД России по Омской области, стал после ареста Сергея Калинина самым богатым депутатом Законодательного собрания. Павлов Дмитрий Борисович владеет совместно с Еленой Акуловой целым рядом значимых бизнес-активов, среди которых выделяются «Омские кабельные сети». По выручке он вошел в первую сотню самых богатых людей Омской области, но тут тянет вниз отрицательная стоимость активов — минус 106 млн рублей.

Петр

Варнавский Когда речь заходит о наследниках, трудно не вспомнить фамилию Варнавский. Сын покойного спикера Законодательного собрания совместно с Ильей Ивановым владеет «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительным и автомобильным рынком «Левобережье» и еще целым рядом важных для города бизнес-активов. По совокупной стоимости всего этого Варнавский Петр Владимирович является 32-м в рейтинге самых богатых людей Омской области, а вот прибыльность объектов оставляет желать лучшего.

Валерий

Каплунат Бывший председатель совета директоров АО «Техуглерод» и экс-член совета директоров «ИТ Банк», бывший директор нескольких фирм. При этом ООО «Омсктехуглерод», которое связывают с именем Карлуната Валерия Николаевича, принадлежит кипрскому офшору, и его выручка за прошлый год превысила 35 млрд рублей.

Юрий

Федотов Бывший депутат Омского городского совета, лишенный мандата из-за конфликта интересов, остается одним из ключевых игроков на омском жилищно-коммунальном рынке. Официально Федотов Юрий Николаевич владеет рядом управляющих компаний, финансовых организаций и строительных фирм, в числе которых «Новый быт», «Лифтком», «Правильный выбор» и др. Богатство бизнесмена и связанная с этим влиятельность не вызывают сомнений — просто совокупных финансовых показателей не хватило для первой сотни нашего рейтинга.

Сергей

Морев Формально Мореву Сергею Александровичу принадлежит только ряд относительно небольших фирм, некоторые из которых к тому же убыточны. При этом связь бизнесмена с Омским агрегатным заводом по-прежнему не вызывает сомнений. Однако это предприятие управляется акционерным обществом «Высокие технологии» с длинной цепочкой формальных бенефициаров.

Михаил

Сутягинский Владелец мощной бизнес-империи, включающей «Титан», «Титан-Агро», «Омский каучук» и другие значимые активы, в общем рейтинге самых богатых людей Омской области занял всего лишь 209-ю позицию. Так вышло, что последний финансовый год Сутягинский Михаил Александрович закончил с убытком почти в 600 млн рублей.

Владислав

Авдошин Бизнесмен принадлежит к известной в Омске семье, которая, например, построила «Миллениум». Авдошин Владислав Игоревич владеет примерно десятком фирм, в числе которых «Омтек», «Промтэк», «Геосырье», «Евротэк», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и др. Судя по последним новостям, он понемногу раздвигает границы своей империи, покупая то один, то другой актив. По совокупности этого недостаточно для первой сотни рейтинга, но видное положение Авдошина в бизнес-сообществе не подвергается сомнению.

Владимир

Волков Давний бизнес-партнер Юрия Федотова сосредоточен на деятельности «ИТ-Банка», но при этом является совладельцем ряда других активов. Кстати, деятельность компаньонов дала Городу55 основания включить их в список «владельцев Омской области», хотя финансовые результаты выглядят относительно скромно.

Станислав

Мацелевич Омский «король обналички» отдал долг обществу, проведя в СИЗО рекордные 6 лет. На свободу он вышел, по его словам, нищим, позже создал две фирмы, которые специализируются на ИТ и деятельности в области права. «Многоимущим» Станислава Мацелевича считает, как минимум, «Центрально-европейский банк», пытающийся отсудить у него 2 с лишним млрд рублей. Талантливый блогер привлекает внимание историями из жизни богатых и влиятельных.